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26 yaşındaki model nargile nedeniyle hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

26 yaşındaki modellikle uğraşan kadın nargile içtikten bir gece sonra komaya girerek hayatını kaybetti.

26 yaşındaki model nargile nedeniyle hayatını kaybetti

Dominikli güzel model, 26 yaşındaki Jenniffer Munoz arkadaşlarıyla dışarı eğlenmeye çıktı.

Gece kulübünde nargile içen Munoz bir süre sonra baş, göğüs ve sırt ağrısı çekmeye başladı.

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Munoz eve dönünce iyice rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan güzel modele bir iğne yapıldı. Ancak bu emjeksiyondan sonra modelin durumu daha da kötüleşti ve komaya girdi.

Bir çocuk annesi genç model ertesi gün hayatını kaybetti. Modelin ölümünün ardından doktorlar, kadının nargileye bağlı kalp iltihabı, zatürre ve septik şok nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kim bilir ne katmışlardır içine
nargilenin içine ne kattıysa artık
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