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30 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

30.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

30 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, California eyaletinin kuzeyini etkileyen yangın felaketinde sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini, 95 bin hektarlık ormanlık alanınsa kül olduğunu yazıyor. California Orman ve Yangından Korunma Dairesi'ne göre Carr Yangını olarak adlandırılan yangını söndürme çalışmalarında olumlu bazı gelişmeler yaşansa da dünden bu yana yangının sadece yüzde 17'si kontrol altına alınabildi. Yetkililere göre 23 Temmuz'da başlayan yangının çıkmasına motoru bozuk bir araç neden oldu. Milli Parklar Dairesi'ne göre şu anda California'da 17 farklı bölgede başlayan ve toplam 200 bin hektarlık alanı kaplayan orman yangınları hala devam ediyor. Daire, Amerika'nın en ünlü milli parklarından Yosemite'de 13 Temmuz'da başlayan yangınınsa o zamandan bu yana sadece yüzde 30'unun kontrol altına alınabildiğini bildiriyor.

New York Times ise Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gereken fonların garanti edilmemesi durumunda Başkan Trump'ın hükümeti kapatma tehdidini bir kez daha gündeme getirdiğini bildiriyor. Gazete, daha geçen hafta Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelenlerinin duvar inşası fonlarına ilişkin tartışmaların Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri sonrasına ertelenmesi için Trump'la anlaşmaya vardıklarını düşündüklerini yazıyor. Ancak Başkan'ın son Twitter mesajları, bunun aksi yönünde olduğunu gösteriyor. Trump'ın hem duvar inşası hem de göçmenlik yasalarında bazı köklü değişikliklere gitme taleplerini yansıtan Twitter paylaşımları, 30 Eylül'de sona erecek mali yıl sonunda Kongre'de harcamalar konusunda şiddetli tartışmalar yaşanabileceğinin bir göstergesi. Hükümet fonlarının süresinin 30 Eylül'de dolması üzerine patlak verebilecek bir kapanma krizi, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilen Yargıç Brett Kavanaugh'nun onay sürecini de zora sokabilir. Gazete, Senato'daki Cumhuriyetçiler'in Eylül'deki en önemli gündem maddesinin Yargıç Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğinin onaylanması olduğunu bildiriyor.

New York Times’ın bir başka haberiyse Pakistan’la ilgili. Gazete, şimdiye kadar adı hep intihar saldırıları ve okul katliamlarıyla özdeşleşen Pakistan’ın imajının, geçen haftaki seçimleri kazanan 65 yaşındaki ünlü kriket şampiyonu İmran Han’la birlikte değişebileceğini yazıyor. Gazete, Han’ın şöhretini ve karizmasını kullanarak Pakistan’ın Batı’yla olan sorunlu ilişkilerini yeniden şekillendirebileceği görüşünde. Han bir yandan da Pakistan’ı, “rol modeli” olarak tanımladığı Çin’e yakınlaştırabilir. Öte yandan Oxford Üniversitesi’nde eğitim gören, bir zamanlar Prenses Diana’nın yakın arkadaşı olan Han, son yıllarda büyük bir değişim içine girdi. Geçmişteki çapkın yıldız sporcu imajından kendini artık uzak tutan Han, artık Taleban’a sempati duyuyor ve Pakistan’ın katı İslamcı bazı yasalarını benimsediğini saklamıyor.

Wall Street Journal ise Amerikalı tüketicilerin, Başkan Trump’ın başta Çin olmak üzere birçok ülkeden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulanması kararının etkilerini hissetmeye başladığını yazıyor. Habere göre Amerikalı imalatçılar, çelik ve alüminyumun maliyetinin yükselmesi nedeniyle fiyat artışına gitmek zorunda kaldı. Amerika’da çelik ve alüminyum maliyetlerinin yüzde 33 ila yüzde 11 arasında yükselmesi üzerine alkollü ve alkolsüz meşrubatlardan karavan, tekne, motosiklet gibi motorlu araçlara birçok ürünün fiyatı arttı. Birçok şirket yöneticisine göre fiyatların yükselmesi, tüketici talebini ve karı düşürebilir. Ancak kimileri, ekonominin şu anda yüksek fiyatları kaldırabilecek güçte olduğunu savunuyor.

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