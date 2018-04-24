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24 Nisan Amerikan Basınından Özetler

24.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

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24 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Dün Kanada'nın Toronto kentinde bir kamyonetin öğlen saatlerinde kalabalığın arasına kasten girerek 10 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olduğu olayın ayrıntıları, Amerikan basınında geniş yer buluyor. Washington Post, dünyanın en güvenli kentlerinden biri olarak bilinen Toronto'da yaşanan saldırıdan sonra yetkililerin yaptığı açıklamada, olayın ulusal güvenlikle bağlantısı olmadığının sanıldığı, ancak saldırganın amacının ne olduğunun henüz bilinmediğini yazıyor. Kamyonetin sürücüsünün 25 yaşındaki Alek Minassian olduğunu açıklayan polise göre saldırganın suç sicili bulunmuyor. Gazete, daha önce de Nice, Londra ve New York'ta motorlu araçlarla terör saldırıları düzenlendiğini hatırlatıyor, ancak böylesi saldırıların her zaman terör bağı olmadığının altını çiziyor. Habere göre saldırının yaşandığı bölgenin Toronto Belediye Meclisi'ndeki temsilcisi, ”Bugün masumiyetimizi kaybettik. Toronto'da genellikle dünyanın başka bölgelerindeki şiddet eylemlerinin dışında olduğumuzu düşünürüz. Toronto'yu şiddetin uğrayacağı bir yer olarak görmeyiz” şeklinde konuştu. Ancak Kanadalılar, her ne kadar ülkelerindeki suç oranının düşük olduğu ve etnik çeşitliliğin kabul gördüğüyle övünse de bazı uzmanlar, Kanada'nın Avrupa ve Amerika'yı vuran şiddet eylemlerinden muaf olmayacağını vurguluyor.

Washington Post bugün ayrıca Gazze'de yükselen şiddet dalgasının ekonomik nedenlerine dikkat çekiyor. Gazzelilerin geçim sıkıntısı çektiğini ve gündelik masrafları karşılamakta zorlandığını yazan gazete, bölgedeki intihar oranınınsa giderek yükseldiğini bildiriyor. Ekonomik darboğazın bir başka etkisiyse eğitimde görülüyor. Habere göre Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin üçte biri, eğitim harcını ödeyemedikleri için son dönem okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Bölgedeki işsizlik oranıysa son derece yüksek. Filistin Ticaret Merkezi, Gazze'deki işsizlik oranının yüzde 50 olduğunu, 20-24 yaş arası gençlerin yüzde 68'ininse iş bulamadığını bildiriyor. Habere göre tüm bu olumsuzlukların başlıca nedeni, İsrail ablukası. İsrail, güvenlik gerekçesiyle bölgedeki giriş ve çıkışları ve ticareti sıkı denetim altında tutuyor. Ancak Gazzeliler, yaşadıkları geçim sıkıntısından sadece İsrail'i değil, temel kamu hizmetlerini sunmayı başaramayan Hamas'ı ve Gazze'de çalışanların maaşlarını kestiği için Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'ni da sorumlu tutuyor. Gazete, Birleşmiş Milletler'in ve hatta İsrailli güvenlik yetkililerinin son aylarda uyarılarda bulunmaya başladığını, ekonomik çöküşün eşiğinde olan Gazze'de her an patlak verebilecek bir insani krizin şiddet eylemlerini körükleyeceğini bildiriyor.

New York Times ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington'a yaptığı resmi ziyaretin ayrıntılarına yer ayırıyor. Gazete, Macron'un, üç yıl önce İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmemesi için Başkan Trump'a yoğun baskı yapacağını bildiriyor. Habere göre Macron'u, Almanya Başbakanı Angela Merkel izleyecek. Merkel, Trump'la Macron kadar yakınlık kurmamış olsa da cuma günü yapacağı ziyarette nükleer anlaşmayla ilgili olarak benzer mesajlar verecek. Trump, süresi on yıl sonra dolacağı, İran'ın füze geliştirme kapasitesini ve Ortadoğu'yu istikrarsızlığa sürükleme niyetini engellemediği gerekçesiyle anlaşma şartlarının Amerika'nın çıkarlarına uymadığı görüşünde. Gazete, son haftalarda Amerikalı ve Avrupalı müzakerecilerin İran'ın balistik füze programını kontrol altına alma konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak anlaşmayı 2025 sonrasına taşıma üzerinde görüş ayrılıkları yaşadığını bildiriyor. Öte yandan yetkililer, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşmenin arifesinde İran anlaşmasından çekilmek gibi bir adım atmasının, Kim'le anlaşmaya varmayı zora sokacağı görüşünde.

Los Angeles Times ise pazar günü Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Waffle House restoranına sabaha karşı düzenlediği saldırıda dört kişiyi öldüren ve 34 saat süren takipten sonra yakalanan 29 yaşındaki Travis Reinking'le ilgili ayrıntıları aktarıyor. Gazete, Reinking'in son yıllarda giderek tuhaflaşan davranışlar sergilediğini, hatta akrabalarına, pop yıldızı Taylor Swift'in kendisini takip ettiğinden şüphelendiğini söylediğini yazıyor. Habere göre saldırganın sergilediği bir başka tuhaf davranışsa geçen yıl üzerinde pembe bir kadın paltosuyla kamuya açık bir havuza atlaması ve cinsel organını havuzda görevli cankurtaranlara teşhir etmesi. Reinking'in saldırıyı neden düzenlediği, henüz anlaşılmış değil. Polisin yaklaşması üzerine direnç göstermeyen ve yakalandığında avukat talebinde bulunan saldırgan, herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan saldırganın babası Jeffrey Reinking'in de, ateşli silah sahibi olma izni geçen yıl iptal edilen oğluna silah temin etmekle ve bu şekilde federal ateşli silah yasalarını çiğnemekle suçlanması söz konusu. Ağustos ayında silah bulundurma izni iptal edilen saldırgan, silahlarını yetkili makamlara teslim etmiş, ancak silahlar, silah bulundurma izni ve yasal hakkı olduğu için saldırganın babasına iade edilmişti. Tennessee eyaletine geçen yıl yerleşen, evde eğitim gören, dindar bir aileden gelen saldırgan, geçtiğimiz Temmuz ayındaysa Beyaz Saray yakınında giriş izni olmayan bir bölgeye girdiği için Gizli Servis tarafından gözaltına alınmıştı.

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