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3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 19:49 | Son Güncelleme

Güney Amerika'nın bir ucundaki Şili'den Kuzey Amerika'nın kutuplara en yakın noktası Alaska'ya kadar motosikletle gitmek için yola çıktı.

9 bin 600 kilometreyi kat edip Bolivya'ya geldi.

Göl kenarında toplu tecavüz!

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Göl kenarında toplu tecavüz!

Göl kenarında toplu tecavüz!
Rus asıllı İngiliz turist Vasilisa Komarova, Santa Rosa'da bir ailenin yanında konakladı.
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Yolculuğun devamında ailenin önerisiyle bir göl kenarında çadırını kurdu.
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Geceye doğru çadırına çekildi ve uykuya daldı.
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Saat 01.00 sularında çadırın dışında konuşan erkeklerin sesini duyunca uyandı.
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Üç erkek gülüşüp İspanyolca edepsiz cümleler kuruyordu.
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37 yaşındaki kadın, erkeklerin söylediklerini anlayacak kadar İspanyolca biliyordu.
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İçlerinden biri, "Dışarı çık, parti yapıyoruz, şimdi eğlenmek için bir .... arıyoruz" dedi.
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Daha sonra korku filmlerini aratmayan bir görüntü belirdi.
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Erkeklerin gölgesi çadırın üstündeydi.
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İçlerinden birisi çadırı salladı, ardından Komarova'yı sürükleyerek dışarı çıkardılar.
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Jose Gongora, Yery Yumacale ve Fabio Bazan isimli saldırganlar kadının göğsüne ve karnına bıçak dayadı.
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Komarova karşı koymaya çabaladı, saldırganlar ise kadına şiddetli bir şekilde vurdular.
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Saldırganların toplu tecavüzüne uğrayan kadın ölüme terk edildi.
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Polisin yakaladığı üçlü mahkemeye çıkarıldı, hakim saldırganlara toplamda 52 yıl hapis cezası verdi.
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Güney Amerika Şili tecavüz Göl kenarında toplu tecavüz! Bolivya Alaska

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yapılan büyük bir edepsizlik ve vahşet. Allah (c.c) kimseye bu hadiseleri yaşatmasın.
DÜNYA AZMIŞ İNSANLIĞIN YENİDEN KEŞFİNE GEREK YOK
Tr de muhtemel yorumlar. 1- kadın başına dağda çadır kurarsa olacağı bu. 2- mini etekle dolaşmasaydı 3- kadın kuyruk sallamasa erkek peşinden gitmez. Yobazlıkta sınır tanımayanların ülkesiyiz. Yazık üzüldüm kadına. İnşallah eski sağlığına tekrar kavuşur. Psikolojik olarak atlatabilir. Maalesef insan, insan olmayınca her yerde aynı. Etrafımız potansiyel suçlu eğitimsiz insanlıktan uzak mahluklarla doldu.
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