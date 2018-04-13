28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklandı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Müebbet hapis cezası alan sanıklar hakkında adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Cezasının kesinleşmesi için kararın Yargıtay tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bunun yanı sıra 8 sanık hakkında yüklenen suçu işlediği sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verildi. Ölüm nedeniyle 4 kişinin davası da düştü. 28 Şubat davasında 103 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak” suçlaması ile tutuksuz olarak yargılanıyordu.

"Postmodern darbe"

Davada, 28 Şubat 1997'de düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlarla irticaya karşı başlatılan operasyonlarda yer aldığı iddia edilen isimler yargılanıyordu. O dönemde başbakanlık koltuğunda Necmettin Erbakan oturuyordu. Tansu Çiller de dışişleri bakanlığı koltuğundaydı.

28 Şubat döneminde yaşananlar REFAH-YOL hükümetini istifaya zorlamıştı. Hükümetin zorla görevden alınmadığı bu süreç, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe” olarak geçmişti.

28 Şubat dönemine ilişkin dava AKP döneminde başlatılan meclis soruşturmasının ardından 2013'te başlamıştı.

DW,DHA/JD,HS

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