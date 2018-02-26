26 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Florida'daki silahlı lise saldırısından sonra Kongre'nin daha sıkı silahlanma yasaları çıkarması için yoğunlaşan baskıların, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından şüphe ve sessizlikle karşılandığını yazıyor. Gazete, 14 Şubat'taki saldırıdan sonra Başkan Trump'ın silah sahibi olmak isteyenlerin tabi tutulduğu federal güvenlik taramasının sıkılaştırılması, bazı silah aksesuarlarının yasaklanması ve silah sahibi olma yaşının yükseltilmesine ilişkin yeni yasalara sıcak baktığının sinyalini verdiğini bildiriyor. Ancak habere göre ne Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ne de Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'dan, yasa değişikliğine yeşil ışık yaktıklarına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Cumhuriyetçi Parti'nin üst düzey yetkililerinin sessizliği, gazeteye göre parti içindeki bölünmelerden kaynaklanıyor. Büyük kentlerde ve bu kentlerin banliyölerinde yaşayan, siyasi açıdan ılımlı sayılabilecek seçmenleri temsil eden Cumhuriyetçilerle, kırsal kesimlerde yaşayan ve silah kontrolunu vatandaşlık hakları sınırlaması olarak algılayanları temsil eden partililer arasında derin bir uçurum var. Silah kontrolu yanlıları son bir haftadır seslerini giderek daha çok duyurmaya başlamış olsa da Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk, kırsal ve muhafazakar seçmenleri temsil edenlerden ve buna bağlı olarak, silah kontrolu konusunda her türlü yasayı dayatanlardan oluşuyor. Örneğin geçen yıl kendisi de silahlı saldırıya uğrayan Louisiana eyaleti temsilcisi Steve Scalise, silah kontrolu yasalarına karşı çıkıyor, bunun yerine, akıl sağlığına odaklanmak gerektiğini vurguluyor. Gazete, Trump'ın da şimdilik siyasi tabanını küstürecek bir adım atmaktan kaçındığını, bunun için bir yandan güvenlik taramasının sıkılaştırılmasından yana tavır koyarken, diğer yandan öğretmenlerin silahlandırılması önerisi getirdiğini yazıyor.