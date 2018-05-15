HABER

3 soruda Kudüs krizi!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 03:09 | Son Güncelleme

ABD’nin Kudüs’e taşımaya karar verdiği yeni İsrail Büyükelçiliği’nin açılış töreni tam bir katliama dönüştü. İsrail askerleri Gazze’de düzenlenen protesto gösterilerine gerçek mermiyle müdahale etti. En az 58 Filistinli hayatını kaybetti, 2410 kişi yaralandı.

3 soruda Kudüs krizi!

1- Kudüs hassasiyeti neden?

İsrail Kudüs’ü “ebedi ve bölünmez” başkenti olarak görürken, Filistinliler İsrail tarafından 1967 savaşında işgal edilen Doğu Kudüs’ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak kabul ediyor.

2- Karar neden bu kadar tartışmalı?

Kudüs’ün statüsü, İsrail-Filistin sorunundaki en temel meselelerden biri. İsrail’in Kudüs üzerindeki egemenliği uluslararası toplum tarafından tanınmıyor ve 1993 İsrail-Filistin barış anlaşmasına göre, Kudüs’ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileriki aşamalarında görüşülmesi gerekiyordu. İsrail 1967’deki işgalinden bu yana Doğu Kudüs’te 200 bin dolayında Yahudi’nin oturduğu on kadar yerleşim ilan etti. Bunlar uluslararası hukuka göre yasa dışı. Daha önce bazı ülkelerin Kudüs’te büyükelçilikleri bulunuyordu, ancak BM kararlarına karşın İsrail’in 1980’de çıkarttığı bir yasayla Doğu Küdüs üzerinde hak iddia etmesi üzerine birçoğu büyükelçiliklerini taşımıştı.

3- Durum neden bu kadar gergin?

Büyükelçilik açılış töreninin zamanlaması Gazze’de gerilimin artabileceği kaygılarını artırdı. Mart sonunda bu yana sınırdaki protesto eylemlerinde 40’tan fazla Filistinli öldürüldü. İsrail’in kuruluş yıl dönümünü kutlamasından bir gün sonra Filistinliler Nakba (Felaket) gününü anıyor. İsrail’in 1948’de kurulmasının ardından yüz binlerce Filistinli evlerinden edilmişti. Büyük Dönüş Yürüyüşü eyleminin organizatörleri, eylemin Salı günkü protestoyla sona ereceğini söylüyor. BM İnsan Hakları Yetkilisi Zeid Ra’ad al-Hussein İsrail’i ‘aşırı güç’ kullanmakla suçlamıştı. İsrail ise sivilleri sınırı geçmeye çalışan militanlardan korumaya çalıştığını savunuyor.

(GAZETEVATAN)

Türkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdıTürkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdı
Demirtaş'tan tüm cumhurbaşkanı adaylarına ortak miting çağrısıDemirtaş'tan tüm cumhurbaşkanı adaylarına ortak miting çağrısı
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepkiİsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Filistin israil ABD Gazze

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filistin'de yaşanan katliamın soruşturulmasına ABD engeli

Filistin'de yaşanan katliamın soruşturulmasına ABD engeli

Erbil'de Barzani, Musul'da İbadi birinciliği elde etti

Erbil'de Barzani, Musul'da İbadi birinciliği elde etti

Netanyahu katliamı böyle savundu

Netanyahu katliamı böyle savundu

UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti

UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti

Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek

Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek

İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.