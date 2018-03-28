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3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

Çin'de alkolü fazla kaçıran 3 kadın, bar çıkışında taksi beklerken beğendikleri bir adamı taksiyle kaçırmaya çalıştı.

Hangzhou kentinde yaşanan akılalmaz olayda, 20'li yaşlarda olduğu belirtilen 3 kadın bar çıkışında taksi beklemeye başladı. Alkolü fazla kaçırdığı iddia edilen kadınlar, kız arkadaşıyla birlikte araç bekleyen bir adamı fark etti.

ADAMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Posta'da yer alan habere göre , o sırada gelen bir taksiyi durduran üçlü, adamı da taksiye bindirmeye çalıştı. Ne olduğunu şaşıran adam kadınlara karşı koymaya çalışırken, yanındaki kız arkadaşı ise durumu barın önündeki korumalara haber verdi.

Koruma kadınlara müdahale ederken, kadınların arkadaşı olduğu belirtilen bir adam da olaya dahil oldu. Yaşanan arbedede koruma yaralanırken, olay yerine gelen polis üç kadın ve arkadaşları olan adamı gözaltına aldı.

7 GÜN HAPİS

Kadınlar verdikleri ifadede adamın çok yakışıklı olduğunu ve beraber zaman geçirmek istediklerini söylerken, olay nedeniyle 47 dolar para cezası ve yedi gün hapis cezası aldı. Kavgaya karışan arkadaşlarına ise 80 dolar para cezası uygulandı.

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