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3 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

03.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

3 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri bir trilyon doları bulan ilk şirket olmasıyla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, iflasın eşiğinden dönen Apple'ın sadece 21 yılda piyasanın en değerli şirketi haline gelmesinin ardında iPhone, iPod, iPad ve iMac gibi, milyonlarca insanın gündelik hayatını değiştiren ürünler geliştirme başarısının yattığını yazıyor. Ancak gazete, madalyonun diğer yüzünü de çeviriyor ve Apple, Amazon, Google gibi yıldız şirketlerin bu kadar çok büyümesinin maaş artışlarının tatmin edici düzeye ulaşmaması, gelir eşitsizliği ve orta sınıfın erimesine de katkıda bulunduğunu kaydediyor. Uzmanlara göre Amerikan firmalarının imalat maliyetleriyle ürünlerini sattıkları fiyatlar arasındaki fark, 1950'li yıllardan bu yana en üst seviyeye erişti. Gazete, tüm dünyada 2007'den bu yana bir milyar 400 milyon adetten fazla iPhone satışı yapıldığını, dünyadaki tüm akıllı telefon yazılımlarının yüzde 99'unun Apple ve Google'a ait olduğunu, Facebook ve Google'ın internetteki reklamlardan elde edilen her bir dolarlık gelirin 59 sentini aldığını kaydediyor. Online alışverişin hakimi olan Amazon'sa gün geçtikçe daha da büyüyor. Ancak Facebook'un Rusya'nın seçimlere müdahalesi nedeniyle Kongre'nin eleştirileri odağı olması, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un yeterince vergi ödemediği gerekçesiyle Başkan Trump tarafından hedef alınması ve Apple'ın gelirinin yüzde 18'ini elde ettiği Çin pazarının ticaret savaşları nedeniyle tehlikeye girmesi, teknoloji devlerini kaygılandıran gelişmelerden bazıları.

New York Times'ın bir başka ana sayfa haberiyse Papa Francis'in ölüm cezasının gerekçesi ne olursa olsun yanlış bir uygulama olduğunu bildirmesiyle ilgili. Habere göre Papa Francis, tüm dünyada idam cezasının tarihe karışmasını sağlamak için Katolik Kilisesi'nin kapsamlı bir çaba içine gireceğini kaydetti. Papa'nın bu sözleri, Katolik Kilisesi'nin şimdiye kadarki öğretilerinden ciddi bir sapma olarak algılandı. İnsanlık onuruna saldırı niteliği taşıdığı için idam cezasının en ağır suçlar karşısında bile yanlış olduğunu vurgulayan Papa için idamın her yerde yasaklanması, çevreyi korumak ve mülteci ve göçmenlere yardım etmek kadar öncelikli bir mesele. Gazete, neredeyse tüm Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde idam cezasının zaten yasak olduğunu, ancak Papa'nın sözlerinin en çok idam cezasının hala uygulandığı Amerika'da yankı bulduğunu bildiriyor. Öte yandan Katolik Kilisesi'nin idam cezası hakkındaki değişen bu tavrının, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Katolik olan üyelerinin verecekleri kararlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı da tartışma konusu.

Los Angeles Times ise Trump Yönetimi'nin otomobillerin yakıt tasarrufu sağlaması ve hava kirliliğine olan katkısını azaltması için getirilen standartları 2020 yılına kadar askıya alma planıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, 2025 yılına kadar tüm otomobil ve kamyonların bir galon yakıtla 50 mil mesafe kat etmesini hedefleyen yasanın, federal hükümetin iklim değişikliğiyle mücadelede şimdiye kadar attığı en etkili adım olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Trump Yönetimi'nin bu uygulamayı kaldırıp yerine çok daha gevşek bir uygulama getirme planı, otomobil imalatçılarını bile kaygılandırıyor. Plana göre yakıt tasarrufu uygulaması, 2020'de altı yıllığına dondurulacak. Plan ayrıca California'nin karbondioksit emisyonu standartlarını federal hükümetten bağımsız olarak kendisinin belirlemesi serbestisinin ve eyalette otomotiv şirketlerinin belirli sayıda elektrikli araç satma zorunluluğunun da önüne engel koyuyor. Trump Yönetimi'nin kararının aşırıya kaçtığını savunan California eyaleti yetkilileriyse yargı yoluna başvuracakları tehdidinde bulundu.

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