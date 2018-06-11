24 Haziran- Times: Erdoğan'ın seçim gafları rakiplerinin elini güçlendiriyor

Yazı, Erdoğan'ın yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) enkazı ve inşaatı süren Taksim Cami'yi ziyaretinden izlenimlerle başlıyor. Erdoğan'ın burada vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflar medyaya yansımış, bazı sanatçılar da ziyarete eşlik etmişti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir popülizm ustasının böylesine ahenksiz bir seçim kampanyası yürütüyor olması şaşırtıcı.

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler yaklaşırken "her gün yeni bir gaf" yaparak muhalefetin elini güçlendirdiğini öne sürdü, Times'a konuşan uzmanlar ise, sağ kolu Erol Olçok'un darbe girişiminde hayatını kaybetmesi sonrası "Erdoğan'ın markasının çöktüğü" yorumunu yaptı.

Times'ın izlenimleri şu ifadelerle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan iri yarı güvenlik görevlileri eşliğinde, kıyamet sonrasını andıran enkazı inceliyor. Burada çarpıcı bir fotoğraf karesi vermek istese de umduğu etkiyi yaratamıyor. Ziyaret Gezi protestolarının 5. yılına denk geliyor. AKM, protestocular için bir totem heykeli gibiydi ve yerine yapılacak yeni opera binası, bu yıkıma bakınca kültürel ve siyasi bir dönüşüm gören Türklerin öfkesini geçiştiremiyor.

Seçim sonuçlarının hem Erdoğan hem de Türkiye için kritik bir kavşak olduğu belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Medya üzerinde neredeyse tam kontrol sağlayan Erdoğan, yine de rakiplerinin gölgesinde kalıyor. Seküler aday Muharrem İnce Erdoğan'ınkiyle boy ölçülşen bir ince mizah ve karizmaya sahip. Cazibeli milliyetçi aday Meral Akşener ise Google'da cumhurbaşkanlığı sarayından bir dizi bedava oda ilanı verdi ve internet kullanıcıları AK Parti'yi arattığında karşılarına çıkıyor."

24 yıl sonra yeni bir kampanya ekibi

Times'ın haberine göre uzmanlar Erdoğan'ın kalemşoru Erol Olçok'un hayatını kaybetmesinin, "markasının çökmesinde" etkili olduğu görüşünü de dile getirdi: