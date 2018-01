30 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, 2001 yılında hava saldırıları ve birkaç yüz Özel Operasyon gücüyle başlayan Afganistan savaşının, aradan neredeyse 17 yıl geçmesine rağmen hala bitmediğini yazıyor. Gazete, başkanların son 17 yıldır yaptıkları her Birliğin Durumu konuşmasında Afganistan'da zafere bir adım daha yaklaştıklarını söylediklerini, ancak gerçeğin çok farklı olduğunu bildiriyor. Bunun nedeni, köylere, askeri konvoylara, otellere ve hükümet binalarına yönelik saldırıların hala devam ediyor olması. Son iki hafta içinde çoğu Kabil'deki siviller olmak üzere 128 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar, bunun en açık örneği. Habere göre Trump, bu akşam yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında büyük olasılıkla Afganistan'a yönelik yeni savaş stratejisinden de bahsedecek. Yeni strateji kapsamında Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısı 15 bine çıkarılmıştı. Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada kendisinden önce gelen başkanların Afganistan'daki savaşı bitirmeyi başaramadığını, ancak yönetiminin bunu başaracağını kaydetti. Ancak eski başkanlar Bush ve Obama da aynı vaatlerde bulunmuş, Taleban'ın gücünün tükendiğini, zaferin yakın olduğunu vurgulamış, ancak örgüt her defasında bir öncekinden daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi başarmıştı.