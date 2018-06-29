HABER

29 Haziran Amerikan Basınından Özetler

29.06.2018 18:00 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

29 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazeteleri, Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te Capital gazetesinin haber bürosuna düzenlenen ve beş kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ayrıntılarına geniş yer veriyor.

Washington Post, Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te yayınlanan yerel Capital gazetesinin haber bürosuna saldıran kişinin, gazeteden öç alma peşinde olan 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğunu yazıyor. Gazete, 2011 yılında gazetede yayınlanan bir köşe yazısının kendisine yönelik hakaretler içerdiği gerekçesiyle gazete aleyhine dava açan Ramos'un 2015'te davayı kaybettiğini bildiriyor. Habere göre köşe yazısı, Ramos'un sosyal medya üzerinden bir kadını taciz ettiği suçlamalarını kabul ettiğine ilişkin ayrıntılar içeriyordu. Polisin açıklamasına göre olay mahalinde ele geçirilen Ramos, şimdilik konuşmayı reddediyor ve polisin sorularını yanıtsız bırakıyor. Öte yandan gazete çalışanlarının saldırı anını ve ilerleyen dakikaları sosyal medya üzerinden an be an okuyucularıyla paylaştığı bildiriliyor. Gazete çalışanları, polisin gazete binasının içinde aktif bir silahlı saldırgan olduğunu doğruladığı bir saat içinde durumu özellikle Twitter aracılığıyla gerek kamuoyu, gerekse Baltimore Sun gibi daha geniş çaplı faaliyet gösteren bölgesel gazetelerle paylaştı.

New York Times ise Anayasa Mahkemesi'nin kilit üyelerinden Yargıç Anthony Kennedy'nin 31 Temmuz'da emekliye ayrılma kararı almasının yankılarıyla ilgili haberlere yer vermeyi sürdürüyor. Gazete, Kongre ara seçimlerinin yapılacağı Kasım ayından önce Anayasa Mahkemesi'nde boşluk doğmasının hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti içinde aşırı bir hareketlenmeye neden olduğunu bildiriyor. Habere göre Yargıç Kennedy, emekliye ayrılmaya karar verdiğini açıkladıktan birkaç saat sonra muhafazakar gruplar, Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolundaki Senato'ya destek mesajları yağdırmaya başladı. Muhafazakar Yargı Krizi Ağı adlı bir grupsa Başkan Trump'ın seçeceği yargıcın kamuoyunda destek görmesini sağlamak için bir milyon dolarlık reklam kampanyası başlattı. Başkan Trump ise oylamada kritik rol oynayabileceğini düşündüğü Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörleri ikna çalışmalarına şimdiden başladı. Demokrat Parti çizgisinde yer alan liberal gruplar da Trump'ın seçeceği yargıç adayı aleyhine kampanyalar başlatmakta gecikmedi. Adalet Talebi adlı grup, Trump'ın yapacağı atamaya karşı direnmenin şimdiye kadar verilecek en büyük mücadele olduğunu kaydetti ve Demokrat Parti'nin bu savaşı kaybetmesinin, Trump'ın ideolojisinin sadece dört değil, 40 yıl boyunca kök salmaya devam edeceği anlamına geleceğini savundu.

Wall Street Journal ise Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin bu yaz görevinden ayrılmasının beklendiğini bildiriyor. Gazete, John Kelly'nin yakın çevresine yaklaşık bir yıl önce, 31 Temmuz 2017'de göreve başladığını ve bir yıldan uzun süre bu görevde kalmaya niyetli olmadığını söylediğini yazıyor. Habere göre Kelly, Başka Trump'ın NATO zirvesi için Temmuz ortasında yapacağı Avrupa seyahatini beklemeden görevi bırakabilir. Gazetenin Beyaz Saray'a yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre Kelly, Trump'a artık yardımcı olamayacağını, çünkü Başkan'ın artık kendisini dinlemediğini düşündüğünü söyledi. Kaynağın verdiği bilgiye göre Kelly, artık yaptığı işi sevmiyor ve hatta Trump'ın bir genel sekreter istediğini de düşünmüyor. Ancak gazeteye göre Anayasa Mahkemesi üyelerinden Yargıç Anthony Kennedy'nin emekli olacağını açıklaması, Kelly'nin görevi bırakma planlarını alt üst edebilir. Bunun nedeni, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi'ne atayacak yargıcı belirlemede ve Senato'dan gereken desteği toplamada Genel Sekreter Kelly'ye ihtiyaç duyma olasılığı.

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
Gazete Saldırganının Maksadı Ortaya ÇıktıGazete Saldırganının Maksadı Ortaya Çıktı
Millet İttifakı'ndan Soylu’ya sert tepkiMillet İttifakı'ndan Soylu’ya sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.