3 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazeteleri, Amerika'nın Ortabatı eyaletlerini ve doğu kıyısını etkisi altına alan aşırı soğuk hava dalgasıyla ve hafta sonuna doğru başlayacağı tahmin edilen şiddetli kar fırtınasıyla ilgili haberlere geniş yer ayırıyor.

Chicago Tribune, soğuk hava dalgasının, Chicago'da son yıllarda hüküm süren en şiddetli ve uzun süreli soğuk dalgası olduğunu yazıyor. Habere göre ölçülen en düşük sıcaklıklar, bundan 50 yıl önce kırılan rekoru egale edecek. Öte yandan Chicago'da Noel gününden bu yana hava sıcaklığı eksi 7 Santigrad derecenin üzerine çıkmadı. Gazete, en son 1895 ve 1936 yıllarında yaşanan bu durumun devam edeceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan kentin toplu taşımacılık sisteminde de aşırı soğuk nedeniyle arıza ve aksamalar görülüyor.

Chicago Tribune bugün ayrıca Başkan Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yönelik bir tehdit olarak algılanan ve büyük yankı yaratan Twitter mesajıyla ilgili ayrıntılara yer veriyor. Gazete, Trump'ın attığı tweet'te, elinin altındaki nükleer silah düğmesinin Kuzey Kore liderininkinden daha büyük ve daha güçlü olmasıyla böbürlendiğini yazıyor. Habere göre Trump, bu tweet'i, Kim Jong Un'un yeni yıl mesajına yanıt olarak yazdı. Kim Jong Un, yeni yıl mesajında, çalışma masasının üzerinde bir nükleer silah düğmesi olduğunu söylemiş ve tüm Amerika'nın nükleer saldırı menzili içinde olduğu uyarısında bulunmuştu. Trump, Kuzey Kore liderinin bu sözlerini alaya alan Twitter mesajında, "Kuzey Kore'nin tükenmiş ve aç kalmış rejiminden birileri Kim Jong Un'a benim de bir nükleer silah düğmem olduğunu, hem de benimkinin daha büyük ve güçlü olduğunu söyler mi?” şeklinde bir ifadeye yer verdi. Öte yandan Güney Kore, Kuzey'in üst düzey görüşme talebine karşılık vererek Olimpik işbirliği ve ilişkileri iyileştirme çabalarını ele almak üzere 9 Ocak'ta sınır kasabası Panmunjom'da bir araya gelme önerisinde bulundu. Kuzey Kore, bu öneriye henüz karşılık vermedi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise olası görüşmelerle ilgili olarak, "Kuzey Kore'teki tüm nükleer silahların yasaklanması önerisi getirmediği sürece hiçbir görüşmeyi ciddiye almayacağız” ifadesini kullandı. Öte yandan gazete, nükleer silah düğmesi konusunun gündeme gelmesiyle birlikte olası bir nükleer saldırı sürecinin nasıl işlediğine açıklık getiriyor. Habere göre gizli yürütülen bu süreç son derece karmaşık. Başkanın nükleer saldırı emri vermesi durumunda öncelikle Savunma Bakanlığı'ndaki askeri yetkililere kimliğini onaylatması gerekiyor. Onay için başkana ait kodlar kullanılıyor. Başkan, "bisküvi” adı verilen kartlara yazılı kodları her zaman yanında taşıyor. Nükleer silah kodları ve savaş planları, başkanın Beyaz Saray dışında başka bir noktada olduğu zamanlarda, "nükleer futbol topu” adı verilen 20 kilo ağırlığındaki deri çantada taşınıyor. Saldırı emrini bu kodlar olmadan vermek mümkün değil.