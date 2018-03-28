28 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, “Trump, Meksika sınırına örülmesini ihhhhstediği duvarın masraflarını ordunun karşılamasını gizlice önerdi” başlıklı haberi ana sayfadan veriyor. Habere göre Trump, geçen hafta karşısına gelen harcama yasa tasarısında duvara sadece 1,6 milyar dolar ayrılmış olmasından memnun olmadı ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile Kongre liderlerine projeyi ulusal güvenlik riski kapsamına girdiği için Pentagon’un finanse etmesini önerdi. Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’la bir araya gelerek konuyu ona da taşıdı. Gazete haberini Beyaz Saray’daki görüşme sırasında orada bulunan ve adını açıklamayan üç kişinin tanıklığına dayandırıyor. Bu kişilere göre Ryan öneriye çok az tepki gösterdi, ancak Kongre’deki üst düzey yetkililer bunun mümkün olmadığı görüşünde. Cuma günü Kongre’den geçen 1,3 trilyonluk harcama yasasında Pentagon’a 700 milyar dolar ayrılıyor. Ancak haberde üst düzey bir Pentagon yetkilisinin Pentagon’un bütçesinin duvar için kullanılmasının ancak Kongre’de oylandıktan sonra mümkün olabileceği yönündeki ifadesine yer veriyor. Haberde Trump’ın böyle bir durumda Kongre’den destek alamayacağı belirtiliyor.

New York Times, Başkan Trump’ın Güney Kore’yle ilk önemli ticaret anlaşmasına imza attığını yazıyor. Ana sayfaya taşıdığı haberinde gazete, Çarşamba günü resmen açıklanması beklenen anlaşmanın Ford Motor ve General Motors gibi şirketlerin önündeki sınırlamaları kaldırarak Güney Kore pazarını Amerikan arabalarına açacağını, Güney Kore’den yapılan kamyon ithalatına konan gümrük vergilerini arttıracağını ve Güney Kore’nin Amerika’ya ihraç ettiği çelik miktarına üçte bir oranında kısıtlama getireceğini yazıyor. Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşması Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Çin’e giderek Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesinin ardından geldi. Haberde anlaşmanın Amerika ve Güney Kore’nin Kuzey Kore’yle nükleer programı konusunda görüşmeye hazırlandığı dönemde yapıldığı vurgulanıyor ve Amerika’nın Güney Kore’ye müttefik olarak ihtiyaç duyduğu bir dönemde anlaşma konusunda ısrarcı olmasının olumsuz sonuçları olabileceği belirtiliyor.

New York Times'ın öne çıkan bir diğer haberi değiştirilen nüfus sayımı anketiyle ilgili. Trump yönetiminin 2020 yılı anketine vatandaşlık sorusu eklemesi, anayasaya aykırı olduğu, daha az katılımla sonuçlanacağı ve Demokratların temsil oranını düşüreceği gerekçeleriyle eleştirilmişti. Habere göre New York Eyalet Baş Savcısı Eric T. Schneiderman, uygulamayı durdurmak için birçok eyaletin taraf olduğu bir davaya liderlik ediyor. Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island ve Washington eyaletlerinden yetkililer de yasal mücadeleye katılacaklarını bildirdi. California eyaletiyse pazartesi günü düzenlemeyle ilgili ayrı bir dava açmıştı. Haber, New York baş Savcısı Schneiderman’ın, nüfus sayım anketine vatandaşlık sorusu eklemenin 70 yıllık uygulamayı reddeden sorumsuz bir davranış olduğu; kararın göçmen topluluklar arasında korku ve güvensizlik ortamı yaratacağı sözlerine yer veriyor. Kararı veren Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise vatandaşlık sorusunu ankete eklemenin insanları sayım konusunda gönüllü olmaktan alıkoymayacağını söyledi. Haberde anayasaya göre Amerika’da yaşayan herkesin, vatandaş olsun olmasın, on yıllık bir sayım ile sayılmak zorunda olduğu hatırlatılıyor.