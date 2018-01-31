31 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazeteleri Başkan Trump'ın dün akşam yaptığı ilk Birliğin Durumu konuşmasının ayrıntılarına geniş yer ayırıyor. Hemen hemen bütün gazetelerin başyazılarını Trump'ın konuşmasıyla ilgili tepki ve yorumlara ayırdığı görülüyor.

New York Times, 2016 seçimlerine müdahale eden yabancı bir ülkeyle yakınlaşması, ülkenin mahkemeleri ve istihbarat örgütlerine sürekli saldırması, Neo-Naziler'i savunması ve kendisinin bizzat yalan söylediği ispatlanmasına rağmen haber medyasını "yalan haberciler” diye tanımlaması karşısında Amerika'nın Trump'ın iddia ettiği gibi güçlü olduğuna inanmanın zor olduğunu yazıyor. Ancak gazete tüm bu olumsuzluklara rağmen Amerika'nın gücünü koruduğunu iddia ediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: "Trump konuşmasında Amerika'da yeni bir dönem yaşandığını, olağanüstü ilerlemeler, muazzam başarılar kaydedildiğini söyledi. Ama konuşması sırasında sarf ettiği bu iyimser sözlerin devamını getirmek yerine iç terör ve göçmenlik tehdidini gündeme taşıdı, eski Başkan Obama döneminde başlayan ekonomik ilerlemelerden kendine pay çıkardı. Ancak seçim kampanyasından bu yana dile getirdiği altyapı reformunu hayata geçirmek için henüz hiçbir girişimde bulunmadı. Artık salgın haline gelen narkotik ağrı kesici bağımlılığının sonunu getirmek için harekete geçmedi. Bağnazlık ve cinsiyetçilik yaralarını kaşımaya devam etti. Tüketicileri koruyan, iklim değişikliğini dizginleyen uygulamaları kaldırdı. Çok önem verdiği küresel rekabetçiliğin ilk adımı olan eğitim konusunda kılını bile kıpırdatmıyor. Afganistan ve Ortadoğu'daki gerginliklerin sonunu getirecek gibi görünmüyor. Müttefiklerini dışlamakta hiçbir sorun görmediği için Çin'in yükselişine yol açıyor. Tüm bunlar nedeniyle ekonomi güçlü olmasına rağmen Amerikan kamuoyunun büyük çoğunluğu Trump'ın başkanlığına destek vermiyor. Amerikan kamuoyu, Trump'ın karşı çıktığı göçmenlerin yanında yer alıyor. Kadınların statüsü konusunda başlayan ulusal hareket ivme kazanıyor. Amerika gücünü bu gelişmelerden alıyor. Bu nedenle Trump sayesinde Amerika'nın aydınlanmaya başladığı, artık yadsınamayacak bir gerçek.”