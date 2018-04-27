27 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Andrea Constand'a yönelik üç ayrı cinsel saldırıdan suçlu bulunan ünlü komedyen Bill Cosby'nin 30 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini bildiriyor. Gazete, 1980'li yılların en sevilen televizyon dizilerinden Cosby Show'un başrol oyuncusu olan ve canlandırdığı karaktere atfen yıllarca ”Amerika'nın Babası” olarak anılan 80 yaşındaki Cosby hakkındaki kararın, mahkeme salonunda sevinç çığlıkları ve gözyaşlarıyla karşılandığını yazıyor. Habere göre şimdiye kadar en az 60 kadın, Cosby'nin kendilerini ilaçla bayıltarak cinsel saldırıda bulunduğunu iddiasıyla şikayetçi olsa da sadece Temple Üniversitesi kadın basketbol takımının eski yetkililerinden 45 yaşındaki Andrea Constand'ın açtığı dava, Cosby'nin suçlu bulunmasıyla sonuçlandı. Gazete ayrıca Cosby'nin 1980'lerde ünlü televizyon dizisinin popülerliği sayesinde oluşturduğu itibarının 2000'li yıllarda sarsılmaya başladığını da hatırlatıyor. Bunda, Cosby'nin siyah gençlerin ahlak anlayışlarını aşağılayan üslubunun büyük tepki çekmesi, çok sayıda üniversitenin verdiği fahri doktora unvanlarını geri alması, eşini aldatması ve 2014'ten itibaren kendisine yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarının çığ gibi büyümesi etkili oldu. Washington Post'a göre Cosby'nin dün yedisi erkek beşi kadın üyeden oluşan jüri tarafından suçlu bulunması, Amerikan popüler kültür tarihinin bir zamanlar en sevilen ünlülerinden birinin itibarının dibe vuruşunun en çarpıcı örneklerinden biri olarak hatırlanacak.

New York Times ise Kuzey ve Güney Kore liderlerinin tarihi buluşmasını ana sayfasına taşımış. Gazete, Kim Jong Un ve Moon Jae In’in Kore Yarımadası'ndaki tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması ve bu yıl içinde Amerika'yla beraber yapılacak görüşmelerle Kore Savaşı'na resmi olarak son verilmesi kararı aldığını bildiriyor. İlk kez bir Kuzey Koreli liderin Güney'e ayak bastığı zirve toplantısı, 60 yıldan uzun süredir bölünmüş olan Kore Yarımadası'na sonunda barış gelebileceğinin şimdiye kadarki en somut belirtisi niteliğinde. Kim'in ”Buraya anlaşmazlıklardan oluşan tarihi değiştirmeye geldim” şeklinde konuşmasıysa Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma taahhüdüne bağlı kalacağının bir işareti. Gazete, Kuzey ve Güney Kore liderleri arasındaki görüşmeyle ilgili bazı ilginç ayrıntıları da aktarıyor. Örneğin Moon Jae-in'in Kuzey Kore'yi ziyaret etmek istediğini söylemesi üzerine Kim Jong Un, ülkesindeki karayolu altyapısının kötü durumda olduğu gerçeğini saklamayarak, ”Size karşı mahçup olacağız” dedi. Kim ayrıca ülkesinin füze denemelerinin Güney'de yarattığı rahatsızlıkla ilgili olarak ise Moon Jae-in'e, ”Bizim yüzümüzden sabahın köründe defalarca uyanmak zorunda kaldığınızı duydum, bundan sonra sabah uykunuzun bölünmemesi için elimden geleni yapacağım” şeklinde esprili sözler sarfetti. İki Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'un Güney Kore tarafında bulunan Barış Evi adlı binada yapılan zirve toplantısı, yakında Başkan Trump ve Kim John Un'un yapacağı görüşmenin hangi yönde ilerleyeceğinin de bir ön belirleyicisi olacak.