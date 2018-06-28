28 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Anayasa Mahkemesi üyelerinden Yargıç Anthony Kennedy'nin dün emekliye ayrılma kararı aldığını açıklamasının yankılarına ve bu kararın doğuracağı sonuçlarla ilgili değerlendirmelere geniş yer ayırıyor. New York Times, Yargıç Kennedy'nin bu yaz emekli olacağını açıklamasıyla yerine geçecek yargıcın kim olacağıyla ilgili tartışmaların şimdiden başladığını yazıyor. Gazete, 2016'da hayatını kaybeden Yargıç Antonin Scalia'nın yerine muhafazakar Yargıç Neil Gorsuch'ı atayan Trump'ın mahkemenin yapısını bir kez daha değiştirme şansı yakaladığını ve bunun, mahkemenin muhafazakar çizgiye kaymasının ve nesiller boyu bu çizgide kalmasının önünü açacağını bildiriyor. Habere göre Anayasa Mahkemesi'ne Başkan Ronald Reagan tarafından atanan 81 yaşındaki Anthony Kennedy, şimdiye kadar Amerikan halkının hayatına damgasını vuran birçok yasada belirleyici oylar kullanarak çok kritik rol oynamıştı. Bunların başında eşcinsel evliliklerin ve kürtajın yasallaşması geliyor. Ancak Yargıç Kennedy, bu yılki bazı kritik meselelerde muhafazakar üyelerin hizasında yer alarak Başkan Trump'ın bazı politikalarına yeşil ışık yakan kararlara da imza attı. Bunların başında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının onaylanması ve işçi sendikalarına yönelik kısıtlamalar geliyor. Öte yandan Başkan Trump, Yargıç Kennedy'nin yerine gelecek üyeyi belirlemek üzere hazırlıklara derhal başlayacağını duyurdu. Trump, Neil Gorsuch'tan sonra yapacağı olası bir atama için hazırlanan 25 yargıçlık liste üzerinde çalışmalara başlayacaklarını bildirdi. Ancak Demokrat Partililer, Kongre ara seçimlerinin yapılacağı Kasım ayından önce atamanın yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Bunun nedeni, Yargıç Scalia'nın ölümünden sonra dönemin başkanı Obama'nın öne çıkardığı aday olan Yargıç Merrick Garland'ın Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell tarafından engellenmesi ve yeni başkan seçilene kadar beklenmesi konusunda diretmesi.

New York Times, Yargıç Kennedy'nin emekliye ayrılacağı kararının Amerikan yargısını nasıl etkileyeceğini ve vatandaşların bundan böyle adalet aramak için ne yapması gerektiğini maddeleyen bir baş yazı yayınlamış. Gazete, ”Kennedy'nin Gidişiyle Adalet Artık Sandıkta Aranmalı” başlıklı yazıda, Yargıç Kennedy'nin görevden ayrılmasının milyonlarca Amerikalı için hak ve özgürlük arayışına Anayasa Mahkemesi'nde değil, başka yerlerde devam edilmesi gerektiği mesajı verdiğini kaydediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: ”Anayasa Mahkemesi, son zamanlarda kadınların bedenleri üzerindeki egemenliği, başkanın gücünün kontrol altına alınması, insani bir cezai hukuk sistemi kurulması ve tüm vatandaşların eşit haklara sahip olması gibi konularda hayal kırıklığı yaratan kararlar aldı. Yargıç Kennedy'nin emeklilik kararıysa birçok açıdan yıkıcı olacak. Milyonlarca Amerikalı, değer verdikleri hak ve özgürlükleri artık mahkemede değil, sandıkta aramak zorunda. İnsanlık onurunu, evrensel eşitlikleri ve kadınların kendi bedenleri üzerinde egemen olma hakkını koruyacak bir Anayasa Mahkemesi'nden yoksun olmak, halkı, devlet yönetiminin her kademesinde bu değerleri koruyacak siyasetçiler seçmeye itmeli. Ülkemizin ve Anayasa Mahkemesi'nin tarihinde karanlık bir dönem yaşanıyor. Başkan Trump Anayasa Mahkemesi'ne ikinci kez atama yaptığında ve Senato bu atamayı onayladığında eşcinsellerin haklarının korunması ya da kamu üniversitelerine giriş başvurularında azındıklara öncelik tanınması gibi konuları artık unutun. Hele mahkemenin liberal kanadındaki yargıçlar 79 yaşındaki Stephen Breyer ve 85 yaşındaki Ruth Bader Ginsburg'un sağlık nedenleriyle emekliye ayrılma kararı almaları durumunda mahkeme, Trump'ın atamalarıyla tarihin en muhafazakar Anayasa Mahkemesi halini alacak. Geleceğe korkuyla bakan vatandaşların önünce açık bir görev var. Kasım'da oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Dört yıl önceki ara seçimlerde seçmenlerin sadece yüzde 36'sı sandığa gitmişti. Daha fazla seçmen oy kullansaydı Demokrat Parti Senato'daki çoğunluğu korur, Mitch McConnell Senato Çoğunluk Lideri olamaz, Yargıç Merrick Garland ise şimdi Anayasa Mahkemesi'nde oturuyor olurdu.”