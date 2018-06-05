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3 aşamalı Menbiç yol haritası nasıl işleyecek?

05.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Washington'da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'yla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Menbiç'te 'güvenliğin sağlanması' için izlenecek yol haritasına ilişkin ayrıntıları Antalya'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Çavuşoğlu, YPG'nin elinden silahların alınacağını söyledi.

3 aşamalı Menbiç yol haritası nasıl işleyecek?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da yaptığı görüşmelerin ardından Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için izlenecek 3 aşamalı yol haritasının ayrıntılarını paylaştı. Çavuşoğlu, YPG'nin elinden silahların alınacağını ve hazırlık sürecinin 10 güne kadar başlayacağını ifade etti.

Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, üzerinde uzlaşı sağlanan üç aşamalı yol haritasını şöyle özetledi:

  1. aşama ön hazırlık

Temmuz ayında ABD'li yetkililerle Türkiye'de ikinci bir toplantı düzenlenecek. Çavuşoğlu, ön hazırlık sürecinde 6 konuya netlik getirileceğini söyledi:

  • Türk askeri oraya ne zaman girecek?
  • Kimlerden oluşacak?
  • YPG çekilirken kim nezaret edecek?
  • YPG çekildikten sonra boşluk olmaması için nasıl görev yapacaklar?
  • Görev paylaşımı nasıl olacak?
  • Kim yönetecek, yönetimde kimler olacak?

Çavuşoğlu, yol haritasının bu ilk aşamasında, her iki taraftan uzmanların hazırlık çalışması yapacağını da kaydetti.

  1. aşama uygulama süreci:

Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından ikinci aşamada alınacak kararların uygulanması sürecine geçileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Hiçbir üçüncü ülkenin dahli olmayacak. Bu Fransa'yı ve İngiltere'yi de kapsar. Bu ABD ile Türkiye'nin yol haritasıdır" dedi.

Bu uzlaşının ABD ile Türkiye arasında olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu iki dışişleri bakanının onayladığı bir belgedir. Bu iki ülke ilişkilerini etkileyecek bir durumdur. Bu uluslararası bir anlaşma değil, onay verdiğimiz bir yol haritası" diye konuştu.

Pompeo ve Çavuşoğlu

  1. aşama yönetimin belirlenmesi:

Menbiç yol haritasının üçüncü ve son aşamasındaysa Menbiç'te oluşacak olan yönetimin belirlenmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Birlikte buraların kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Ve bu şekilde Münbiç'i istikrara kavuşturmuş olacağız" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Menbiç'te uygulanan bu yol haritasının daha sonra YPG kontrolündeki diğer bölgelere de uygulanacağını ifade etti:

"Fırat'ın doğusuna gidecekler. Bize yönelik tehdit esas itibariyle Fırat'ın doğusundan geliyor. Dolayısıyla Münbiç'ten sonra yol haritası burada da uygulanacak. Mutabakatımızın içerisinde bu var. İşte o zaman YPG nereye gidecek? Esas soru burada. Bunların hepsini istihbaratımızla beraber, tüm birimlerimiz muhattaplarıyla görüşecek."

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