3 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, önce West Virginia eyaletinde başlayan, ardından Oklahoma, Arizona ve Kentucky eyaletlerine sıçrayan öğretmen protestolarına yer ayırıyor. Habere göre eyaletlerin eğitim fonlarını arttırmasını isteyen öğretmenler, aksi takdirde derslere dönmeyeceklerini söylüyor. Vergi kesintileri nedeniyle eyaletlerin okullara ayırdığı fonların giderek azalması, zaten düşük maaş alan, iki yakasını bir araya getirmekte zorlanan ve geçinebilmek için bazen öğretmenlik dışında başka işlerde de çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin ayaklanmasına yol açtı. Gazete, ders bırakan öğretmenlerin protestolarının günler sürebileceğini yazıyor. Arizona eyaletindeki öğretmenlerse yüzde 20 maaş zammı ve okullara daha fazla ödenek ayrılmasını istiyor ve bu yapılmazsa greve gitme tehdidinde bulunuyor. Ancak Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Partili valisi Doug Ducey’in öğretmenlerin taleplerinin karşılıksız kalacağını söylemesi, eğitimciler ve eyalet yönetimi arasındaki inatlaşmanın uzayacağına işaret ediyor. Oklahoma eyaletinde çok sayıda öğrenci de öğretmenlerine destek veriyor. Ders kitaplarının yetersiz ve eski olmasından, okul binaları ve sınıfların bakımsızlığından yakınan öğrenciler, öğretmenlerinin çağrılarının haklı olduğunu savunuyor. Oklahoma, öğretmen maaşları sıralamasında 50 eyalet arasında 49’uncu sırada.

Washington Post bugün ayrıca Mısır’da geçtiğimiz günlerde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki durumu değerlendiren bir makaleye yer ayırmış. Gazete, seçmen katılımının yüzde 41 olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 97’sini alarak bir kez daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdül Fettah El Sissi’nin 1953’ten bu yana Mısır’ın en baskıcı lideri haline geldiğini yazıyor. Habere göre muhaliflerini saf dışı bırakarak seçime giden Sissi, Başkan Trump’ın Amerika’nın Ortadoğu ülkelerinin insan hakları sicillerine karışmayacağını söylemesi üzerinde daha da cesaretlendi. Destekçileri, Sissi’nin ekonomi ve altyapı projelerine öncelik vermesini, Mısır’ın elektrik enerjisi kapasitesini arttırma ve ülkenin petrol ve doğalgaz sektörlerindeki yatırımları canlandırma girişimlerini memnunlukla karşılıyor. Ancak karşıtları, Sissi’den, Arap dünyasının en kalabalık ülkesi Mısır’da özellikle genç nüfus için daha çok istihdam yaratmasını, gıda fiyatlarını düşürmesini, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini talep ediyor.

New York Times gazetesi, Başkan Trump’ın özellikle Çin’i hedef alan gümrük tarifesi uygulamalarının misillemeyle karşılaşmasının borsalarda ani bir düşüşe neden olduğunu, çok sayıda büyük şirketin Beyaz Saray’ın ticaret savaşları başlatmasına tepki gösterdiğini yazıyor. General Electric, Goldman Sachs ve bazı tarım firmaları, Amerika ve Çin’in karşılıklı gümrük tarifesi uygulamasının, Amerikan firmalarını dünyanın en hızlı büyüyen, en karlı pazarına erişimini keseceği uyarısında bulundu. Standard and Poors endeksi, Çin’in etten meyveye, geri dönüştürülmüş alüminyumdan çelik borulara yüzden fazla Amerikan malına vergi getireceğini açıklaması üzerine yüzde 2,23 oranında düştü. Öte yandan Facebook, Tesla ve Amazon gibi teknoloji firmalarının son günlerde karşı karşıya kaldığı olumsuzlukların yatırımcıları korkuttuğu gözleniyor. Başkan Trump’ın bir dizi Twitter mesajında Amazon’un Amerikan Posta Hizmetleri’yle haksız nakliye anlaşmaları yaptığını iddia etmesi, firmanın hisselerinin değerinin yüzde 5,2 oranında düşmesine yol açtı. Teknoloji firmalarının hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksiyse geçen aydan bu yana yüzde 9 buçuk oranında değer kaybetti.