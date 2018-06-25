25 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini güçlendirdiğini ve iktidardaki süresini uzattığını bildiriyor. Gazete, seçmenlerin Erdoğan'a kesin bir zafer kazandırdığını, 15 yıldan uzun süredir devam eden iktidarını pekiştirmesini sağladığını ve yasama ve yargı üzerinde son derece genişletilmiş yetkiler sunduğunu yazıyor. Erdoğan'ın iki yıl önceki başarısız darbe girişiminden sonra ilan ettiği OHAL kapsamında çok sayıda kamu çalışanının, yargıcın ve gazetecinin görevden uzaklaştırıldığını hatırlatan gazete, Erdoğan karşıtlarının dünkü seçimleri Türkiye'nin otoriter bir devlete dönüşmesini engellemek için son şans olarak gördüklerini kaydediyor. Gazeteye göre Erdoğan'ın zaferinin, NATO'yla işbirliği, Irak ve Suriye'nin güvenliği ve Avrupa'ya yönelik göç akınının kontrol altına alınması gibi konular üzerinde çok ciddi etkileri olabilir. Seçim sonucuna göre otoriter liderlerin başka ülkelerde de güçlendiği bir dönemde birçok Türk seçmen, Erdoğan'ın güçlü bir devlet oluşturmak ve terör tehdidine karşı koymak için sağlam bir merkezi otorite kurmak gerektiği şeklindeki iddiasını kabul etmiş görünüyor. Erdoğan, bu seçimleri kazanarak, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre görev yapan lideri olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü geride bırakmayı da garantilemiş oldu. Gazete Erdoğan'ın yeni anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı seçimine ikinci, hatta erken seçim çağrısında bulunarak üçüncü kez katılabileceğini, bunun da 2023 yılına kadar iktidarda kalabileceği anlamına geldiğini kaydediyor. Haberde değinilen bir başka konu ise ekonomi. Gazeteye göre ekonomik çalkantı, Erdoğan'ı, Batılı ülkelerle zıtlaşmada daha dikkatli davranmaya zorlayabilir. Muhalefetin seçimlerden önce büyük enerji toplaması ve birleşmesi de ekonominin kötüye gitmesi durumunda Erdoğan'ı siyasi açıdan zora sokabilir.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın kaçak göçmenlere ve bu göçmenlerin davalarına bakan mahkemelere yönelik olarak paylaştığı Twitter mesajında kaçakların yargıç önüne çıkarılmadan derhal sınır dışı edilmeleri gerektiğini kaydettiğini yazıyor. Habere göre Trump, mesajında, ”Bu insanların ülkemizi istila etmesine izin veremeyiz. Gelenleri yargıç önüne ya da mahkemeye çıkarmadan geldikleri yere göndermeliyiz” ifadelerini kullandı. Ancak Trump'ın göçmenlere yargı yolunu kapama çağrısı, gerek anayasal engeller gerekse Kongre'deki Cumhuriyetçi Partililer'in itirazlarıyla karşı karşıya. Kimi Cumhuriyetçiler, Trump'ın tam tersine göçmen ailelerin davalarının daha hızlı görülebilmesi için yargıç sayısının arttırılması gerektiğini savunuyor. Resmi verilere göre federal göçmenlik mahkemelerinde Mayıs ayından bu yana 700 binden fazla dava birikmiş durumda. Gazete, Amerikan Anayasası'nın 5 ve 14'üncü maddeleri uyarınca göçmenlere hakim karşısına çıkma hakkı tanınsa da gerek Demokrat gerekse Cumhuriyetçi yönetimlerin bu maddelerin sınırda yakalanan kaçaklar için geçerli olmaması gerektiğini savunduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin meseleyi şimdiye kadar açıklığa kavuşturmadığını hatırlatıyor.

Wall Street Journal da ana sayfasında Türkiye'deki seçimlere yer veriyor ve Erdoğan'ın seçimleri kazandığını ilan ediyor. Gazete, seçim sonuçlarının Amerika'nın kilit müttefiklerinden olan Erdoğan açısından otoriterliğin önünü açtığını kaydediyor. Habere göre Erdoğan, zafer ilan ettiği balkon konuşmasına kaybedilecek zaman olmadığını vurguladı ve daha büyük ve güçlü bir Türkiye oluşturma sözü verdi. Gazete, bu açık zaferin ve en yakın rakibi Muharrem İnce'nin seçimi kaybettiğini kabul etmesinin, ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyecek olası protesto gösterilerini de bertaraf ettiğini kaydediyor. Gazete, İnce'nin seçimlerde hile yapılmasına rağmen bunun, sonucu değiştirecek düzeyde olmadığını kaydettiğini yazıyor. Türk lirasının piyasaların açılmasıyla birlikte son iki haftadır dolar ve euro karşısında en güçlü seviyeye çıkması da haberde yer alan ayrıntılar arasında. Ancak birçok uzman, lirada kaydedilecek değer artışının geçici olacağı, yatırımcıların lirayla ilgili uzun vadeli kaygılarının geri döneceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan Batı ülkeleri, Erdoğan'ın seçimden sonra atacağı adımları dikkatle izleyecek. 15 Temmuz darbe girişimcileri ve PKK’yla işbirliği yaptığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Amerikalı din adamı Andrew Brunson'un 18 Temmuz'daki duruşması ise Türk-Amerikan ilişkileri açısından bir sınav niteliği taşıyor.