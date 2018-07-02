‘270 Bin Kişi Dera’yı Terk Etti’

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü (UNHCR) Muhammad Hawari, Suriye hükümet güçlerinin 20 Haziran’dan bu yana sürdürdüğü yoğun hava ve kara operasyonları sonrasında Dera bölgesini terk edenlerin sayısının 270 bin kişiyi aştığını söyledi.

CNN’e konuşan sözcü Hawari, “200 bin kişinin bölgeden göç edeceğini tahmin ediyorduk. Ancak son elde ettiğimiz rakamlar bölgeden göç eden Suriyeliler’in bizi tahmin ettiğimiz sayının çok üstünde olduğunu gösteriyor” dedi.

BM geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklama bölgeden en az 160 bin kişinin göç ettiğini açıklamıştı.

Yoğunlaşan çatışmalardan kaçan mültecilerin yönünün Suriye-Ürdün sınırı ve İsrail’in işgali altında olan Golan Tepeleri olduğu ancak iki ülkenin de Dera’dan kaçan mültecileri sınırlarından içeri almak istemediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dara’dan kaçanların Ürdün sınırındaki kamplarda beklediğini belirtti.

20 Haziran’da başlayan hava ve kara operasyonları sürüyor

20 Haziran’da Rusya destekli Suriye ordusuna bağlı güçlerin, başkent Şam’ın güneyinde bulunan Dera’da başlattıkları hava ve kara operasyonları sonrasında 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.