28 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerikalı bir heyetin pazar günü Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılması planlanan zirvenin hazırlıkları için Kuzey Kore'ye gittiğini yazıyor. Habere göre eski Güney Kore Büyükelçisi Sung Kim, görüşmenin hazırlıklarına liderlik etmek için görevlendirildi. Diplomatlar arasındaki görüşmelerin bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Haberde cumartesi günü Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in Kim Jong Un'la bir araya geldiği ve görüşmenin ardından 12 Haziran'da yapılması planlanan zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını söylediği hatırlatılıyor. Ancak habere göre Kongre'de zirve büyük ölçüde destek görse de konuya şüpheyle yaklaşanlar da var. Makalede Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sözlerine yer veriliyor. Rubio, ‘‘Kim Jong Un bu nükleer silahlara psikolojik olarak bağlı. Bunlar ona prestij ve önem sağlıyor. Nükleerden arındıklarını görmeyi çok isterim, ancak bu konuda çok iyimser değilim'' diyor.

Washington Post gazetesi Maryland eyaletinin tarihi Ellicot City kasabasının Pazar günü sel sularına teslim olduğunu yazıyor. Habere göre aniden gelen su baskını nedeniyle kasaba sakinleri ve turistler yüksek yerlere sığındı, geniş çaplı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Maryland Valisi Larry Hogan, Howard ilçesinde acil durum ilan etti. İlk değerlendirmelere göre afet yüzünden ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi. Yetkililer bazı binaların yıkıldığını bildirdi. Altyapıda meydana gelen arızalar doğal gaz ve elektrik kesintilerine neden oldu. Evlerin kapılarından ve pencerelerinden içeri giren sular, elektrik direklerini devirdi ve otomobilleri sürükledi. Haberde ‘‘yetkililer felaketin Ellicot City’de 2016’da meydana gelen sel felaketinden bile kötü olabileceği uyarısında bulundu’’ deniliyor. 2016’daki sel felaketinde iki kişi ölmüş, en az 22,4 milyon dolarlık zarar oluşmuştu.

New York Times da Amerikalı heyetin Kuzey Kore’de yaptığı görüşmeleri ana sayfasına taşımış. ‘‘Bu tür görüşmeler genelde aylar alır’’ denilen haberde ‘‘Takvim hala yoğun. Trump 12 Haziran’da zirveyi gerçekleştirmek istediğini ısrarla söyledi. Bu durumda her iki taraftan da yetkililer gerekli hazırlıkların günler içinde tamamlanmasına çalışacak’’ deniliyor. Habere göre zirvede Kore Yarımadası’nın nükleerden arınması konusunda tam karar alınmasa da dil ve takvim konusunda anlaşıp gelecek görüşmeler için çerçeve oluşturulabilir. Haberde ‘‘Bu bile büyük başarı olacaktır çünkü Kuzey Kore hızlı nükleerden arınmaya karşı çıkıyor ve adım adım bir yaklaşım istiyor’’ ifadeleri kullanılıyor. Ayrıca ‘‘Zirvenin istenen sonuca ulaşması için Amerika’nın da Kore savaşını resmen bitirecek anlaşma üzerinde görüşmeler başlatması ya da Kuzey Kore hükümetini devirmek gibi bir kaygısı olmadığı yönünde Kuzey Kore liderine güvenlik garantisi vermesi gibi adımlar atması gerekebileceği belirtiliyor.