29 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, dün Rusya'da birçok kentte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunan protestocuların sokağa döküldüğünü bildiriyor. Gazete, muhalefet lideri Aleksey Navalny destekçilerinin Rusya genelinde 115 farklı gösteri düzenlediklerini ancak bu gösterilerin geçen yıl Haziran ayındakilere kıyasla daha küçük çaplı olduğunun gözlendiğini yazıyor. Habere göre 18 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vladimir Putin'in kazanacağı, Putin'in böylelikle dördüncü kez bu koltuğa oturacağı öngörülüyor. Ancak Rusya'nın en ücra kentlerinde bile Navalny yanlısı protestolar düzenlenmesi, kimilerinin hapse girmeyi göze alarak Putin'e karşı koymaktan vazgeçmediğinin bir göstergesi. Öte yandan kimi Putin karşıtlarının adı 18 Mart seçimlerindeki oy pusulasında yer alırken Navalny adı, pusulada yer almayacak. Navalny, adaylığının reddedilmesi üzerine seçimlerin boykot edilmesi çağrısı yapmıştı. Gazete, Navalny'nin boykot talebiyle ülke genelindeki destekçi tabanını genişletmeyi amaçladığı, ancak Putin'le mücadele etmek için gereken altyapıyı oluşturmasının yıllar alacağı yorumunda bulunuyor.

New York Times ise yükselen petrol fiyatlarının küresel enerji piyasasında Amerika için bir avantaj anlamına geldiğini bildiriyor. Gazete, petrol fiyatlarında son aylarda yaşanan artışın Amerika'daki petrol üretimini teşvik ettiğini ve Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın petrol üretimindeki egemenliği üzerinde baskı kurmasını sağlayacağını yazıyor. Habere göre Suudi Arabistan'ın Amerika'nın kaya petrolü çıkarmasının önüne bazı engeller koymaya çalışması, geri tepti. Çok sayıda sektör çalışanının işini kaybetmesinin ve birçok şirketin iflas etmesinin ardından kaya petrolünün bu kez daha sağlam finansmana sahip firmaların da desteğiyle yükselişe geçtiği gözleniyor. Ham petrolün varil başına fiyatının son üç yılın en yüksek seviyesine erişerek 65 doları aşması, gazeteye göre Amerika'nın ciddi bir petrol üreticisi haline geldiğinin göstergesi. Amerika böylelikle hem Çin ve Hindistan gibi enerji açlığı çeken ülkelere petrol arzında bulunacak hem de Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan ithal ettiği petrol miktarını kesmeye başlayacak. Amerika'nın bu yıl günde on milyon varil ham petrol üretimine erişerek Suudi Arabistan'ı geçmesi ve enerji üretiminin dünya lideri Rusya'ya rakip olması bekleniyor.