29 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Başkan Trump'ın özellikle Rusya soruşturmasını rayından çıkarmak için başvurduğu komplo teorilerinin, kamuoyunun Amerikan kurumlarına olan güvenini sarsma amacı taşıdığıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Trump'ın, eski Başkan Obama'nın Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'a 2016 seçimlerinde üstünlük sağlamak amacıyla kampanyasına casus sızdırdığı şeklindeki iddialarının nesnel gerçeklere zarar verdiğini, kamuoyu güvenini sarstığını, medya ve hükümet hakkında şüphe uyandırdığını yazıyor. Değerlendirmeye göre Trump, başkan olmadan önce de hükümetin 11 Eylül 2001 terör saldırılarından haberi olduğu, Obama'nın Amerika'da değil Kenya'da doğduğu, Anayasa Mahkemesi üyelerinden Antonin Scalia'nın aslında öldürüldüğü gibi komplo teorilerini sık sık dile getiriyordu. Ancak artık başkanlık makamında oturan Trump'ın kampanyasına derin devletin karıştığı gibi suçlamalarda bulunması, marjinal komplo teorilerinin Oval Ofis'e taşındığını gösteriyor. Başkanlık tarihçisi ve biyografi yazarı Jon Meacham'a göre Amerikan kamuoyu, başkanın ağzından çıkan bu komplo teorilerine, ”madem bunları başkan söylüyor, o zaman mutlaka bir doğruluk payı vardır,” şeklinde bir inanışla yaklaşıyor. Trump, gerçeklik payı olmayan, doğrulanmamış bu şüpheli suçlama ve imalarını, sosyal medyanın da körüklemesiyle kendi gerçeklik anlayışını dayatmak için kullanıyor. Trump'ın bu taktiğe başvurmasının bir başka nedeni de sorumluluk almaktan kaçınmak ve suçu, özellikle haber medyasının üzerine atmak.

New York Times'ın bir başka ana sayfa haberiyse Amerika'nın dört bir yanını saran opioid, yani afyon bazlı ağrı kesici salgını ve bu salgının yol açtığı bağımlılık ve ölümlerle ilgili. Gazete, ilaç firması Purdue Pharma'nın, şimdiye kadar, 1996 yılında piyasaya sürdüğü OxyContin adlı narkotik ağrı kesicinin bağımlılık yarattığından haberdar olmadığını şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatıyor. Ancak Adalet Bakanlığı'nın gizli bir raporuna göre Purdue Pharma'yı soruşturan federal yetkililer, firmanın, ilacın piyasaya çıkmasından birkaç yıl sonra ağır bağımlılık yarattığının farkına vardıklarını, ancak bu veriyi sakladıklarını ortaya çıkardı. Rapora göre Purdue Pharma yetkilileri, OxyContin haplarının toz haline getirilerek tıpkı kokain gibi burun yoluyla çekildiği, eczanelerden çalındığı ve bazı doktorların ilacı el altından satmakla suçlandığına dair haberler almaya başladı. Ancak firma buna rağmen ilacı, benzerlerinden daha az bağımlılık yaptığı şeklinde pazarlamaya devam etti. Savcılık makamı, dört yıl süren soruşturmadan sonra Purdue Pharma'nın üç üst düzey yöneticisinin sahtecilikle suçlanması tavsiyesinde bulundu. Ancak zamanın başkanı George W. Bush döneminin Adalet Bakanlığı yetkilileri, tavsiyeler doğrultusunda hareket etmek yerine 2007'de meseleyi anlaşmayla çözüme kavuşturma yolunu seçti. Firmanın üç üst düzey yetkilisi toplam 634 buçuk milyon dolar para cezası ödedi. O dönemde Adalet Bakanlığı'nda görev yapan ilgili yetkililer, habere göre New York Times'ın sorularına yanıt vermedi. Gazete, narkotik ağrı kesici bağımlılığının son yirmi yılda 200 binden fazla can kaybına yol açtığını hatırlatıyor.