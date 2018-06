4 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, dün ABC Televizyonu'nun ”This Week” programına konuk olan Başkan Trump'ın hukuk ekibinden eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin, Başkan'ın kendisi için af çıkarması gibi bir hamle yapmasının ”akla getirilemez” olduğunu söylediğini yazıyor. Gazete, Giuliani'nin Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Trump'ın kendisi için af çıkarma yetkisinin söz konusu olabileceğini, ancak böyle bir adımın görevden alınma sürecini devreye sokma riski bulunduğu için Trump'ın buna niyetli olmadığını söylediğini bildiriyor. Habere göre Giuliani'nin bu sözleri, ilk kez New York Times gazetesinin ortaya çıkardığı ve Ocak ayında Trump'ın hukuk ekibinin Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'a gönderdiği 20 sayfalık gizli mektubun içeriğiyle ilgili. O dönemde Trump'ın avukatlığını yapan John Dowd ve Jay Sekulow tarafından kaleme alınan mektup, Trump'ın başkan olarak çok geniş yetkilere sahip olduğunu, istediği zaman istediği nedenden ötürü herhangi bir soruşturmayı durdurabileceğini yazıyor. Mektup ayrıca Trump'ın Mueller'ın karşısında ifade vermek zorunda olmadığını, başkanlık makamının doğasından ötürü adaleti engellemek gibi bir suç işleyemeyeceğini ve bir başkan olarak kendisi için af çıkarabileceğini kaydediyor. Trump'la sürekli temas içinde olan New Jersey eyaleti eski valisi Chris Christie de Giuliani'den hemen sonra çıktığı aynı televizyon programında daha da net konuştu ve ”Trump kendisi için af çıkarırsa görevden alınır” dedi. Gazetenin görüş aldığı Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Jonathan Turley ise başkanların kendileri için af çıkarmaları gibi bir olayın geçmişte benzerinin yaşanmadığını söyledi. Profesör Turley, başkanın kendisini affetmesinin mümkün olabileceğini, ancak bunun Kongre'nin başkanı görevden alma sürecini başlatmasına engel olmayacağının altını çizdi. Uzmana göre bunun nedeni, Kongre'nin başkanın kendisi için çıkaracağı af kararını, makamı, yetkiyi ve gücü kötüye kullanma olarak algılayabileceği.