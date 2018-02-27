27 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, silah kontrolu tartışmalarıyla ilgili haberleri aktarmaya devam ediyor. Gazete, Başkan Trump’ın bireysel silahlanmaya kısıtlama getirecek herhangi bir yasa tasarısına destek vermekten kaçındığını, Kongre’nin ise herhangi bir yasal değişikliğin kaderinin Başkan’ın elinde olduğu konusunda ısrar ettiğini kaydediyor. Habere göre Senato, ateşli silah satın almak isteyenlerin tabi tutulduğu ulusal güvenlik taramasının bir nebze sıkılaştırılmasıyla ilgili yasal düzenleme olasılığını ele alırken Temsilciler Meclisi, bu konuda çekimser bir yaklaşım sergiledi. Trump ise Florida’da saldırıya uğrayan lisede bazı güvenlik açıkları olduğunu gündeme getirerek yasa değişikliğini desteklemek yerine kamuoyunun dikkatini bir kez daha silahların üzerinden çekmeye çalıştı. Beyaz Saray’da bir grup valiyle toplantı düzenleyen Trump, en ağır eleştirilerini, saldırının düzenlendiği lise binasının dışında kalan ve saldırgan, öğrencilerin üzerine ateş ederken içeri girip müdahale etmekten kaçınan polis memuruna yöneltti. Hatta Trump, toplantıda, “Ben olsam silahım olmasa bile içeri dalardım” şeklinde konuştu. Öte yandan gazete, Trump’ın yasa değişikliğine odaklanmak yerine Ulusal Silah Birliği NRA’in liderleriyle arasını iyi tutmaya çalıştığı yorumunda bulunuyor. Trump, silah kontrolü talebinde bulunanlara, “Merak etmeyin, NRA de bizim tarafımızda” şeklinde yanıt vererek silah lobisinin kamuoyunun giderek artan kaygılarına sırt çevirmeyeceği şeklinde bir imada bulundu.

Washington Post bugün ayrıca Suriye’deki savaşla ilgili son gelişmeleri aktarıyor. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, en yoğun çatışmaların yaşandığı Şam’ın banliyölerinden Doğu Guta’da insani gerekçelerle günde beş saatlik ateşkes ilan edilmesi için talimat verdiğini bildiriyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın en yakın müttefiklerinden biri olan Putin’in yaklaşık 400 bin kişinin kuşatma altında yaşadığı Doğu Guta’ya yönelik ateşkes emri, Suriye’de dökülen kanı durdurmak için panik içinde çabalayan dünya güçleri karşısında Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu ne kadar arttırdığının bir göstergesi. Putin’in geçici ateşkes talimatına göre Doğu Guta’da bugünden itibaren sabah saat 9 ila öğleden sonra 2 arasında sivil ölümleri en aza indirgemek amacıyla çatışmaya girilmeyecek. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ateşkesin, sivillerin açılan insani koridoru kullanarak kuşatma altındaki Doğu Guta’dan tahliye edilmesine olanak tanıyacağını kaydetti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler’in desteklediği ateşkes kararının, ancak tüm tarafların kararın nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya vardıkları takdirde yürürlüğe girebileceğini vurguladı.

New York Times ise Anayasa Mahkemesi’nin, Amerika’ya çocukken aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençlerin kaderini belirleyecek hukuki sürece müdahil olmama kararı aldığını bildiriyor. Gazete, Anayasa Mahkemesi’nin kararının, on binlerce kaçak gencin geleceğini belirleyecek bir yasa çıkarması için Kongre’ye daha fazla zaman tanıması anlamına geldiği yorumunda bulunuyor. Habere göre karar, göçmen hakları savunucuları tarafından memnunlukla karşılandı. Ancak sınır dışı muafiyeti sağlayan DACA uygulamasından yararlanan gençlerin durumu, halen belirsizliğini koruyor. Kongre’nin bu konuda katı bir takvime göre hareket etmiyor olmasıysa Kongre üyelerinin üzerindeki baskıları azaltırken, Kasım’daki ara seçimler öncesinde yasal koruma beklentisi içindeki kaçak gençlerin kaygılarını arttırıyor.

New York Times bugün ayrıca Avrupa ülkelerinin İran’la yapılan nükleer anlaşmayı ayakta tutmak için aldıkları önlemlerle ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, Başkan Trump’ın İran nükleer anlaşmasını iptal etme tehdidinin Avrupa ülkelerini anlaşmayı korumak için harekete geçirdiğini bildiriyor. Habere göre Avrupa ülkeleri, bunu, anlaşmayı yeniden yazarak değil, İran’ın balistik füze programını durduracak ek bir anlaşma hazırlayarak ve İran’ın nükleer yakıt üretme kapasitesiyle ilgili sınırlandırmayı kalıcı hale getirerek başarmayı amaçlıyor. Kıtalararası balistik füze geliştirilmesi ve bu füzelerin denemelerine ilişkin şartlar, mevcut nükleer anlaşma kapsamında yer almıyor. Avrupalı diplomatlar bu nedenle 2015 yılında zamanın Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından kaleme alınan Birleşmiş Milletler kararında konu edilen balistik füze meselesini ek bir anlaşma olarak gündeme getirmek istiyor. Avrupalı liderler, önümüzdeki ay Berlin’de tüm tarafların bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek görüşmeden önce Trump’dan, ek anlaşmaya uyacağına dair taahhüt almak istiyor.