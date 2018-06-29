29 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazeteleri, Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te Capital gazetesinin haber bürosuna düzenlenen ve beş kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ayrıntılarına geniş yer veriyor. Washington Post, Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te yayınlanan yerel Capital gazetesinin haber bürosuna saldıran kişinin, gazeteden öç alma peşinde olan 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğunu yazıyor. Gazete, 2011 yılında gazetede yayınlanan bir köşe yazısının kendisine yönelik hakaretler içerdiği gerekçesiyle gazete aleyhine dava açan Ramos'un 2015'te davayı kaybettiğini bildiriyor. Habere göre köşe yazısı, Ramos'un sosyal medya üzerinden bir kadını taciz ettiği suçlamalarını kabul ettiğine ilişkin ayrıntılar içeriyordu. Polisin açıklamasına göre olay mahalinde ele geçirilen Ramos, şimdilik konuşmayı reddediyor ve polisin sorularını yanıtsız bırakıyor. Öte yandan gazete çalışanlarının saldırı anını ve ilerleyen dakikaları sosyal medya üzerinden an be an okuyucularıyla paylaştığı bildiriliyor. Gazete çalışanları, polisin gazete binasının içinde aktif bir silahlı saldırgan olduğunu doğruladığı bir saat içinde durumu özellikle Twitter aracılığıyla gerek kamuoyu, gerekse Baltimore Sun gibi daha geniş çaplı faaliyet gösteren bölgesel gazetelerle paylaştı.

New York Times ise Anayasa Mahkemesi'nin kilit üyelerinden Yargıç Anthony Kennedy'nin 31 Temmuz'da emekliye ayrılma kararı almasının yankılarıyla ilgili haberlere yer vermeyi sürdürüyor. Gazete, Kongre ara seçimlerinin yapılacağı Kasım ayından önce Anayasa Mahkemesi'nde boşluk doğmasının hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti içinde aşırı bir hareketlenmeye neden olduğunu bildiriyor. Habere göre Yargıç Kennedy, emekliye ayrılmaya karar verdiğini açıkladıktan birkaç saat sonra muhafazakar gruplar, Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolundaki Senato'ya destek mesajları yağdırmaya başladı. Muhafazakar Yargı Krizi Ağı adlı bir grupsa Başkan Trump'ın seçeceği yargıcın kamuoyunda destek görmesini sağlamak için bir milyon dolarlık reklam kampanyası başlattı. Başkan Trump ise oylamada kritik rol oynayabileceğini düşündüğü Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörleri ikna çalışmalarına şimdiden başladı. Demokrat Parti çizgisinde yer alan liberal gruplar da Trump'ın seçeceği yargıç adayı aleyhine kampanyalar başlatmakta gecikmedi. Adalet Talebi adlı grup, Trump'ın yapacağı atamaya karşı direnmenin şimdiye kadar verilecek en büyük mücadele olduğunu kaydetti ve Demokrat Parti'nin bu savaşı kaybetmesinin, Trump'ın ideolojisinin sadece dört değil, 40 yıl boyunca kök salmaya devam edeceği anlamına geleceğini savundu.