28 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın Güney Kore’yle ilk önemli ticaret anlaşmasına imza attığını yazıyor. Ana sayfaya taşıdığı haberinde gazete, Çarşamba günü resmen açıklanması beklenen anlaşmanın Ford Motor ve General Motors gibi şirketlerin önündeki sınırlamaları kaldırarak Güney Kore pazarını Amerikan arabalarına açacağını, Güney Kore’den yapılan kamyon ithalatına konan gümrük vergilerini arttıracağını ve Güney Kore’nin Amerika’ya ihraç ettiği çelik miktarına üçte bir oranında kısıtlama getireceğini yazıyor. Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşması Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Çin’e giderek Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesinin ardından geldi. Haberde anlaşmanın Amerika ve Güney Kore’nin Kuzey Kore’yle nükleer programı konusunda görüşmeye hazırlandığı dönemde yapıldığı vurgulanıyor ve Amerika’nın Güney Kore’ye müttefik olarak ihtiyaç duyduğu bir dönemde anlaşma konusunda ısrarcı olmasının olumsuz sonuçları olabileceği belirtiliyor.

New York Times'ın öne çıkan bir diğer haberi değiştirilen nüfus sayımı anketiyle ilgili. Trump yönetiminin 2020 yılı anketine vatandaşlık sorusu eklemesi, anayasaya aykırı olduğu, daha az katılımla sonuçlanacağı ve Demokratların temsil oranını düşüreceği gerekçeleriyle eleştirilmişti. Habere göre New York Eyalet Baş Savcısı Eric T. Schneiderman, uygulamayı durdurmak için birçok eyaletin taraf olduğu bir davaya liderlik ediyor. Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island ve Washington eyaletlerinden yetkililer de yasal mücadeleye katılacaklarını bildirdi. California eyaletiyse pazartesi günü düzenlemeyle ilgili ayrı bir dava açmıştı. Haber, New York baş Savcısı Schneiderman’ın, nüfus sayım anketine vatandaşlık sorusu eklemenin 70 yıllık uygulamayı reddeden sorumsuz bir davranış olduğu; kararın göçmen topluluklar arasında korku ve güvensizlik ortamı yaratacağı sözlerine yer veriyor. Kararı veren Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise vatandaşlık sorusunu ankete eklemenin insanları sayım konusunda gönüllü olmaktan alıkoymayacağını söyledi. Haberde anayasaya göre Amerika’da yaşayan herkesin, vatandaş olsun olmasın, on yıllık bir sayım ile sayılmak zorunda olduğu hatırlatılıyor.