28 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da başdanışman olarak görev yapan damadı Jared Kushner'ın en gizli belgelere erişim için gereken güvenlik izni seviyesinin düşürüldüğünü bildiriyor. Gazete, güvenlik taramasında aylar süren gecikmeler yaşayan Kushner'ın geçici güvenlik izniyle Beyaz Saray'da faaliyet gösterdiğini ve bundan böyle çok gizli belgelere erişim sağlayamayacağını yazıyor. Bu son gelişme, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin Beyaz Saray çalışanlarının tabi tutuldukları güvenlik taramasında bazı önemli değişiklikler yapacağını açıklamasından sonra yaşandı. Habere göre Kushner'ın dış politikada Trump adına yürüttüğü faaliyetlerinde de bundan sonra hızlı bir azalma görülecek. Kushner'ın teknolojik inovasyon ve cezaevlerinde reform gibi en yüksek seviyede güvenlik izni gerektirmeyen iç siyasete ilişkin bazı faaliyetlerineyse devam etmesi bekleniyor. Kushner şimdiye kadar Çin'den Suudi Arabistan'a birçok dış gezide kayınpederine eşlik etmiş, bunların yanı sıra kendi başına da dış gezilere çıkmış, yabancı liderlerle temaslarda bulunmuştu. Ancak mali ilişkileri ve yabancı yetkililerle kurduğu ilişkilerin oluşturduğu soru işaretlerinin son zamanlarda artması, Kushner'ın yavaş yavaş geri plana çekilmesine neden olmuştu. Gazeteye göre Kushner'ın güvenlik statüsündeki bu değişimin, eşi Ivanka'yla birlikte Beyaz Saray'dan ayrılıp New York'taki özel hayatlarına geri dönmesine yol açıp açmayacağıysa şu anda net değil.

New York Times bugün ayrıca bireysel silahlanma ve Ulusal Silah Birliği NRA'in faaliyetleriyle ilgili tartışmaları aktarmayı sürdürüyor. Gazete, Georgia eyaletinin en büyük işverenlerinin başında gelen Delta Havayolları'nın Ulusal Silah Birliği üyelerine sağladığı promosyon ve indirimleri sona erdirdiğini açıklamasının, şirketin Cumhuriyetçi Parti'nin hedefi haline gelmesine neden olduğunu yazıyor. Georgia eyaletinin en büyük kenti Atlanta'ya finansal canlılık sağlayan şirketlerden Delta, şimdi kendisine Georgia eyaleti tarafından sağlanan vergi indirimi imtiyazını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya. Habere göre ”Şirketler muhafazakarlara saldırıp sonra da karşılık görmeyeceklerini beklemesin” diyen Georgia eyalet senatosu başkanı Cumhuriyetçi Casey Cagle, Delta'ya sağlanan 50 milyon dolarlık uçak yakıtı satış vergisi indirimini geri çekecekleri tehdidinde bulundu. Gazete, Florida'daki lise saldırısından sonra bireysel silahlanmada Ulusal Silah Birliği'nin rolünü sorgulayan şirketlerin sosyal sorumluluk, ideolojik bağlılık ve bunların finansal etkileri arasında hassas bir denge tutturmaya çalıştıklarını kaydediyor. Örneğin merkezi Tennessee eyaletinin Memphis kendinde bulunan taşımacılık devi FedEx, NRA'in bireysel silahlanma konusundaki tutumunu yanlış bulduğunu bildiren bir açıklama yapmasına rağmen, birlik üyelerine sunduğu yüzde 26'lık indirime devam edeceğini bildirdi.