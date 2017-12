29 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, New York'un beş bölgesinden biri olan Bronx'ta en az 12 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketine geniş yer ayırıyor. Gazete, Bronx'ta son 27 yılın en çok can alan yangınında 20 dairenin bulunduğu yüz yıllık bir apartman binasının şiddetli rüzgarın da etkisiyle çok kısa süre içinde alevlere boğulduğunu yazıyor. Habere göre 160 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, üç saatten uzun süre sonra kontrol altına alınabildi. Yangında ölenlerin en küçüğü bir, en büyüğü ise 50 yaşındaydı. Yangının çıkış nedeniyse henüz belirlenemedi. Gazete, 1990 yılında Bronx'ta ruhsatsız işletilen Happy Land adlı kulübün kundaklanması sonucu 87 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatıyor. Kübalı bir mültecinin kız arkadaşıyla kavga etmesinden sonra kıskançlık krizi geçirerek kulübü ateşe verdiği olayda ölenlerin çoğu, karnaval kutlaması yapan Honduraslı göçmenlerdi.

New York Times bugün ayrıca gazetenin muhabirlerinden Michael Schmidt'in Başkan Trump'la Florida'nın West Palm Beach kentindeki golf kulübünde yaptığı yarım saatlik söyleşinin ayrıntılarına yer veriyor. Michael Schmidt, söyleşide, Rusya soruşturması, Kuzey Kore, Alabama özel Senato seçimleri gibi son aylarda gündemi meşgul eden konuları ele alıyor. Habere göre Trump, bazı Cumhuriyetçi Partililer'in Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'a karşı başlattıkları karalama kampanyasının tam tersine Mueller'ın kendisine adil davranacağına inandığını söyledi. Yarım saatlik söyleşi sırasında Rusya'yla işbirliği yapmadığını 16 kez dile getiren Trump, soruşturmanın Amerika'yı dünya kamuoyunun önünde çok kötü gösterdiğini, soruşturma ne kadar çabuk tamamlanırsa bunun Amerika için o kadar iyi olacağını kaydetti. Bir başkan olarak soruşturmayı durdurma hakkı olduğunu vurgulayan Trump, buna rağmen kendisine hakkaniyetli davranılacağı umuduyla meseleden uzak durduğunu söyledi. Başkan, Kuzey Kore konusundaysa Çin'e yüklendi ve ”Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatı devam ediyor, halbuki Çin'le yaptığım anlaşma bu değildi. Eğer Çin'den Kuzey Kore meselesiyle ilgili yardım alamazsak ben de ne zamandır yapmak istediğini yaparım” dedi. Trump, Alabama eyaletinde yapılan senatörlük seçimini Demokrat Partili Doug Jones'un kazanmasıyla ilgili olarak ise Cumhuriyetçi aday Roy Moore'un seçimi zaten kazanamayacağını bildiğini, ancak partisinin başı olarak Moore'u desteklemek zorunda olduğunu hissettiğini belirtti.