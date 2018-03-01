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30 Yıl Annesinin Cesediyle Yaşadı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Ukrayna'da, 77 yaşındaki annesinin en az 30 yıllık olduğu düşünülen cesediyle beraber yaşayan bir kadın bulundu.

Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde güvenlik güçleri, 77 yaşındaki bir kadını annesinin mumyalanmış cesediyle yaşarken buldu.

Polis, cesedin çöplerle kaplı evde en az 30 yıldır bulunduğunu düşünüyor. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, bir sofada yatan cesedin yanı başında dini resimler görülüyor. Üzerinde beyaz bir kıyafet olan mumyanın ayaklarında ise mavi ayakkabıyla yeşil çorap dikkatleri çekiyor.

EVDE ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ YOKTU

Polis'in ifadesine göre, görevliler eve girdiğinde, felçli olduğu ifade edilen yaşlı kadın, yerde yatıyordu ve acil yardıma ihtiyacı vardı. Polis raporunda, evde elektrik, doğal gaz ve su bulunmadığı yazılırken, kadının tek başına yaşadığı, komşularıyla iletişim kurmadığı ve kapısını kimseye açmadığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna mumya çöp ev

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