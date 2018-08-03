3 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri bir trilyon doları bulan ilk şirket olmasıyla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, iflasın eşiğinden dönen Apple'ın sadece 21 yılda piyasanın en değerli şirketi haline gelmesinin ardında iPhone, iPod, iPad ve iMac gibi, milyonlarca insanın gündelik hayatını değiştiren ürünler geliştirme başarısının yattığını yazıyor. Ancak gazete, madalyonun diğer yüzünü de çeviriyor ve Apple, Amazon, Google gibi yıldız şirketlerin bu kadar çok büyümesinin maaş artışlarının tatmin edici düzeye ulaşmaması, gelir eşitsizliği ve orta sınıfın erimesine de katkıda bulunduğunu kaydediyor. Uzmanlara göre Amerikan firmalarının imalat maliyetleriyle ürünlerini sattıkları fiyatlar arasındaki fark, 1950'li yıllardan bu yana en üst seviyeye erişti. Gazete, tüm dünyada 2007'den bu yana bir milyar 400 milyon adetten fazla iPhone satışı yapıldığını, dünyadaki tüm akıllı telefon yazılımlarının yüzde 99'unun Apple ve Google'a ait olduğunu, Facebook ve Google'ın internetteki reklamlardan elde edilen her bir dolarlık gelirin 59 sentini aldığını kaydediyor. Online alışverişin hakimi olan Amazon'sa gün geçtikçe daha da büyüyor. Ancak Facebook'un Rusya'nın seçimlere müdahalesi nedeniyle Kongre'nin eleştirileri odağı olması, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un yeterince vergi ödemediği gerekçesiyle Başkan Trump tarafından hedef alınması ve Apple'ın gelirinin yüzde 18'ini elde ettiği Çin pazarının ticaret savaşları nedeniyle tehlikeye girmesi, teknoloji devlerini kaygılandıran gelişmelerden bazıları.

New York Times'ın bir başka ana sayfa haberiyse Papa Francis'in ölüm cezasının gerekçesi ne olursa olsun yanlış bir uygulama olduğunu bildirmesiyle ilgili. Habere göre Papa Francis, tüm dünyada idam cezasının tarihe karışmasını sağlamak için Katolik Kilisesi'nin kapsamlı bir çaba içine gireceğini kaydetti. Papa'nın bu sözleri, Katolik Kilisesi'nin şimdiye kadarki öğretilerinden ciddi bir sapma olarak algılandı. İnsanlık onuruna saldırı niteliği taşıdığı için idam cezasının en ağır suçlar karşısında bile yanlış olduğunu vurgulayan Papa için idamın her yerde yasaklanması, çevreyi korumak ve mülteci ve göçmenlere yardım etmek kadar öncelikli bir mesele. Gazete, neredeyse tüm Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde idam cezasının zaten yasak olduğunu, ancak Papa'nın sözlerinin en çok idam cezasının hala uygulandığı Amerika'da yankı bulduğunu bildiriyor. Öte yandan Katolik Kilisesi'nin idam cezası hakkındaki değişen bu tavrının, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Katolik olan üyelerinin verecekleri kararlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı da tartışma konusu.