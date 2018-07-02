‘270 Bin Kişi Dera’yı Terk Etti’

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü (UNHCR) Muhammad Hawari, Suriye hükümet güçlerinin 20 Haziran’dan bu yana sürdürdüğü yoğun hava ve kara operasyonları sonrasında Dera bölgesini terk edenlerin sayısının 270 bin kişiyi aştığını söyledi.
CNN’e konuşan sözcü Hawari, “200 bin kişinin bölgeden göç edeceğini tahmin ediyorduk. Ancak son elde ettiğimiz rakamlar bölgeden göç eden Suriyeliler’in bizi tahmin ettiğimiz sayının çok üstünde olduğunu gösteriyor” dedi.
BM geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklama bölgeden en az 160 bin kişinin göç ettiğini açıklamıştı.
Yoğunlaşan çatışmalardan kaçan mültecilerin yönünün Suriye-Ürdün sınırı ve İsrail’in işgali altında olan Golan Tepeleri olduğu ancak iki ülkenin de Dera’dan kaçan mültecileri sınırlarından içeri almak istemediği belirtildi.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dara’dan kaçanların Ürdün sınırındaki kamplarda beklediğini belirtti.
20 Haziran’da başlayan hava ve kara operasyonları sürüyor
20 Haziran’da Rusya destekli Suriye ordusuna bağlı güçlerin, başkent Şam’ın güneyinde bulunan Dera’da başlattıkları hava ve kara operasyonları sonrasında 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Türkiye, Rusya ve İran tarafından çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Dera, daha sonra ise bölgede ABD ve Rusya'nın uzlaşmasıyla kapsam dışı bırakılmıştı. ABD'nin uyarılarına rağmen Rusya destekli Suriye ordusu ve İran milisleri bölgedeki muhalif güçlerine yönelik operasyonlarını sürdürmüştü.
“İnsani yardım ve güvenlik uluslararası mekanizmayla Suriye sınırları içinde sağlanmalı”
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz Cuma günü Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yi, New York’ta kabul etmiş, görüşmede Ürdün sınırında bekleyen mültecilerin durumu masaya yatırılmıştı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün’ün çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtti. Suriye sınırları içinde uluslararası bir mekanizma kurulup, Suriyeliler’e kendi ülkelerinde güvence ve yardım sağlanması gerektiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün Dera’daki yaşanan son gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirmiş, Suriye’de tüm askeri operasyonların acilen durdurulması çağrısında bulunmuştu.
BM Genel Sekreteri Guterres, “Suriye’nin güneybatı bölgesinde giderek artan çatışmalar ve taraflar arasındaki düşmanlık sivillere zarar verip yıkıcı bir etki yaratıyor. Bölge ciddi alarm veriyor. Bölgedeki tüm askeri operasyonlar derhal durdurulmalı” diye konuşmuştu.
Siviller zor durumda
Bölgede mültecilere insani yardım sağlayan sivil toplum örgütlerine göre, Ürdün sınırına yoğunlaşan göç sonrasında, sivillerin durumunun oldukça kötü olduğu belirtildi. Geçici bölgelerde konaklayan siviller arasında hastalık ve ölümlerin artabileceğine işaret edildi. Sivil kayıpların artmasından endişe edildiği ifade edildi. En az beş çocuğun akrep sokması sonucu öldüğü de belirtildi.
“Mültecilerin trajik durumunu sonlandırmak için uluslararası işbirliği şart”
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamada Libya açıklarında mültecileri taşıyan geminin batmasıyla aralarında bebeklerinde olduğu yüzden fazla kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Devamlı tekrarlanan bu trajik durumun sonlandırılması için uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 6 milyon 300 bin kişi ülkeden ayrılıp, başka ülkelere mülteci statüsünde göç etti. Raporlara göre en az 6 milyon 200 bin Suriyeli de ülkede yaşadıkları yerleri terkedip, ülke sınırları içerisinde daha güvenli gördükleri başka yerleşim merkezlerine göç etti.
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