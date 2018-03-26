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26 Mart Amerikan Basınından Özetler

26.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

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26 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times Başkan Donald Trump’la 2006 yılında ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stephanie Clifford’un pazar gecesi 60 dakika adlı programda Anderson Cooper’a verdiği demeci ön sayfasına taşıyor. Clifford röportajda Trump’la ilişkisi hakkında konuşmaması için 130 bin dolarlık bir anlaşmaya imza attığını söyledi. Habere göre Clifford, 2011 yılında Las Vegas’ta tanımadığı bir adam tarafından “Trump’ı rahat bırak, haberi unut. Ne güzel bir kız, annesine bir şey olsa ne kadar yazık olurdu” şeklinde tehdit edildi. Tehdidin ardından polise gitmeyen Clifford daha sonra bir avukat aracılığıyla kendisine sunulan anlaşmayı bu tehdit nedeniyle kabul ettiğini söyledi. Tehdit, Clifford’un hikayesini 15 bin dolara Bauer yayın grubuna satmasının ardından geldi. Röportajı ulusal bir olay, bulvar gazetelerinin üzerine atlayacağı bir skandal ve televizyonun izlenmesi olmazsa olmazlarından olarak değerlendiren gazete, Clifford’a sunulan anlaşmanın yasa dışı seçim kampanyası harcaması olduğu gerekçesiyle, Trump ve avukatı Michael Cohen için yasal getirileri olabileceğini yazıyor. Trump’ın avukatları Clifford ile ilişkisi olduğunu yalanlamıştı.

New York Times Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının önemli bir dönemece girdiği şu günlerde Başkan Trump’ın yasal danışma ekibinin tek kişiye kadar düştüğünü ve Trump’ın kendisini temsil edecek avukat bulmakta zorlandığını yazıyor. Son olarak pazar günü Joseph diGenova ekipten ayrıldı. diGenova, daha geçen hafta pazartesi günü John Dowd’un istifa etmesinin ardından göreve gelmişti. Gazeteye göre bu durumda Mueller’ın soruşturması için çalışan başkanın kişisel avukat ekibinden geriye sadece bir kişi kaldı, o da Jay Sekulov. Sekulov şu an Mueller’ın soruşturma için Trump’ın ifadesine başvurma talebine olumlu yanıt verilip verilmeyeceğine karar verecek. Gazete Başkan Trump’ın avukatların kendisini temsil etmek istemedikleri yönündeki söylentilere Twitter’dan verdiği yanıtı da haberine taşıdı. Trump “Birçok avukat ve üst düzey hukuk firması beni Rusya soruşturmasında temsil etmek istiyor. Beni temsil etmek isteyen avukat olmadığı konusundaki yalan haber söylemlerine inanmayın” ifadelerini kullandı. Habere göre Başkan bu ay kıdemli avukat Emmet Flood ile bir araya gelmişti. Ancak Trump, Flood’ın daha önce Demokrat Başkan Bill Clinton’u temsil ettiği gerekçesiyle kararından vazgeçti. Trump Cumhuriyetçiler arasında oldukça iyi bilinen bir avukat olan Theodore B. Olsen’i de avukat ekibine katmak istedi ancak Olsen’in de ekibe katılmayacağı açıklandı. Habere göre Dowd’un görevden ayrılmasının nedeni başkanın kendi tavsiyesine uymayarak Mueller’ın sorularına yanıt vermeyi istediğini ifade etmesiydi. Ancak Dowd, başkanın yanıtlarının gerçeği yansıtmaması halinde başka yasal sorunların doğmasından endişe ediyordu.

Washington Post gazetesi son olarak Facebook’tan aldığı kişisel bilgileri usulsüz şekilde kullandığı iddia edilen İngiliz Cambridge Analytica şirketiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getiriyor. Gazeteye göre şirket Amerikan vatandaşı olmayan çok sayıda kişiyi 2014’te Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarını desteklemek amacıyla görevlendirdi. Amerikan seçim kanunlarına göre yabancı ülke vatandaşlarının doğrudan ya da dolaylı olarak bir siyasi kampanyanın karar alım süreçlerinde yer almaları yasak. Habere göre Washington Post’a bilgi veren şirketin üç eski çalışanı bu düzenlemelerin Cambridge Analytica’nın yönetici ekibine New Yorklu avukat Laurence Levy tarafından Temmuz 2014’te 10 sayfalık bir sunumla açıklandığını aktardı. Gazeteye göre eski çalışanları, şirketin kendilerine Amerika’da bulunma sebeplerinin iş değil, seçim kampanyalarına danışmanlık etmek olduğunu öne süren belgeler sağladığını, bunların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Gazete eski çalışanlardan birinin “Herşeyin dürüst olmadığını biliyorduk ancak bunun için çok endişelenmiyorduk. Vahşi batı gibiydi. 2014’te bu şekilde çalıştılar” şeklindeki ifadelerine yer verdi.

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