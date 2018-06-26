24 Haziran sonrası TBMM'de 'kilit parti' olan MHP neler vadetti?

Erken seçim çağrısıyla 24 Haziran sürecini başlatan Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 11'den fazla oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre 49 milletvekili çıkardı. 295 milletvekili çıkaran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), TBMM'de çoğunluğu kaybettiğinden Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Meclis'te "kilit parti" oldu.

Devlet Bahçeli de seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Partimiz hem kilit parti olmuş, hem de denge ve denetleme görevi almıştır" diyerek MHP'nin yeni dönemdeki rolünü ve misyonunu kendi açısından tarif etti.

Bu nedenle kampanya süresince Bahçeli'nin vaatleri ve partisinin seçim beyannamesi de siyaset gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Bahçeli, kampanya sürecinde yalnızca üç miting yapmıştı, en dikkat çekici açıklaması ise Twitter hesabındaydı.

Organize suç örgütü liderleri ve cinayet azmettiricilerine yönelik af çağrısını, 12 Mayıs tarihinde yaptığı seri Twitter paylaşımları gündeme getiren Devlet Bahçeli, aralarında Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimler için "kader mahkumu" ifadesini kullandı.