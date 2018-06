29 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazeteleri, Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te Capital gazetesinin haber bürosuna düzenlenen ve beş kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ayrıntılarına geniş yer veriyor.

Washington Post, Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te yayınlanan yerel Capital gazetesinin haber bürosuna saldıran kişinin, gazeteden öç alma peşinde olan 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğunu yazıyor. Gazete, 2011 yılında gazetede yayınlanan bir köşe yazısının kendisine yönelik hakaretler içerdiği gerekçesiyle gazete aleyhine dava açan Ramos'un 2015'te davayı kaybettiğini bildiriyor. Habere göre köşe yazısı, Ramos'un sosyal medya üzerinden bir kadını taciz ettiği suçlamalarını kabul ettiğine ilişkin ayrıntılar içeriyordu. Polisin açıklamasına göre olay mahalinde ele geçirilen Ramos, şimdilik konuşmayı reddediyor ve polisin sorularını yanıtsız bırakıyor. Öte yandan gazete çalışanlarının saldırı anını ve ilerleyen dakikaları sosyal medya üzerinden an be an okuyucularıyla paylaştığı bildiriliyor. Gazete çalışanları, polisin gazete binasının içinde aktif bir silahlı saldırgan olduğunu doğruladığı bir saat içinde durumu özellikle Twitter aracılığıyla gerek kamuoyu, gerekse Baltimore Sun gibi daha geniş çaplı faaliyet gösteren bölgesel gazetelerle paylaştı.