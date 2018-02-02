-30 derece soğukta çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

Çelyabinsk'te odun kesmek için gittiği bir ormanda kaybolan Andrey, —30 derecenin altındaki dondurucu soğukta 5 gün boyunca ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.

​Sputniknews'te yer alan habere göre, Andrey "İlk iki gün iyiydi, ama aç ve susuzdum. Sıvı kaybetmiştim. Bu yüzden eriyen karları içtim, çam ağaçlarının iğne yapraklarını yedim. Ateş yakıp donmamak için ateşin yanında uyudum. Ormanda donarak ölmek en çok korktuğum şeydi. Beni bulduklarında düzgün düşünemez haldeydim. Şapkamı, ceketimi çıkarmıştım, üzerimde sadece kazak vardı" ifadelerini kullandı.

"SADECE 40 DAKİKA DAHA GEÇ KALSALARDI, O ÖLMÜŞ OLURDU"

Andrey'in bir arkadaşı da REN TV'ye yaptığı açıklamada kurtarma ekiplerinin tam vaktinde yetiştiğini belirterek "Sadece 40 dakika daha geç kalsalardı, o ölmüş olurdu. Onu bulduğumuzda çok kötü haldeydi" dedi.

Şimdilerde hastanede olan Andrey, şans eseri yalnızca küçük yaralarla olaydan kurtuldu.