27 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını onadığını bildiriyor. Gazete, kararın, Meksika sınırındaki göçmenlerin tabi tutuldukları muamelenin büyük siyasi tartışmalar yarattığı bir dönemde Trump'a göçmenlik meselesini kendi kontroluna alması için yetki tanıdığını kaydediyor. 4'e 5 oyla kabul edilen karar metninde Trump'ın göçmenlik konusunda ulusal güvenlik kaygıları gerekçesiyle hareket etme yetkisi olduğu yazılı. Mahkemedeki liberal yargıçlarsa kararı kınadıklarını bildirdi. Liberal yargıçlardan Sonya Sotomayor, yaptığı açıklamada, kararı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon asıllı Amerikalılar'ın gözaltına alınmasını öngören yasaya benzettiğini söyledi. Öte yandan Başkan Trump, Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde alınan kararı büyük bir zafer olarak değerlendirdi. Gazete, Cumhuriyetçi Parti'nin 2016'da aniden hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi üyesi yargıç Antonin Scalia yerine dönemin başkanı Obama'nın yeni bir yargıç atamasını engelleme stratejisinin siyasi açıdan ne kadar büyük bir ağırlık taşıdığının bir kez daha ortaya çıktığını bildiriyor. Göçmenlik konusundaki bir başka gelişme ise yine bir mahkeme kararıyla gerçekleşti. California'da bir yargıç, Meksika sınırında ayrılan aile ve çocukların 30 gün içinde bir araya getirilmesi, bu sürenin beş yaşından küçük çocuklar için iki haftaya düşürülmesi yönünde karar aldı.
New York Times bugün ayrıca New York eyaletinde dün yapılan ön seçimlerde şok edici bir sonuç elde edildiğini bildiriyor. Gazete, bir zamanlar Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi'ndeki liderliği devredeceği siyasetçi gözüyle bakılan 56 yaşındaki Joseph Crowley'nin, Kongre ön seçimlerinde, siyasete yeni giren 28 yaşındaki Porto Riko asıllı rakibi Alexandria Ocasio-Cortez'e mağlup olduğunu yazıyor. Habere göre 2016'da Bernie Sanders'ın seçim kampanyasında görev yapan ilerici Ocasio-Cortez'in Demokrat Parti'nin ağır toplarından Joseph Crowley'i dize getirmesinin gerek Demokrat Parti gerekse tüm Amerika çapında çok ciddi etkileri olacak. New York'un Bronx bölgesinde doğup büyüyen Latin kökenli Ocasio-Cortez, birçok liberal örgütün de desteğini aldı. Demokrat Parti'nin Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi üyeliği için Bronx bölgesinden aday olacak Alexandria Ocasio-Cortez, oyların yüzde 57'sini alarak rakibi deneyimli siyasetçi Joseph Crowley'nin 2018'de bir ön seçimi kaybeden ilk Temsilciler Meclisi üyesi olmasına neden oldu. Öte yandan Başkan Trump da Crowley'nin yenilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir Twitter mesajı paylaştı. Trump, mesajında, ”Crowley Kongre dışı aldı. Bunu kimse beklemiyordu. Belki de Başkan'ına daha saygılı olması lazımdı,” ifadelerini kullandı.
Washington Post da Başkan Trump'ın Müslümanlar'a yönelik seyahat yasağının Anayasa Mahkemesi tarafından onanmasının yankılarıyla ilgili haberlere yer veriyor. Gazete, ”Bundan sonra ne olacak?” sorusuyla karşı karşıya kalan Müslümanlar'ın Amerika'daki geleceğinin ve yerinin Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla şekilleneceğini bildiriyor. Habere göre Müslüman Amerikalılar, hükümetin bundan böyle kendilerine diğer Amerikalılar'dan daha farklı yaklaşacağını düşünüyor. Gazetenin Amerika'da yaşayan Libya ve Yemen kökenlilerden aldığı görüşlere göre bu kişiler, kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak görmeye başlıyor. Karara insan hakları örgütleri de büyük tepki gösterdi. Müslüman örgütleri, nefret içerikli olarak niteledikleri kararın Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı çok büyük bir yanlış olduğunu kaydetti. Uluslararası Af Örgütü ise karara ilişkin olarak, ”Bu nefret politikası tam bir felakettir” ifadesini kullandı. Gazetenin görüş aldığı İranlı mühendislik profesörü Mehdi Ostadhassan ise Anayasa Mahkemesi'nin Müslümanlar'a Amerika'da istenmedikleri, Amerika'yı yuvaları olarak seçmelerinin engelleneceği mesajı verildiğini söyledi.
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