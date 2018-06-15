3 Kişiye Yakalama Kararı: Peki Suruç'ta Neler Yaşandı?

Tüm Türkiye’nin dikkatlerinin Suruç’a çevrilmesine neden olan olay Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre AKP Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız, seçim çalışmaları yapmak üzere ilçeye geldi. Esnafı ziyaret eden Yıldız’a bir esnafın tepki göstermesinin ardından silahlı kavga başladı. Çıkan olaylar sonucu 4 kişi öldü 9 kişi yaralandı. Peki, olay nasıl bu aşamaya geldi? İki yaralı hastanede öldürüldü iddiası Olay sırasında bölgeye yakın olan bir gördü tanığı Amerika’nın Sesi’ne 15 ele yakın silah sesi duyduğunu söyledi. Adının yazılmasını istemeyen tanık, şunları söyledi; ”Olaydan bir gün önce aynı bölgede bir tartışma yaşanıyor milletvekili adayı ve esnaflar arasında. Bir gün sonra AK Parti adayı İbrahim Halil Yıldız tekrar bölgeye geliyor. Aynı esnaf yine tepki gösterince durmadan gidiyor ancak beraberindekiler Şenyaşarlar’a ait dükkan a girip, bir kişiyi tartaklıyor. Çevre esnafı tepki gösterince silahlar çekiliyor ve peş peşe sıkılıyor. Bu noktada ne olduğu tam belli değil. İki tarafın yaralıları da aynı hastaneye götürülünce kavga burada da devam ediyor. Yıldız’ın taraftarları karşı tarafın yaralılarını çıkarılmasına izin vermiyor. İki kişinin hastanede öldürüldüğü söyleniyor. Polis havaya ateş açıyor.”

Türk Tabipler Birliği: hastanenin sağlık hizmeti vermesi engellendi Olay sırasında ölen iki kişinin hastanede öldürüldüğü iddia ediliyor. CHP’nin yerel temsilcileri tarafından ortaya atılan iddia Türk Tabipleri Birliği tarafından da doğrulandı. TTB’den yapılan açıklamada, en az bir kişinin hastane içinde öldürüldüğü belirtilerek, “Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir” açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK’lılar öldürdü Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başsavcı Sadi Doğan, üç savcının daha görevlendirildiğini vurgulayarak, henüz gözaltına alınan olmadığını ancak üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Olayın ardından tepkiler HDP’ye yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği söyledi. Erdoğan, “Erdoğan Milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın ağabeyi bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Birçok kardeşi de yaralı vaziyette, ağır olanlar var hastanede. Onlara da Rabbim'den şifalar diliyorum. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır. Olayda milletvekilimizin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi öldü. 9 yaralı var” diye konuştu. HDP: ‘AKP adayı PKK’dan oy mu istiyor?’ HDP ise bugün kalabalık bir heyetle ilçeye giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, iddiaları reddetti. ‘AKP PKK’dan oy mu istiyor’? diye soran Beştaş, “Sorumlular yakalanıp, yargı önüne çıkarılmalı. Olayın oluşuna, açıklamalar, ne kadar zor durumda olduklarını ortaya koymaktadır PKK, AKP’ye saldırdı diyorlar. AKP milletvekili adayı gidip PKK’den oy mu istiyor? Esnaflar PKK’lı mı? Oy istemek için ziyaret edeceksiniz sonra böyle büyük bir yalan atacaksınız. Bizim üzüntümüz can kayıpları. 4 yurttaşımız toprağa düştü. Çağrımızı bir kez daha yapıyoruz faillerin peşini bırakmayacağız, halkımızı yalnız bırakmayacağız. Provokasyonlara gelmeyeceğiz” diye konuştu.