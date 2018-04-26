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26 Nisan Amerikan Basınından Özetler

26.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

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26 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üç günlük Washington temaslarını sonlandırmadan önce Kongre'nin her iki kanadına hitaben yaptığı konuşmanın ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Macron'un Başkan Trump'la Beyaz Saray'da sarmaş dolaş pozlar verdiğini, Amerikan başkanıyla yakınlığının iki ülke arasındaki sağlam bağları temsil ettiğini gösterdiğini, ancak Kongre'deki konuşmasında çok daha farklı bir tablo sergilediğini yazıyor. Habere göre Macron, Kongre konuşmasında, aşırı milliyetçilik ve tecritçiliğin tehlikelerine dikkat çekti, iklim değişikliğine ilişkin bilimsel verilere kulak verilmesi gerektiğini söyledi ve uluslararası liberal düzeni savundu. Gazete, Macron'un bu şekilde ‘Trumpçılık’ olarak adlandırılabilecek ilkeleri kapsamlı bir şekilde reddettiği yorumunda bulunuyor. Tecritçiliği hedef alan ve Amerika'yı sınırların ve duvarların ötesine bakmaya çağıran Macron, konuşmasında, ”Tecritçiliği seçebiliriz, ama dünyaya kapıları kapatmak, dışarıdaki devrimi durdurmayacaktır” dedi. Trump'ın hoşlandığı bazı baskıcı liderleri de üstü kapalı olarak eleştiren Macron, ”Milliyetçilik yanılsamalarına ve bazı yeni güçlere olan hayranlığı paylaşmıyorum” şeklinde konuştu. Macron'un iklim değişikliğine ilişkin sözleriyse Demokrat Kongre üyelerinden büyük alkış aldı. Trump'ın bozmak istediği İran nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak daha önce ”B Planı yok” diyen Macron, bu sefer aynı mesajı çevre konusunda verdi ve ”B gezegeni yok” dedi. ”Kimileri mevcut sanayilerin ve işlerinin korunmasının, ekonomilerimizi küresel değişimin zorluklarına uyum sağlar hale getirmekten daha acil olduğunu düşünüyor. Ama uzun vadede hepimiz aynı gerçeklikle yüzleşeceğiz” diyen Macron, iklim konusundaki sözlerini, ”Amerika eminim bir gün Paris anlaşmasına geri dönecek” şeklinde tamamladı. Washington Post yazarlarından Rick Moack, Kongre'deki konuşmasında serbest ticaret, iklim değişikliği, İran anlaşması, milliyetçilik, tecritçilik, liberal dünya düzeni ve eşitsizlikleri gündeme taşıyan Macron'un, eski Başkan Obama'nın konuşmalarını andırdığı yorumu yapıyor.

New York Times ise Başkan Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelere yönelik seyahat yasağını görüşen Anayasa Mahkemesi'nin alacağı kararla ilgili habere yer veriyor. Gazete, federal mahkemelerde hukuki engellere takılan ve içeriği üç kez değiştirilen yasağın son halinin, Anayasa Mahkemesi'nin muhafazakar beş üyesi tarafından onaylanacağının sinyalleri olduğunu yazıyor. Habere göre göçmen hakları örgütleri, mahkeme başkanı John G. Roberts ve yargıç Anthony Kennedy'nin de dört liberal üyeye katılıp, yasağın ayrımcı niteliğinin anayasaya aykırı olduğu hükmüne varmasını bekliyordu. Ancak Trump Yönetimi'ni temsilen konuşan Baş Adli Müşavir Noel Francisco, yasağın Müslümanlar'a yönelik olmadığını, çünkü 50'den fazla Müslüman ülke vatandaşlarının çok büyük çoğunluğunun yasak kapsamına alınmadığını öne sürdü. Başkan Trump'ın seyahat yasağının son hali, İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali, Çad, Venezuela ve Kuzey Kore'yi kapsıyordu. Ancak Çad daha sonra listeden çıkarılmıştı. Gazete her ülkeye yönelik kısıtlamalar farklılık göstermekle birlikte Trump'ın kararnamesiyle bu ülke vatandaşlarının Amerika'ya göç etmesinin, Amerika'da çalışmasının, eğitim görmesinin ya da tatil yapmasının yasaklandığını hatırlatıyor.

Wall Street Journal ise Mart ayında sosyal medya devi Facebook'un kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren Cambridge Analytica krizine rağmen firmanın yüksek düzeyde gelir ve kar oranı açıkladığını bildiriyor. Gazete, Facebook'un, 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana 17 aydır Rusya'nın müdahalesinden kullanıcı gizliliği ihlaline birçok kriz atlattığını ve açıkladığı son gelir raporuyla hala dijital ekonominin merkezi konumunda olduğunu bir kez daha gösterdiğini yazıyor. Habere göre Facebook son çeyrekte net gelirinin yüzde 63 artarak 5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde elde edilen net gelirse 3 milyar doların biraz üzerindeydi. Facebook ayrıca 2018'in ilk üç ayında kullanıcı bünyesine ayda 70 milyon yeni kullanıcı ekledi. Böylelikle 2017 sonunda kullanıcı sayısı 2,13 milyarken bu sayı şu anda 2,2 milyara yükselmiş durumda. Facebook hisseleriyse dün yüzde 7 oranında değer kazandı. Gazete, Facebook'un açıkladığı kazanç raporunun, siyasi veri firması Cambridge Analytica'yla olan bağlarının verilere nasıl yansıdığına dair bir ”ilk bakış” özelliği taşıdığı yorumunda bulunuyor, ancak esas kriz Mart'ta sona eren ilk çeyrekten sonra patlak verdiği için tam etkiyi görmenin zaman alacağını öngörüyor. Facebook'un gündelik işleyişinden sorumlu COO'su Sheryl Sandberg ise yaptığı açıklamada kullanıcı gizliliğiyle ilgili tartışmalara rağmen reklam gelirinde ciddi bir düşüş yaşamadıklarını söyledi. Uzmanlara göre Facebook'a reklam veren şirketler, kullanıcı gizliliğinin ihlali meselesini çok ciddiye almalarına rağmen ”bekle-gör” politikası güdüyor ve reklamlarını hemen çekmek gibi fevri adımlar atmaktan kaçınıyor.

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