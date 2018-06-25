24 Haziran seçimlerine damga vuran parti: MHP

Erken seçim çağrısını yaparak 24 Haziran'da sandıkların kurulmasıyla başlayan sürecin fişeğini atan Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 11,2 oy aldı. MHP böylece bir önceki seçimdeki yüzde 11,9'a yakın bir sonuç elde etti. Devlet Bahçeli 24 Haziran akşamı yaptığı konuşmada "MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır" dedi. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün itibarıyla resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ettiğini söyledi ve ekledi: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. "Bizi yıkmak istediler, barışamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. "Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM'nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir."

https://twitter.com/bbcturkce/status/1010997996920758272 Milletvekili sayısını artırdı 1 Kasım 2015'teki genel seçimde 40 milletvekili çıkaran MHP bu kez kesin olmayan sonuçlara göre 49 milletvekili çıkardı. Partinin 3 yıl önce en çok milletvekili çıkardığı iller İstanbul ve Ankara'ydı. MHP, İstanbul'da 10 olan vekil sayısının 7'ye gerilemesini engelleyemese de Ankara'da 5 olan vekil sayısını korumayı başardı. Partinin vekil sayısındaki artış ise Anadolu'dan aldığı oylarla ve Meclis'in sandalye sayısındaki artış sonucunda gerçekleşti. Seçim öncesinde, AKP ile yakınlaşma sonucunda MHP'nin tabanının "eridiğine" yönelik çeşitli yorumlar yapılıyordu. 15 Temmuz'un ardından başlayan yakınlaşma AKP ve MHP arasındaki yakınlaşma, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlamıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli Ekim 2016'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir parti lideri gibi davranarak anayasayı çiğnediğini ve suç işlediğini söyledikten sonra bu fiili durumun çözülmesi için iki seçenek olduğunu söylemişti: "Bunlardan birincisi ve bizim açımızdan da en doğru, en sağlıklı olanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiilli başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, yasa ve anayasal sınırlarına çekilmesidir. Şayet bu olmayacaksa, ikinci olarak, fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yol ve yöntemlerinin aranmasıdır."