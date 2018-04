24 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Dün Kanada'nın Toronto kentinde bir kamyonetin öğlen saatlerinde kalabalığın arasına kasten girerek 10 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olduğu olayın ayrıntıları, Amerikan basınında geniş yer buluyor. Washington Post, dünyanın en güvenli kentlerinden biri olarak bilinen Toronto'da yaşanan saldırıdan sonra yetkililerin yaptığı açıklamada, olayın ulusal güvenlikle bağlantısı olmadığının sanıldığı, ancak saldırganın amacının ne olduğunun henüz bilinmediğini yazıyor. Kamyonetin sürücüsünün 25 yaşındaki Alek Minassian olduğunu açıklayan polise göre saldırganın suç sicili bulunmuyor. Gazete, daha önce de Nice, Londra ve New York'ta motorlu araçlarla terör saldırıları düzenlendiğini hatırlatıyor, ancak böylesi saldırıların her zaman terör bağı olmadığının altını çiziyor. Habere göre saldırının yaşandığı bölgenin Toronto Belediye Meclisi'ndeki temsilcisi, ”Bugün masumiyetimizi kaybettik. Toronto'da genellikle dünyanın başka bölgelerindeki şiddet eylemlerinin dışında olduğumuzu düşünürüz. Toronto'yu şiddetin uğrayacağı bir yer olarak görmeyiz” şeklinde konuştu. Ancak Kanadalılar, her ne kadar ülkelerindeki suç oranının düşük olduğu ve etnik çeşitliliğin kabul gördüğüyle övünse de bazı uzmanlar, Kanada'nın Avrupa ve Amerika'yı vuran şiddet eylemlerinden muaf olmayacağını vurguluyor.