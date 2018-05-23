30 yaşındaki oğullarını mahkeme kararıyla evden çıkarıyorlar

30 yaşındaki Michael Rotondo temyize gideceğini söyledi.Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir çift, son sekiz yıldır evlerinde yaşayan ve tüm ısrarlarına rağmen evden ayrılıp başka bir yerde yaşamayı reddeden oğullarına karşı açtıkları davayı kazandı.

Yerel internet gazetesi syracuse.com haberine göre 30 yaşındaki Michael Rotondo, annesi Christina ve babası Mark'ın Şubat ve Nisan aylarında kendisine ilettiği beş tebligatı yok sayması sonrası davalık oldu.

Ailenin yaşadığı Onondaga ilçesindeki yüksek mahkemede görülen ve yarım saatte karara bağlanan davada hâkim, çifti haklı bularak oğullarının evden ayrılması gerektiğine hükmetti.

Mahkemeden kendisine altı aylık ihbar süresi verilmesini isteyen Michael'ın bu talebi hâkim tarafından "kabul edilemez" şeklinde değerlendirilerek reddedildi. Duruşmadan sonra kararı da aynı sözlerle "kabul edilemez" bulan Michael, temyize başvuracağını açıkladı.

Michael'ın evden ne zaman ayrılması gerektiğine dair bir takvim belirlenmezken, çiftin avukatı kendisine makul bir süre tanınacağını söyledi. Duruşmadan sonra Michael, ailesinin evine geri döndü.