3 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Chicago Tribune bugün ayrıca Başkan Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yönelik bir tehdit olarak algılanan ve büyük yankı yaratan Twitter mesajıyla ilgili ayrıntılara yer veriyor. Gazete, Trump'ın attığı tweet'te, elinin altındaki nükleer silah düğmesinin Kuzey Kore liderininkinden daha büyük ve daha güçlü olmasıyla böbürlendiğini yazıyor. Habere göre Trump, bu tweet'i, Kim Jong Un'un yeni yıl mesajına yanıt olarak yazdı. Kim Jong Un, yeni yıl mesajında, çalışma masasının üzerinde bir nükleer silah düğmesi olduğunu söylemiş ve tüm Amerika'nın nükleer saldırı menzili içinde olduğu uyarısında bulunmuştu. Trump, Kuzey Kore liderinin bu sözlerini alaya alan Twitter mesajında, "Kuzey Kore'nin tükenmiş ve aç kalmış rejiminden birileri Kim Jong Un'a benim de bir nükleer silah düğmem olduğunu, hem de benimkinin daha büyük ve güçlü olduğunu söyler mi?” şeklinde bir ifadeye yer verdi. Öte yandan Güney Kore, Kuzey'in üst düzey görüşme talebine karşılık vererek Olimpik işbirliği ve ilişkileri iyileştirme çabalarını ele almak üzere 9 Ocak'ta sınır kasabası Panmunjom'da bir araya gelme önerisinde bulundu. Kuzey Kore, bu öneriye henüz karşılık vermedi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise olası görüşmelerle ilgili olarak, "Kuzey Kore'teki tüm nükleer silahların yasaklanması önerisi getirmediği sürece hiçbir görüşmeyi ciddiye almayacağız” ifadesini kullandı. Öte yandan gazete, nükleer silah düğmesi konusunun gündeme gelmesiyle birlikte olası bir nükleer saldırı sürecinin nasıl işlediğine açıklık getiriyor. Habere göre gizli yürütülen bu süreç son derece karmaşık. Başkanın nükleer saldırı emri vermesi durumunda öncelikle Savunma Bakanlığı'ndaki askeri yetkililere kimliğini onaylatması gerekiyor. Onay için başkana ait kodlar kullanılıyor. Başkan, "bisküvi” adı verilen kartlara yazılı kodları her zaman yanında taşıyor. Nükleer silah kodları ve savaş planları, başkanın Beyaz Saray dışında başka bir noktada olduğu zamanlarda, "nükleer futbol topu” adı verilen 20 kilo ağırlığındaki deri çantada taşınıyor. Saldırı emrini bu kodlar olmadan vermek mümkün değil.

Wall Street Journal ise İran'daki protestolarla ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, İran'ın Ortadoğu'da nüfuz alanını genişletme çabalarının, Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze'deki militan örgütlere verdiği desteğin ve bu yönde yaptığı harcamaların halkın büyük tepkisini çektiğini bildiriyor. Habere göre kimi kentlerde hükümeti "Suriye'yi bırak, bize bak” şeklindeki sloganlarla protesto eden halk, Tahran'ı, özellikle rakibi Suudi Arabistan'a yönelik bölgesel politikalarını gözden geçirmeye zorlamaya çalışıyor. Protestocular, ölü sayısının artmasına ve hükümetin yeni uyarılarda bulunmasına rağmen ülke çapında gösterilere devam ediyor. Yabancı gazetecilerin İran'a girişinin kısıtlı, medyanınsa devlet kontrolü altında olması, gösterilerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını zorlaştırıyor.

Wall Street Journal bugün ayrıca teknoloji devlerinin borsadaki hisselerinin yeni yıla yükselerek giriş yaptığını yazıyor. Gazete, düşük faiz oranları ve yavaş küresel büyüme karşısında alternatif arayışına giren yatırımcıların Apple, Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji firmalarının hisselerine yöneldiğini yazıyor. Bu da teknoloji firmalarının hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksinin 2017'de Amerika'daki diğer endekslerden daha hızlı yükselmesini ve yeni yıla 7 bin puanı geçerek adım atmasını sağladı. Habere göre Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon ve Facebook, Nasdaq endeksinin her bin puanlık yükselişinin üçte ikisine katkıda bulundu. Birçok yatırımcı ve uzman, Nasdaq'daki yükselişi büyük firmaların yüksek gelir elde etmesine, vergi indirimi yasasının yarattığı olumlu havaya ve küresel ekonomik iyileşme sinyallerine bağlıyor. Gazete bir yandan da 1990'lı yılların sonundaki teknoloji patlamasıyla bugün yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin ekonomiye etkilerini karşılaştırıyor. Buna göre 1990'ların sonunda yatırımcılar, internetin vaatlerine göre yön belirliyordu. Şimdiyse on yılını dolduran akıllı telefonlar, yapay us ve bulut teknolojisi, perakendeden eğlenceye pek çok sektörü kökten değiştirdi ve insan hayatının ayrılmaz parçası haline geldi. 2000 yılında Nasdaq'a egemen olan ilk beş firma Cisco Systems, Intel, Oracle, Sun Microsystems ve Microsoft gibi internet altyapısını kurmaya ya da diğer teknolojilere hizmete dayalı şirketlerdi. Bugün ise bu profil tamamen değişti. Nasdaq'ın bugünkü en değerli firmaları Google, Facebook, Amazon ve Apple, tüketici odaklı. Bu firmalar, sattıkları ürünlerden ve dijital reklamcılıktan milyarlarca dolar gelir elde ediyor.