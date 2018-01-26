26 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın görevden alınması talimatı verdiğini, ancak Beyaz Saray avukatı Donald McGahn'ın bu talimatı yerine getirmektense istifa edeceğini söylemesi üzerine geri adım attığını yazıyor. Gazete, Trump'ın adaleti engelleme girişiminde bulunup bulunmadığını soruşturan Mueller'ın, bu durumdan, Beyaz Saray'da görevli yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucu haberdar olduğunu bildiriyor. Habere göre Trump'ın Mueller'ı görevden almak istemesinin gerekçesi, Mueller'ın yeterince tarafsız olamayacağını düşünmesi. Gazete, Beyaz Saray avukatı McGahn'ın Trump'a karşı çıktığını ve Mueller'ın kovulmasının Trump'ın başkanlığı üzerinde bir felaket etkisi yaratacağı uyarısında bulunduğunu bildiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Davos'ta bulunan Trump ise Mueller'ı kovmaya çalıştığının ortaya çıkması üzerine bunu "New York Times'ın çıkardığı tipik yalan haberlerden biri” olarak niteledi. Öte yandan Trump'ın Mueller'a yönelik eleştirilerinin dozunun, hukuk ekibine Temmuz ayında avukat Ty Cobb'ın da katılmasıyla birlikte azalmaya başladığı gözleniyor. Bunun nedeni, Cobb'un Adalet Bakanlığı'nda hukuk kariyerine adım attığı ilk günlerden bu yana Mueller'ı yakından tanıması. Mueller'la mücadele etmenin hiçbir kazanç sağlamayacağı tavsiyesinde bulunan Cobb, Rusya soruşturmasında Trump açısından kuşku perdesini kaldırmanın tek yolunun işbirliği yapmak olduğunu düşünüyor. Ancak habere göre Cobb'un uyarılarına rağmen Trump, Mueller'ı görevden uzaklaştırıp uzaklaştırmamak konusunda aylarca kararsız kaldı. Beyaz Saray'dan, Trump'ın Mueller'ı görevden almayı düşündüğüne ilişkin söylentilere defalarca "doğru değil” açıklaması gelmişti.

Washington Post, Başkan Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta dünya liderleri ve iş dünyasının önde gelenleri tarafından nasıl karşılandığıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Trump'ın bir buçuk trilyon dolarlık vergi indiriminin ve hükümetin elini şirketlerin üzerinden çekme politikasının küresel iş çevrelerinde son derece olumlu karşılandığını yazıyor. Habere göre Trump bu politikaları sayesinde uzun zamandır zıtlaştığı küresel elitler tarafından sonunda kabul gördü. Oysa küresel iş dünyası daha geçen yıl yemin töreni sırasında Trump'ın tecritçi ve korumacı politikalar güdeceğinin işaretlerini vermesini kaygıyla izliyordu, görev başındaki ilk haftalarda nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelere seyahat yasağı uygulamasını da şiddetle kınıyordu. Trump'ın Davos'a katılımıysa buzların ne kadar eridiğinin bir göstergesi. Kimileri, Trump'ın rekor düzeydeki vergi indirimlerinin bütçe açığını daha da derinleştireceği ve eşitsizlikleri körükleyeceği eleştirisi getirse de küresel iş dünyası, Trump'ın başkanlık makamındaki ilk yılının genel olarak beklediklerinden daha iyi geçtiği şeklinde bir izlenime sahip.