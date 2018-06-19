24 Haziran yaklaşırken: Demokrasinin kurtuluş savaşı

Gazeteci yazar Ece Temelkuran 24 Haziran seçimlerini DW Türkçe için kaleme aldı.Türkiye’nin yaşadığı ve son 16 yıldır hayatın her katmanında sonuçlarını gördüğü politik deliliğin benzerlerini yeni yaşamaya başlayan Batı ülkeleri bizim yıllardır sorduğumuz soruları soruyor: Nasıl olur? Nasıl bu kadar zalim, bencil, izansız, terbiyesiz, yalancı olurlar?

Bu kadar kısa süre maruz kalmalarına rağmen yükselen global politik pervasızlık ve kabadayılık daha şimdiden Batı toplumlarının alışık oldukları psikolojik dengeleri sarsmış gibi. Artık kendileri de bu politik çılgınlığın öyle kolay baş edilebilir bir şey olmadığını öğrendiklerine göre sanırım bugünlerde hepsi Türkiye’ye hakkını teslim etmeli. Ne de olsa bizler zorla delirtilmeye rağmen en uzun ve belki de en şanlı mücadeleyi vermiş bir ülkenin insanlarıyız. Ve belki de bu kez, 24 haziran seçimleri öncesi umut etmekte haklıyız.

"Ülkenin yarısı tek adama karşı örgütleniyor"

Ülkenin yarısı, kendi aralarındaki politik farklılıklara aldırmadan tek adam rejimine karşı örgütleniyor. Muharrem İnce meydanlarda neşeyi öfke ile akıl almaz bir ustalıkla harmanlayıp Türkiye’ye Erdoğan’dan büyük olduğunu hatırlatıyor. Meral Akşener, hem baskıcı rejimin engellemelerine hem ayrıldığı partisinin şiddet uygulamaktan çekinmeyen yaklaşımına karşı masaya yumruğunu vuruyor. Temel Karamollaoğlu ve partisi adaletsizlik, onursuzluk ve ahlaksızlık üzerine efsanevi konuşmalar yapıyor. Ve elbette Selahattin Demirtaş. Genç lider, 20 aydır politik bir tutsak olarak tutulduğu hücresinden akıl almaz bir seçim kampanyası yürütüyor. Muhalefet bütün renkleriyle, birbirine olan kızgınlıklarını bir kenara koyup demokrasi için mücadele ediyor.