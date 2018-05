3 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın hukuk ekibine kısa süre önce katılan New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani’nin Fox News televizyon kanalında katıldığı bir programda Trump’ın, avukatı Michael Cohen’in porno yıldızı Stormy Daniels’a yaptığı ödemeyi Cohen’e geri ödediğini söylediğini bildiriyor. Gazete, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Trump’la yaşadığı ilişki konusunda sessiz kalması için Cohen’in Daniels’a 130 bin dolarlık sus payı ödemesi yaptığını hatırlatıyor. Giuliani’nin Trump’ın 130 bin doları Cohen’e taksit taksit geri ödediği şeklindeki açıklaması, şimdiye kadar herhangi bir ödeme konusunda hiçbir fikri olmadığını kaydeden ve ilişki iddialarını reddeden Trump’la çelişiyor. Trump’ın o dönemde ödemenin ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığı kanısına vardığını söyleyen Giuliani, “Trump, avukatına güveniyordu ve Michael’ın bazı işleri halledeceğinin farkındaydı. Ben de bir avukat olarak aynen öyle yaparım, iş bitiririm. Müvekkillerimiz çok meşgul insanlar. Her ayrıntıyla ilgilenemezler,” şeklinde konuştu. Giuliani, Fox Televizyonu’ndaki programdan hemen sonra New York Times’a verdiği demeçte Trump’ın Cohen’e aylık 35 bin dolarlık taksit ödemelerini şahsen yaptığını gösteren belgeler olduğunu söyledi. Stormy Daniels ve sus payı ödemelerine ilişkin en ciddi tartışma, Trump’ın ekibinin, başkanlık seçimi sırasında yürütülen bağış kampanyaları ve paraların toplanma ve harcanma biçiminin, bağış kampanyası finansmanı yasalarını çiğneyip çiğnemediğiyle ilgili. Gazete, Giuliani’nin Stormy Daniels ödemesinin seçim kampanyası finansmanı yasalarını ihlal etmediğini çünkü ödemenin kampanya parasıyla yapılmadığını söyledi. Ancak ödemenin Trump’ın başkan adaylığına katkı amacı taşıması durumunda paranın kampanya katkısı olduğu düşünülebilir.