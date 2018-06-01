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4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Tayland’da Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bara giden kadın, önce 4 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı, sonra da vahşice öldürüldü.

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

21 yaşındaki Nong Gift, arkadaşlarıyla birlikte Tayland’ın Chanthaburi bölgesindeki bir barda, Cumartesi günkü Şampiyonlar Ligi final maçını izliyordu.

Arkadaşları barı terk edince, genç kadın bir başka grupla birlikte eğlenmeye başladı. Gruptaki dört erkek, sızan Nong Gift’i bir kadın arkadaşlarının yardımıyla bardan dışarı çıkardı.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Yerel basındaki haberlere göre; daha sonra bu erkeklerin toplu tecavüzüne uğrayan kadın, dövülerek öldürüldü.

Bu dört erkeği tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Güvenlik kameraları zanlıların kadınla birlikte bardan çıkışını gösterirken, polis de olay yerinde canlandırma yaptırttı.

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Maktulün akrabaları, zanlıların Nong Gift’e uyuşturucu vererek bayılttığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND istismar Nong Gift

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