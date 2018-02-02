HABER

-30 derece soğukta çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Rusya’nın Çelyabinsk kentinde bir ormanda kaybolan 31 yaşındaki Andrey isimli bir adam, 5 gün boyunca -30 derecenin altındaki soğuk havada hayatta kalmak için çam ağacı yapraklarını yediğini söyledi.

-30 derece soğukta çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

Çelyabinsk'te odun kesmek için gittiği bir ormanda kaybolan Andrey, —30 derecenin altındaki dondurucu soğukta 5 gün boyunca ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.

​Sputniknews'te yer alan habere göre, Andrey "İlk iki gün iyiydi, ama aç ve susuzdum. Sıvı kaybetmiştim. Bu yüzden eriyen karları içtim, çam ağaçlarının iğne yapraklarını yedim. Ateş yakıp donmamak için ateşin yanında uyudum. Ormanda donarak ölmek en çok korktuğum şeydi. Beni bulduklarında düzgün düşünemez haldeydim. Şapkamı, ceketimi çıkarmıştım, üzerimde sadece kazak vardı" ifadelerini kullandı.

"SADECE 40 DAKİKA DAHA GEÇ KALSALARDI, O ÖLMÜŞ OLURDU"

Andrey'in bir arkadaşı da REN TV'ye yaptığı açıklamada kurtarma ekiplerinin tam vaktinde yetiştiğini belirterek "Sadece 40 dakika daha geç kalsalardı, o ölmüş olurdu. Onu bulduğumuzda çok kötü haldeydi" dedi.

Şimdilerde hastanede olan Andrey, şans eseri yalnızca küçük yaralarla olaydan kurtuldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya orman çam ağacı

En Çok Okunan Haberler

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren tokat

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren tokat

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
- 30 derecede eriyen karları içtim -30 da kar nasıl eriyor
iyi okusan ateş yaktımı görebilirsin
yavvvvvv 40 dakka daha bulunmasaymışmışmış ta yok 50 yılın soğuymuşmmimmiş yok bilmem kaç yılının sıcağıymıimıimıiş geç bunları hey medya ne olur tv tlerde dahil öğretci bilgiler verin toplum çok yozlaştı cahilleşti????????????
Diğer Haberler
80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

'ABD konsolosluğu çalışanı Türkiye'de ev hapsinde tutuluyor' iddiası

'ABD konsolosluğu çalışanı Türkiye'de ev hapsinde tutuluyor' iddiası

Son dakika! Akdeniz'de yine göçmen faciası: 90 sığınmacı can verdi!

Son dakika! Akdeniz'de yine göçmen faciası: 90 sığınmacı can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.