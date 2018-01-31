31 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazeteleri Başkan Trump'ın dün akşam yaptığı ilk Birliğin Durumu konuşmasının ayrıntılarına geniş yer ayırıyor. Hemen hemen bütün gazetelerin başyazılarını Trump'ın konuşmasıyla ilgili tepki ve yorumlara ayırdığı görülüyor.
New York Times, 2016 seçimlerine müdahale eden yabancı bir ülkeyle yakınlaşması, ülkenin mahkemeleri ve istihbarat örgütlerine sürekli saldırması, Neo-Naziler'i savunması ve kendisinin bizzat yalan söylediği ispatlanmasına rağmen haber medyasını "yalan haberciler” diye tanımlaması karşısında Amerika'nın Trump'ın iddia ettiği gibi güçlü olduğuna inanmanın zor olduğunu yazıyor. Ancak gazete tüm bu olumsuzluklara rağmen Amerika'nın gücünü koruduğunu iddia ediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: "Trump konuşmasında Amerika'da yeni bir dönem yaşandığını, olağanüstü ilerlemeler, muazzam başarılar kaydedildiğini söyledi. Ama konuşması sırasında sarf ettiği bu iyimser sözlerin devamını getirmek yerine iç terör ve göçmenlik tehdidini gündeme taşıdı, eski Başkan Obama döneminde başlayan ekonomik ilerlemelerden kendine pay çıkardı. Ancak seçim kampanyasından bu yana dile getirdiği altyapı reformunu hayata geçirmek için henüz hiçbir girişimde bulunmadı. Artık salgın haline gelen narkotik ağrı kesici bağımlılığının sonunu getirmek için harekete geçmedi. Bağnazlık ve cinsiyetçilik yaralarını kaşımaya devam etti. Tüketicileri koruyan, iklim değişikliğini dizginleyen uygulamaları kaldırdı. Çok önem verdiği küresel rekabetçiliğin ilk adımı olan eğitim konusunda kılını bile kıpırdatmıyor. Afganistan ve Ortadoğu'daki gerginliklerin sonunu getirecek gibi görünmüyor. Müttefiklerini dışlamakta hiçbir sorun görmediği için Çin'in yükselişine yol açıyor. Tüm bunlar nedeniyle ekonomi güçlü olmasına rağmen Amerikan kamuoyunun büyük çoğunluğu Trump'ın başkanlığına destek vermiyor. Amerikan kamuoyu, Trump'ın karşı çıktığı göçmenlerin yanında yer alıyor. Kadınların statüsü konusunda başlayan ulusal hareket ivme kazanıyor. Amerika gücünü bu gelişmelerden alıyor. Bu nedenle Trump sayesinde Amerika'nın aydınlanmaya başladığı, artık yadsınamayacak bir gerçek.”
Washington Post ise bugünkü başyazısında Trump'ın ilk Birliğin Durumu konuşmasını "bölücü ve yanıltıcı” olarak tanımlıyor. Trump'ın Amerika'nın tek bir ekip, tek bir halk ve tek bir aile olmasından söz ettiğini kaydeden gazete, bu sözlerin boşlukta adeta asılı kaldığını vurguluyor. Başyazı şöyle devam ediyor: "Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci yılının ilkinden daha yapıcı olacağına dair çok az umut vadetti. Amerika'nın demokratik kurumlarına saldırarak aileyi parçaladı. Amerikan rüyasının önemli bir unsuru olan zararsız insanları sınır dışı ederek ekibi dağıttı. Medeni haklar için protesto gösterisi yapan futbol oyuncularını hedef alarak birliği bozdu. Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimini getirdiğini iddia ederek gerçeklere karşı ne kadar kayıtsız kaldığını bir kez daha gösterdi. Ancak Trump Amerika'nın önündeki en büyük ve en uzun vadeli tehditleri gündeme getirmedi. Örneğin gelecek nesiller, Trump'ın vergi yasası nedeniyle borç tehdidi altında. Ekonomik eşitsizlik çok fazla. Küresel ısınmaysa devam ediyor. Rusya'nın müdahaleleri hala ciddi bir tehdit unsuru. Ne yazık ki uzun bir konuşmanın ardından bu sabah kalktığımızda bu olumsuzlukların hiçbirinin değişmediğini görüyoruz.”
Son dakika: Reyhanlı'ya roket atıldı!
Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!
Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor