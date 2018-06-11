HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran- Times: Erdoğan'ın seçim gafları rakiplerinin elini güçlendiriyor

11.06.2018 05:21 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası sürerken 'her gün yeni bir gaf' yaptığını ve rakiplerinin 'gölgesinde kaldığını' öne sürdü. Yazıda, 14 yıl seçim kampanyasını yürüten Erol Olçok'un darbe girişiminde hayatını kaybetmesi sonrası, Erdoğan'ın 'markasının çöktüğü' görüşüne de yer verildi.

24 Haziran- Times: Erdoğan'ın seçim gafları rakiplerinin elini güçlendiriyor

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler yaklaşırken "her gün yeni bir gaf" yaparak muhalefetin elini güçlendirdiğini öne sürdü, Times'a konuşan uzmanlar ise, sağ kolu Erol Olçok'un darbe girişiminde hayatını kaybetmesi sonrası "Erdoğan'ın markasının çöktüğü" yorumunu yaptı.

Hannah Lucinda Smith imzalı yazıda, "Erdoğan'ın medya üzerindeki tam kontrolüne rağmen rakiplerinin gölgesinde kaldığı" görüşüne yer verildi.

Times'ın yazısı şu ifadelerle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir popülizm ustasının böylesine ahenksiz bir seçim kampanyası yürütüyor olması şaşırtıcı.

"Erdoğan Diyarbakır mitinginde sözlerini unutmuş gibiydi. Londra'da yatırımcılara yaptığı vahim konuşmalar liranın ani düşüşüyle sonuçlandı. Taksicileri hoşnut etmek için Uber'i yasaklayarak şehirli seçmenleri yabancılaştırdı."

'Erdoğan AKM'de istediği etkiyi yaratamadı'

Yazı, Erdoğan'ın yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) enkazı ve inşaatı süren Taksim Cami'yi ziyaretinden izlenimlerle başlıyor. Erdoğan'ın burada vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflar medyaya yansımış, bazı sanatçılar da ziyarete eşlik etmişti.

Times'ın izlenimleri şu ifadelerle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan iri yarı güvenlik görevlileri eşliğinde, kıyamet sonrasını andıran enkazı inceliyor. Burada çarpıcı bir fotoğraf karesi vermek istese de umduğu etkiyi yaratamıyor. Ziyaret Gezi protestolarının 5. yılına denk geliyor. AKM, protestocular için bir totem heykeli gibiydi ve yerine yapılacak yeni opera binası, bu yıkıma bakınca kültürel ve siyasi bir dönüşüm gören Türklerin öfkesini geçiştiremiyor.

Seçim sonuçlarının hem Erdoğan hem de Türkiye için kritik bir kavşak olduğu belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Medya üzerinde neredeyse tam kontrol sağlayan Erdoğan, yine de rakiplerinin gölgesinde kalıyor. Seküler aday Muharrem İnce Erdoğan'ınkiyle boy ölçülşen bir ince mizah ve karizmaya sahip. Cazibeli milliyetçi aday Meral Akşener ise Google'da cumhurbaşkanlığı sarayından bir dizi bedava oda ilanı verdi ve internet kullanıcıları AK Parti'yi arattığında karşılarına çıkıyor."

24 yıl sonra yeni bir kampanya ekibi

Times'ın haberine göre uzmanlar Erdoğan'ın kalemşoru Erol Olçok'un hayatını kaybetmesinin, "markasının çökmesinde" etkili olduğu görüşünü de dile getirdi:

"Erdoğan 14 yıl sonra ilk kez yeni bir pazarlama ekibiyle çalışıyor ve çatlaklar kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Olçok'un danışmanlığında ona yoğun destek kazandıran iğneleyici tarz, şimdi aleyhine işliyor gibi. AKM'den arda kalanların fotoğrafı, Türkler'e Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinden ne kadar uzaklaştığını hatırlatmaktan öteye gidemedi.

Yazıda AKP'nin 2010-2015 yılları arasındaki seçim kampanyasına strateji danışmanlığı yapan Atılgan Bayratkar'ın şu sözlerine yer verildi:

"Türk milleti yaralarını sarmak istiyor. Kampanyanın, daha geniş kesimlere seslenmek için daha yumuşak ve kapsayıcı bir dokunuşa ihtiyacı vardı."

Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a: Haçlı-Hilal mücadelesi yeniden başlar, sorumlusu sen olursunErdoğan'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a: Haçlı-Hilal mücadelesi yeniden başlar, sorumlusu sen olursun
Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktıBozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

İlginizi Çekebilir

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Kabe'de intihar!

Kabe'de intihar!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra anlattı: Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum

Yıllar sonra anlattı: Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Suudi Arabistan'da yine hareketlilik! Husilerden balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'da yine hareketlilik! Husilerden balistik füze saldırısı

Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır

Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır

Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı

Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı

Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı

Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.