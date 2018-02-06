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3.8 milyar ışık yılı uzakta yeni gezegenler keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 11:18 | Son Güncelleme

Astrofizikçiler ilk kez Dünya'nın bulunduğu Samanyolu Galaksisi dışında yeni gezegenler keşfetti. Gezegenlerin dünyaya yaklaşık 3.8 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

3.8 milyar ışık yılı uzakta yeni gezegenler keşfedildi

Astrofizikçiler daha önce yalnızca Samanyolu'ndaki gezegenlerin varlığını ortaya çıkarırken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Chandra X-ışını Gözlemevi'ndeki hassas mercek teknolojisini kullanarak elde ettikleri verilerle galaksi dışında bir grup gezegen keşfettiklerini açıkladı.

GEZEGENLERİN BOYUTLARI AY'DAN JÜPİTER'E KADAR DEĞİŞİYOR

The Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan araştırma sonucuna göre, keşfedilen gezegenlerin Dünya'ya 3.8 milyar ışık yılı uzaklığında olduğu ve gezegenlerin boyutlarının Ay'dan Jüpiter'e kadar farklılık gösterdiği söylendi.

Oklahoma Üniversitesi Astrofizikçisi ve araştırma yazarı Xinyu Dai, "Bu keşif adına oldukça heyecanlıyız. İlk kez galaksimiz dışında gezegenler keşfettik" dedi.

uzay

**"KEŞFETTİĞİMİZ GEZEGENLER DÜNYA'YA 3.8 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIĞINDA YER ALIYOR"

Yıldızlar ve galaksi dışındaki yıldız gök cisimleri gibi uzak gök cisimlerinin parlaklığını kullanan hassas merceklerin analizi, bu mesafelerdeki gezegenleri tanımlamada kullanılan yöntem olarak bilinirken araştırma yazarlarından Astrofizikçi Eduardo Guerras, "Bu veriler Samanyolu dışındaki hassas mercek analizinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Keşfettiğimiz gezegenler Dünya'ya 3.8 milyar ışık yılı uzaklığında yer alıyor.

Hassas mercek teknolojisi dışında bu gezegenleri gözlemleyebilmemizin bir imkanı yok. Bununla birlikte şu an gezegenleri inceleyebilir, varlıklarını açığa çıkarabilir ve hatta kitleleri hakkında bile fikir edinebiliriz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dünya gezegen Samanyolu Galaksi uzay

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
BU KADAR GİZEMLİ ÇALIŞMA ESNASINDA TANRIYIDA GÖREN OLDUMU ACABA.HAYRET HERŞEY KEŞFEDİLİYOR KENDİSİ ORTADA YOK.
@berkuygurc BUNA GÜLEYİMMİ AĞLAYIMMI BİLMEDİM :)(
Onca masal gönderdi hala yok diyorsunuz.
@berkugurc..Tanrıyı görmeye musait göz varmı.Hem senin gibiler gözleriylede görse yine mırn kırın eder.
millet keşif arge,bilim tıp peşinde biz se kıçı kirli arap ların vay be ileri gelecek :)
Önce insan olur bir kişi gerisi yani bilimadamı, doktor, mühendis vs. sonra gelir. Sen ilk aşamayı geçememişsin. Fazlasını bekleme. Allah'ın katında takva ile üstünlük vardır. Türk , Arap, Yahudi olarak değil. Sen Türk olduğun için mi üstünsun onlardan. İnsana yardım en guzel takvadır. Sen burnunun dibindeki kardeşin öldürülürken sessiz kalırsan hatta yardım edeni engellemeye çalışırsan kendine insan deme. Allah seni benzer duruma düşürmesin de o Araplardan yardım isteme. Yardıma muhtaç olma. Ama bu laftan sonra ben insanım da deme. Insanlık Türk olmakla olmuyor.
Sakız oruçu bozarmı
@melegim67 zeka seviyene bağlı
Maşallah ne güzel bir haber yapanlardan Allah razı olsun
Boş keşifler. Önce o kadar uzağa gidebileceğin teknolojiyi keşfet. 3,8 milyar ışık yılı diyorsun, belkide o gezegenler şu an orda yok sen sadece geçmişi görüyorsun. 3.8 milyar yıl sonra ancak ışığının geldiği ama kendisinin ömrünün çoktan tamamlandığı ve yokolduğu yıldızlar gibi.
NASA nın verdiği görüntüler o sistemin 3.8 Milyar ısık yılı önceki halini gösteriyor Su anda nasıldır Allah Bilir
Asgari ücretlilerle emeklilileri olası bir uzay kolonisine almazlar, boşuna heveslenmeyin:).
uuuu galaksi dışında gezegenler insanlık için büyük bir adım. 3.8 milyar ışık yılı dünyadan yaşlı yani yahu topu topu 60 sene yaşıyoruz ışık hızıyla 3.8 milyar yıl.
Bilim şüphe demektir,inanç alanı ise dogma,yani kabul alanıdır. dinle bilimi birbirine karıştırırsanız dine şüpheyi,bilime dogmayı sokarsınız.! Din,din olmaktan,bilim bilim olmaktan çıkar.Asırlardır bu konu tartışılır.Sonuç bellidir,yinede insanlar tartışmaktan hoşlanıyor.ikisinin yolu ayrıdır.Bırakın inananlar huzur içinde,bilimciler huzur içinde yollarına devam etsinler
3.8 milyar ışık yılı uzakta diyosun, oraya varıncaya kadar ömür biter be
daha marsa gidemiyoruz ne hayal bu arkadaş
şimdid nasıl gideriz onu bulun ..uzaklığa bak teknolojimize bak yuhh
Hafta sonu için tatile gidebilirim orada ne gibi yerler var ?
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