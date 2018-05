28 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times da Amerikalı heyetin Kuzey Kore’de yaptığı görüşmeleri ana sayfasına taşımış. ‘‘Bu tür görüşmeler genelde aylar alır’’ denilen haberde ‘‘Takvim hala yoğun. Trump 12 Haziran’da zirveyi gerçekleştirmek istediğini ısrarla söyledi. Bu durumda her iki taraftan da yetkililer gerekli hazırlıkların günler içinde tamamlanmasına çalışacak’’ deniliyor. Habere göre zirvede Kore Yarımadası’nın nükleerden arınması konusunda tam karar alınmasa da dil ve takvim konusunda anlaşıp gelecek görüşmeler için çerçeve oluşturulabilir. Haberde ‘‘Bu bile büyük başarı olacaktır çünkü Kuzey Kore hızlı nükleerden arınmaya karşı çıkıyor ve adım adım bir yaklaşım istiyor’’ ifadeleri kullanılıyor. Ayrıca ‘‘Zirvenin istenen sonuca ulaşması için Amerika’nın da Kore savaşını resmen bitirecek anlaşma üzerinde görüşmeler başlatması ya da Kuzey Kore hükümetini devirmek gibi bir kaygısı olmadığı yönünde Kuzey Kore liderine güvenlik garantisi vermesi gibi adımlar atması gerekebileceği belirtiliyor.

New York Times gazetesi Anma Günü’nde ana sayfasına taşıdığı haberde erlerden başkanlara kadar ülkeye hizmet veren askeri personelin yattığı Arlington Ulusal Mezarlığı'nda aşırı kalabalık yüzünden yer bulunamadığını yazıyor. Ordu, askerlerin Arlington'a gömülmeleri geleneğinin sürdürülebilmesi için mezarlığa gömülme kriterlerini sıkılaştırmanın gerekebileceğini belirtti. Haberde bu durumun Arlington'un ulus için ne anlama geldiği ve eşitlikçi ideallerin mezarlığın fiziksel sınırlarıyla nasıl bağdaştırılacağı konusunda tartışma yaratacağı belirtiliyor. Şu an 420 bin eski askerin ve ailelerinin yattığı mezarlığa her yıl yedi bin yeni mezar ekleniyor. Mezarlığın bu şekilde giderse 25 yılda tamamen dolacağı sanılıyor. Haberde ordunun değerlendirdiği en katı öneriye göre sadece muharebe sırasında hayatını kaybeden askerlerin ve onur madalyası alanların mezarlığa gömülmesine izin verilecek. Ordu yaz boyunca konuyla ilgili kamuoyu yoklaması yapacak ve resmi önerisini sonbaharda hazırlayacak.