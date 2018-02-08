360 Derece Video Kaydeden Gözlükler

Orbi gözlükleri, Google Glass ve aksiyon kamerası GoPro'nun adeta bir karışımına benziyor.
Gözlüklerde, önde 2, arkada 2, 4 lensli bir kamera var.
Sonuç olarak da, 4K çözünürlüğe sahip video görüntüsü sunuyor.
Orbi firması, 360 derece video görüntüsü çekebilen ilk gözlüğü ürettiklerini söylüyor.
Gözlükler, elleri serbest kalan kullanıcının kendi bakış açısından video çekimesini sağlıyor.
Orbi'den Adil Suranchin, gözlüklerin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor: ”Gözlükleri takıp düğmeye basıyorsunuz ve piyasada mevcut aksiyon kameraları için gereken tripod gibi aksesuarlardan kurtuluyorsunuz. Her kamera, 180 derece açıyla çekim yapıyor. Böylece dome yani küre şeklinde görüntü elde etmeniz mümkün.”
Firma, mahremiyete önem verenler için de bir çözüm bulmuş.
Kayıt başladığında LED ışığı devreye giriyor, böylece gözlüğü kullanan kişinin etrafında bulunanlar kayıt yapılabildiğini anlayabiliyor.
SD kartına kaydedilen görüntüleri anında paylaşmak mümkün. Suya dayanıklı bu gözlükler yatay ışık geçişini engelleyerek parlamayı önlüyor. Gözlükleri Ağustos ayından itibaren 399 dolara ısmarlamak mümkün olacak.
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