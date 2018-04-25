24 Haziran’da Oy Pusulasına Hüda-Par da Ekleniyor

YSK, toplantısında Hüda-Par, ANAP ve DSP’nin yaptığı itirazları değerlendirdi. YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ulaştırdığı belgeler doğrultusunda 22 Nisan’da seçime girme yeterliliğine sahip bulmadığı siyasi partilerden sadece Hüda-Par’ın itirazını geçerli kabul etti. YSK, Resmi Gazete’de yayımlayacağı kararıyla genel seçimlere 10 siyasi parti yanı sıra Hüda-Par’ın da eklenmesine karar verdi. Böylece 24 Haziran’da oy pusulasında 11 siyasi parti yer alacak.

YSK, 22 Nisan günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 264 sayılı kararıyla 24 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimler katılım bakımından 10 siyasi partiyi yeterli bulduğunu açıklamıştı. Buna göre; oy pusulasında AKP, BBP, BTP, DP,CHP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi yer alacaktı. Ancak bu karar sonrasında bazı siyasi partiler YSK’ya itirazlarda bulundu.

Yapıcıoğlu: "600 milletvekili adayı göstereceğiz"

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, YSK’nın kendilerine seçime katılma yeterliliğine sahip oldukları bilgisini ilettiğini söyledi. Yapıcıoğlu, “Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında olmayan belgeleri ve ilgili kopyalarını YSK’ya ulaştırdık. Bugün de YSK, seçime katılabileceğimizi kararlaştırıldı. Bu nedenle YSK tarafından bizden milletvekili aday belirleme yöntemimizi bugün bildirmemiz istendi. Bizim zaten hazırlığımız vardı. Hüda-Par Genel İdare Kurulu (GİK) olarak aday belirleme yöntemimizi merkez yoklaması olarak belirlemiştik. Dolayısıyla bütün seçim bölgelerinde merkez yoklamasıyla adaylarımızı belirleyeceğimizi YSK’ya da bildirdik” dedi.

Hüda-Par, geçtiğimiz seçimlerde 9 ilde bağımsız adaylarla seçime girmişti. Ancak Yapıcıoğlu, bu sefer 600 milletvekili adayı listesi hazırlayacaklarını da söyledi. Parti olarak milletvekili adaylığına başvurularda ücret almayacaklarını da açıklayan Yapıcıoğlu, “Siyaset sadece varlıklı insanların uğraş verdiği bir alan olmamalı diye düşünüyoruz. Bu nedenle ücret alma tavrımız yoktur” görüşünü ifade etti.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “ortak aday” için kendilerine yaptığı ziyareti de anımsattığımız Yapıcıoğlu, “Henüz Cumhurbaşkanlığı adayı görüşümüz netleşmedi. Sadece Meral Akşener’in ismi var görünüyor. Henüz CHP adayını belirlemedi. İzliyoruz, karar vereceğiz” diye konuştu.

