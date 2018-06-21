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24 Haziran Seçimlerine 72 Saat Kala Anketler Ne Diyor?

21.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye’de seçimlere artık üç gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları, parti liderleri, milletvekili adayları Cumartesi günü 18’de başlayacak propaganda yasağı öncesi son çalışmalarını yapıyor. Türkiye’nin önde gelen seçim araştırma şirketleri son seçim araştırmalarını paylaşmaya başladı

24 Haziran Seçimlerine 72 Saat Kala Anketler Ne Diyor?

Türkiye’de seçimlere artık üç gün kaldı.

Cumhurbaşkanı adayları, parti liderleri, milletvekili adayları Cumartesi günü 18’de başlayacak propaganda yasağı öncesi son çalışmalarını yapıyor.

Türkiye’nin önde gelen seçim araştırma şirketleri son seçim araştırmalarını aboneleriyle paylaşmaya başladı.

1989 yılında yapılan yerel seçimlerden bu yana Türkiye’deki seçimleri takip eden ve seçim araştırmaları yapan Konda, alışıldığı gibi bu yıl da seçimlerden önceki Perşembe günü son araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Konda’ya göre, Erdoğan ilk turda kazanıyor

24 Haziran seçimlerinden iki hafta önce 9-10 Haziran tarihlerinde 31 ilde 2721 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde elde edilen veriler ışığında, %14.2 oranındaki kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti %45.5, CHP %26.1, HDP %11.6, İYİ Parti %8.5, MHP % 7.3 oy oranına sahip oluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ilk turda sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %51.9, CHP’nin adayı Muharrem İnce %28, İYİ Parti adayı Meral Akşener %10.2, HDP adayı Selahattin Demirtaş %9, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu %0.7, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise %0.1 oy alıyor.

Ancak hem AK Parti’nin oylarında (12-13 Mayıs anketine göre %47.7) hem de Erdoğan’ın oylarında (12-13 Mayıs anketine göre %53.3) düşüş olduğu gözleniyor. Buna mukabil bir ay önceki ankette %23.3 gözüken Muharrem İnce’nin oyunu %4.7 puan arttırdığı dikkat çekiyor.

Konda araştırmasındaki hata payını %2.3 olarak açıkladı

Konda bilgi notunda araştırma bulgularının %99 güven aralığındaki hata payını +-%2.3 olarak gösterirken “10 Haziran bulgularımızı değiştirecek ve 24 Haziran sonuçlarını etkileyecek üç dinamiği not etmek isteriz. Birincisi, grafik ve tablolarımızda son beş haftada gözlenmekte olan hareketlilik ve değişimlerin seçimlere kadar geçen sürede hangi hızda ve ne yöne doğru süreceğidir. İkincisi, seçimlere katılım oranının yüzde 85’ten kayda değer biçimde aşağıya düşmesidir. Üçüncüsü de yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır” diyerek hem son 15 günde yaşanacak olası değişimin araştırmada yer almadığına hem seçimlere katılımdaki muhtemel azalmanın sonuç üzerindeki etkisine işaret ediyor.

Konsensus: "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor"

Genel müdürlüğünü Murat Sarı’nın yaptığı Konsensus’a göre ise seçim ikinci tura kalıyor.

20 Haziran’daki son araştırmasını noterde tasdik ettiren Konsensus, Erdoğan’ın %48.7, İnce’nin %27.9, Demirtaş’ın %12.2, Akşener’in ise %10.8 alacağını öngörüyor. Perinçek ve Karamollaoğlu’nun toplam oranı ise %0.5.

Konsensus araştırması, Cumhur İttifakı’nın mecliste %50’yi aşacağını gösteriyor. AK Parti, %42.6, MHP %8.6 alırken, Millet İttifakı’nda yer alan CHP %25, İYİ Parti %8.7, Saadet Partisi %2.4 oy oranına ulaşıyor. HDP ise %12.5 ile seçim barajını aşıyor.

Konsensus’un verilerine göre, MHP seçmenin yaklaşık %30’u Erdoğan’a oy vermiyor.

Genar’ın araştırmasında MHP seçmenin beklenenden az fire verdiği görülüyor

Hükümete yakın olduğu bilinen Genar ise cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor.

%7.3 olan kararsızların oyları dağıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın %51.6 oy oranına sahip olacağı verisine ulaşan Genar, Muharrem İnce’nin %29, Meral Akşener’in %6.7, Selahattin Demirtaş’ın %11.2, Temel Karamollaoğlu’nun ise %1.2 destek bulacağı sonucuna ulaşmış.

Genar’ın araştırmasında Cumhur İttifakı %52.9 (AK Parti %44.9, MHP %8) Millet İttifakı ise %35.4 (CHP %24.9, İYİ Parti %9, Saadet Partisi %1.8) oy oranına sahip olduğunu görünüyor.

HDP de diğer araştırmalarda olduğu gibi (%11.4) seçim barajını aşmış gözüküyor.

Metropoll: "Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalıyor"

2005 yılından beri siyasi araştırmalar yapan Metropoll araştırma ise 8-11 Haziran tarihlerinde 2888 kişiyle konuştuğu %1.83 hata paylı araştırmasında seçimin ikinci tura kalacağı bulgusunu elde etti.

%3.9 oranındaki kararsızlarla, %2.3 oranındaki cevap vermeyen/seçimleri protesto eden/hiçbiri diyenlerin oylarını dağıtan Metropoll, Erdoğan’ın %49.2, İnce’nin %26.2, Akşener’in %12, Demirtaş’ın %9.8, Karamollaoğlu’nun %2.4, Perinçek’in ise %0.4 oy alacağı sonucuna ulaştı.

Partilerde de AK Parti’nin açık ara lider olduğu görülüyor. Araştırma sonucuna göre, iktidar partisi %44.8, CHP %24.7, HDP %12.8, İYİ Parti %9.2, MHP %6.1 ve Saadet Partisi %2.2 oy oranı elde ediyor.

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