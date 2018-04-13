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28 Şubat Davasında Emekli Paşalara Müebbet

13.04.2018 20:27 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan gibi üst düzey emekli askerlerin de aralarında bulunduğu 21 sanık, müebbet hapis cezası aldı. Ancak sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle hapis cezası verilmedi

28 Şubat Davasında Emekli Paşalara Müebbet

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasının duruşmasından karar çıktı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan gibi üst düzey emekli askerlerin de bulunduğu 21 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cezalar daha sonra müebbet hapse çevrildi. Ancak sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle hapis cezası verilmedi. Sadece, haklarındaki karar kapsamında yurt dışına çıkış yasağı verildi ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğu getirildi.

Kamuoyunda 28 Şubat post modern darbesi olarak bilinen olay, 28 Şubat 1997 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlayan ve dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanan bir süreçti. Milli Güvenlik Kurulu’ndan o dönem çıkan 18 maddelik bildiride, ordunun hükümete laiklik konusunda sert uyarılarını içeren maddeler yer alıyordu.

Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun incelemesi sonrası 2013’te açılan davada 28 Şubat döneminden sorumlu tutulan isimlerin yargılanmasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanmıştıı. O isimler arasında dönemin üst düzey askerlerinden YÖK Başkanı Kemal Gürüz’e kadar birçok önemli isim de Cuma günü açıklanan kararda, haklarında müebbet hapis istenen isimler arasındaydı.

28 Şubat Davası’nda müebbet hapis cezası verilen 21 kişinin isimleri şöyle: İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri.

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