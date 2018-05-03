3 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın hukuk ekibine kısa süre önce katılan New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani’nin Fox News televizyon kanalında katıldığı bir programda Trump’ın, avukatı Michael Cohen’in porno yıldızı Stormy Daniels’a yaptığı ödemeyi Cohen’e geri ödediğini söylediğini bildiriyor. Gazete, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Trump’la yaşadığı ilişki konusunda sessiz kalması için Cohen’in Daniels’a 130 bin dolarlık sus payı ödemesi yaptığını hatırlatıyor. Giuliani’nin Trump’ın 130 bin doları Cohen’e taksit taksit geri ödediği şeklindeki açıklaması, şimdiye kadar herhangi bir ödeme konusunda hiçbir fikri olmadığını kaydeden ve ilişki iddialarını reddeden Trump’la çelişiyor. Trump’ın o dönemde ödemenin ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığı kanısına vardığını söyleyen Giuliani, “Trump, avukatına güveniyordu ve Michael’ın bazı işleri halledeceğinin farkındaydı. Ben de bir avukat olarak aynen öyle yaparım, iş bitiririm. Müvekkillerimiz çok meşgul insanlar. Her ayrıntıyla ilgilenemezler,” şeklinde konuştu. Giuliani, Fox Televizyonu’ndaki programdan hemen sonra New York Times’a verdiği demeçte Trump’ın Cohen’e aylık 35 bin dolarlık taksit ödemelerini şahsen yaptığını gösteren belgeler olduğunu söyledi. Stormy Daniels ve sus payı ödemelerine ilişkin en ciddi tartışma, Trump’ın ekibinin, başkanlık seçimi sırasında yürütülen bağış kampanyaları ve paraların toplanma ve harcanma biçiminin, bağış kampanyası finansmanı yasalarını çiğneyip çiğnemediğiyle ilgili. Gazete, Giuliani’nin Stormy Daniels ödemesinin seçim kampanyası finansmanı yasalarını ihlal etmediğini çünkü ödemenin kampanya parasıyla yapılmadığını söyledi. Ancak ödemenin Trump’ın başkan adaylığına katkı amacı taşıması durumunda paranın kampanya katkısı olduğu düşünülebilir.
Washington Post ise Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’la işbirliği yapmanın soruşturmanın süresini kısaltacağını savunan Beyaz Saray avukatı Ty Cobb’ın ay sonunda görevi bırakacağı açıklaması üzerine Trump’ın hukuk ekibinde yapmayı planladığı değişiklikleri ana sayfasına taşıyor. Habere göre Trump, Cumhuriyetçi Partili savunma avukatı Emmet Flood’ı hukuk ekibine katıyor. Eski başkanlardan Bill Clinton’ın Monica Lewinsky skandalı sonrasında görevden alınması için başlatılan süreçte Clinton’ın avukatlığını yapan Flood’ın görevi, ekiple birlikte özel savcı Mueller’ın yürüttüğü soruşturma karşısında yeni bir strateji oluşturmak olacak. Gazete, Emmet Flood’un Trump’ın hukuk ekibine katılmasının, bundan böyle Mueller’a karşı giderek daha agresif ve mücadeleci bir tavır alınacağı anlamına geldiğini kaydediyor. Bunun bir nedeni, Trump’ın Rusya soruşturması kapsamında Robert Mueller’a ifade vermemenin yollarını aramaya başlaması. Oysa ay sonunda görevini bırakacağını açıklayan Beyaz Saray avukatı Ty Cobb, Trump’ın Mueller’la görüşmesinden yana tavır koyuyordu. Cobb, Trump’ın kendisine ekipte kalmasını istediğini söylediğini, ancak kendisinin artık Trump’ın hukuk ekibindeki görevini tamamladığını hissettiğini kaydetti.
Wall Street Journal ise iki gün süren toplantıların ardından yaptığı açıklamada Amerikan Merkez Bankası FED’in büyümekte olan ekonomiyi dengede tutmak için kısa vadeli faiz oranını şimdilik sabit tuttuğunu, ancak aşama aşama yükselteceğinin işaretini verdiğini bildiriyor. Gazete, FED’in iş piyasalarını iyileştirmek için yıllar süren ekonomik kriz sonrası müdahalelerinin işe yaradığını, piyasaların güçlendiğini, maaşların artışa geçtiğini, enflasyonun ise bankanın yüzde 2’lik hedefini tutturduğunu yazıyor. Habere göre Amerikan Merkez Bankası’nın Haziran ayı toplantısından faiz yükselmesi sonucu çıkması oldukça muhtemel. Banka, bu haftaki toplantısını, önümüzdeki yıllarda faizlerin ne oranda arttırılacağıyla ilgili soruların kafaları kurcaladığı bir ortamda gerçekleştirdi. Gazete, yakın gelecekte bankanın ekonomik büyümeyi körükleme rolünü bırakıp tam tersine büyümeyi dizginlemeye başlayabileceğini öngörüyor. Öte yandan ekonomi bu yıl şimdiye kadar Fed’in istediği doğrultuda seyretmeyi sürdürse de vergi yasalarındaki değişiklikler, federal harcama ve ticaret politikalarının etkilerinin ekonomiye nasıl yansıyacağı, henüz belirsizliğini koruyor.
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