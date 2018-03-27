27 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times başyazısında Amerika’nın ve 21 Avrupa ülkesinin çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla Rusya ve lideri Putin’e önemli bir ceza verdiklerini yazıyor. Bunun Trump için gecikmiş bir hamle olduğu belirtilen yazıda "Trump’ın bugüne kadar Putin’i eleştirmeyi reddetmesi Rusya’nın Trump’a şantaj yapabilecek bilgilere sahip olduğu şüphesine neden oluyordu" deniliyor. Makaleye göre dün Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle Başkan Trump artık Putin’in Amerika için oluşturduğu tehditle baş etmek zorunda kaldı. Ancak Trump’ın hamlesi Putin’in Amerikan seçimlerine ve diğer batı demokrasilerine müdahaleden Ukrayna ve Suriye’de savaşı tahrik etmeye kadar bir dizi eylemi karşısında halen yeterli değil. Makalede Trump’ın Putin’i arayarak seçim zaferini tebrik etmiş olması da eleştiriliyor. Bu telefon görüşmesinde ne Rus ajan ve kızının İngiltere’de sinir gazıyla zehirlenmesi olayının ne de Putin’in Amerikan seçimlerine müdahalesinin gündeme gelmediği belirtiliyor. Bu durumda yönetimin Rusya tehdidini ciddiye aldığını söylemenin ancak Trump’ın Amerikan seçim sistemindeki zayıflıkları gidermesi ve gelecek seçimlere etki edilmesini önlenmesiyle mümkün olacağı vurgulanıyor.

Washington Post, 2020 nüfus sayımı anketine vatandaşlıkla ilgili bir soru eklenmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle California eyaleti tarafından Trump yönetimine açılan davayı ana sayfasına taşımış. Habere göre nüfus anketindeki değişiklik daha büyük tepkileri de beraberinde getirecek; zira değişiklik daha az kişinin ankete yanıt vermesine neden olacak ve bu da Demokratlar’ın sayısının olduğundan az görünmesi anlamına gelecek. Bunun sonucu olarak göçmen nüfusun yoğun olduğu eyaletler Kongre’de koltuk, başkanlık seçimlerinde seçiciler kurulunda oy kaybedecek ve federal kaynaklardan kendilerine düşen pay azalacak. Washington Post yazarı Michael Scherer’e göre bu durum California’ya Temsilciler Meclisi’nde en az bir koltuk kaybettirecek, ulusal düzeyde de siyasi güç şehirlerden kırsal bölgelere kayacak; bu da Cumhuriyetçi Parti’nin avantajına olacak. Cumhuriyetçiler 2010 yılında yapılan nüfus anketinde önemli avantaj elde etmişti. Demokratlar bunun tekrarlanmasından endişe ediyor. Anayasa, Kongre’de orantılı temsilin sağlanabilmesi için her on yılda bir nüfus sayımı yapılmasını öngörüyor.