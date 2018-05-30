30 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Harvard Üniversitesi'nin yaptığı ve dün Amerika'nın en saygın tıp dergilerinden New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre geçen yıl Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası ve sonrasında ölenlerin sayısının en az 4 bin 645 olarak belirlendiğini yazıyor. Gazete, resmi rakamlara göre ölü sayısının sadece 64 olarak açıklanmasının gerek uzmanlar gerekse yerel halk tarafından tepkiyle karşılandığını, bunun üzerine açılan bağımsız soruşturmanınsa henüz tamamlanmadığını bildiriyor. Habere göre Harvard Üniversitesi'nin araştırması, 90 milyar dolarlık maddi hasara neden olan Maria Kasırgası'nın 1900 yılından bu yana Amerika kıyılarını vuran ve en çok zarara yol açan üçüncü en büyük kasırga olduğu sonucuna varıyor. Araştırmaya göre kasırgaya bağlı ölümlerin çoğu, adadaki altyapı hizmetlerinin çökmesiyle bağlantılı. Elektrik ve su kesintilerine bağlı olarak yaşlıların ve kronik hastaların tıbbi bakımında aksaklıklar yaşanması ve Porto Riko hükümetinin ölüm nedenleri ve ölü sayısıyla ilgili kayıtları şeffaf bir şekilde paylaşmaması, ölü sayısının resmi rakamların çok üzerinde çıkmasının ana nedenleri arasında.

Washington Post bugün ayrıca geçen ay Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'ın kaçak göçmenlere karşı başlattığı ”sınırda sıfır tolerans” uygulaması nedeniyle sınırda ailelerinden ayrılan kaçak göçmen çocuk sayısının geçen aya oranla yüzde 21 arttığını yazıyor. Gazete, yeni uygulama uyarınca Amerika'ya kaçak giren herkesin cezai takibata tabi olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle çocuklarıyla gelen yetişkinler federal hapishanelerde tutulurken çocukları, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın barınaklarına gönderiliyor. Habere göre barınaklardaki doluluk oranı yüzde 95'e erişmiş durumda. Bunun nedeni, barınaklara yerleştirilen kaçak çocukların sayısı 29 Nisan'da yaklaşık 8 bin 900 iken, bu sayının bir ay içinde yaklaşık 10 bin 800'e çıkması. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre bakanlık, barınaklarda yer kalmaması durumunda çocukların askeri üslere yerleştirilmesini de bir son seçenek olarak değerlendiriyor.

New York Times ise ticaret konusunda Çin'e yumuşak davranmakla suçlanan Başkan Trump'ın yön değiştirerek Amerika'nın Çin'e gümrük vergisi uygulayacağını açıkladığını yazıyor. Gazete, Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in müzakereler devam ederken gümrük tarifesi uygulamasının askıya alınacağını açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden Beyaz Saray'ın önümüzdeki aydan itibaren Çin'den ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağını bildirdiğini kaydediyor. Habere göre Trump'ın ani karar değişikliği, Beyaz Saray içinde ekonomik meseleler üzerinde yaşanan zıtlıkların henüz sona ermediğinin bir göstergesi. Oval Ofis'teki çekişme, Mnuchin gibi gümrük tarifelerinin ve yatırım kısıtlamalarının borsayı ve ekonomik büyümeyi baltalayacağını düşünenlerle ekonomide daha sert tavır takınılması gerektiğini savunanlar arasındaki ideolojik farklılıkların doğurduğu bir sonuç. Gazete Amerika'nın daha önce de gündeme gelen gümrük tarifesi uygulamasını hayata geçirme kararının hassas bir döneme denk geldiği görüşünde. Bunun nedeni, Amerika'nın 12 Haziran'da yapılması planlanan Trump-Kim görüşmesinden çekilmesi ve Trump'ın, Çin'in görüşmeleri rayından çıkarmada rol oynadığını ima etmesi. Gazete, ticaretteki bu tehditkar yaklaşımın yanı sıra Amerika'nın Çin'e karşı askeri tavrını da sertleştirdiğini yazıyor. Büyük Okyanus'ta yapılacak donanma tatbikatına Çin'i de katılmaya davet edip daha sonra bu davetin iptal edilmesi ve Güney Çin Denizi'nde Çin'in üzerinde hak iddia ettiği adaların yakınına Amerikan Donanması'na ait iki savaş gemisi gönderilmesi, buna birer örnek.

New York Times bugün ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın iki popülist partinin koalisyon oluşturmasını engellemesinin yol açtığı sonuçlarla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Mattarella'nın, önerilen kabinenin önemli isimlerinden birinin İtalya'nın Avrupa Birliği para birimi Euro’dan çıkmasına ön ayak olmak gibi bir niyeti olduğu sonucuna vardığını yazıyor. Habere göre Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bu hamlesi, İtalya'nın Euro bölgesinde kalıp kalmamasının kararlaştırılacağı bir referandum ve yeni bir seçimi gündeme getirebilir. Avrupa Birliği ve mali piyasaların karara verdiği tepkiyse son derece ciddi oldu. Euro hızla değer kaybederken İtalya'nın borçlanma maliyeti yükseldi. Gazete, İtalya'da yeniden bir seçim yapılmasının Avrupa Birliği açısından zamanlama olarak son derece kötü olduğunu bildiriyor. Bunun nedeni, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birlik içinde güç kaybetmesi, İspanya'daki hükümetinse güvenoyu alamaması durumunda bu ülkede de yeniden seçime gitme olasılığının yükselmesi.