4 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, dün ABC Televizyonu'nun ”This Week” programına konuk olan Başkan Trump'ın hukuk ekibinden eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin, Başkan'ın kendisi için af çıkarması gibi bir hamle yapmasının ”akla getirilemez” olduğunu söylediğini yazıyor. Gazete, Giuliani'nin Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Trump'ın kendisi için af çıkarma yetkisinin söz konusu olabileceğini, ancak böyle bir adımın görevden alınma sürecini devreye sokma riski bulunduğu için Trump'ın buna niyetli olmadığını söylediğini bildiriyor. Habere göre Giuliani'nin bu sözleri, ilk kez New York Times gazetesinin ortaya çıkardığı ve Ocak ayında Trump'ın hukuk ekibinin Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'a gönderdiği 20 sayfalık gizli mektubun içeriğiyle ilgili. O dönemde Trump'ın avukatlığını yapan John Dowd ve Jay Sekulow tarafından kaleme alınan mektup, Trump'ın başkan olarak çok geniş yetkilere sahip olduğunu, istediği zaman istediği nedenden ötürü herhangi bir soruşturmayı durdurabileceğini yazıyor. Mektup ayrıca Trump'ın Mueller'ın karşısında ifade vermek zorunda olmadığını, başkanlık makamının doğasından ötürü adaleti engellemek gibi bir suç işleyemeyeceğini ve bir başkan olarak kendisi için af çıkarabileceğini kaydediyor. Trump'la sürekli temas içinde olan New Jersey eyaleti eski valisi Chris Christie de Giuliani'den hemen sonra çıktığı aynı televizyon programında daha da net konuştu ve ”Trump kendisi için af çıkarırsa görevden alınır” dedi. Gazetenin görüş aldığı Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Jonathan Turley ise başkanların kendileri için af çıkarmaları gibi bir olayın geçmişte benzerinin yaşanmadığını söyledi. Profesör Turley, başkanın kendisini affetmesinin mümkün olabileceğini, ancak bunun Kongre'nin başkanı görevden alma sürecini başlatmasına engel olmayacağının altını çizdi. Uzmana göre bunun nedeni, Kongre'nin başkanın kendisi için çıkaracağı af kararını, makamı, yetkiyi ve gücü kötüye kullanma olarak algılayabileceği.

Washington Post bugün ayrıca bir zamanlar bilim, fen ve teknoloji alanlarında Amerika'nın çok gerisinde olan Çin'in artık Amerika'yı geçmeye başlayabileceğinin sinyallerini verdiğini yazıyor. Gazete, Amerika'nın bilimsel araştırmalara yılda ayırdığı yarım trilyon dolarla dünyada birinci sırada yer aldığını, ancak Çin'in yakın zamanda ikinci sıraya çıktığını, bunu Avrupa Birliği ve Japonya'nın izlediğini bildiriyor. Ulusal Bilim Kurulu'nun yayınladığı rapora göre Çinli araştırmacıların 2016'da yayınladığı bilimsel makalelerin sayısı, ilk kez Amerika'da yayınlananları geçti. Bunda Çin Devlet Başkanı'nın 30 yılda Amerika'yı dünyanın en büyük ekonomik güçleri sıralamasında üçüncülüğe itmek, 2050 yılına kadar birinci sınıf bir ordu kurmak ve ülke altyapısını yeniden kurmak gibi dev hedeflerinin katkısı çok büyük. Öte yandan çok sayıda Amerikalı bilim uzmanı, Başkan Trump'la birlikte bilimsel çalışmaların değerinin küçümsenmeye başladığını, bütçe kesintisi tehdidinin hiç ortadan kalmadığını ve sıkı göçmenlik politikalarının uluslararası işbirliği yapmayı zorlaştırdığını düşünüyor. Gazeteye göre bunun en çarpıcı örneklerinden biri, Yale Üniversitesi'nde görev yapan İspanyol genetik mühendisliği uzmanı Jose Pastor-Pareja'nın Çin'den gelen son derece cazip teklifle Amerika'dan ayrılma ve araştırmalarını Çin'de yürütme kararı alması. Çin özellikle Amerika'nın son zamanlarda bazı kısıtlamalar getirdiği genetik araştırmalar alanında devrim yapan gelişmelere imza atıyor.

New York Times ise dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olma amacıyla yola çıkan Facebook'un on yıl içinde aralarında Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft ve Samsung'un da bulunduğu, yüksek teknoloji cihazları üreten 60'dan fazla firmayla veri paylaşımı anlaşmaları yaptığını yazıyor. Gazete, akıllı telefonlarda Facebook uygulamasına erişimin bile olmadığı dönemden önce varılan bu anlaşmaların, bu firmalara Facebook kullanıcılarının kişisel verilerine erişim olanağı tanıdığını bildiriyor. Habere göre Facebook bu anlaşmalar sayesinde küresel çapta eriştiği kullanıcı kitlesini genişletti. Ancak anlaşmalar, Facebook'un, Federal Ticaret Komisyonu'nun kullanıcı mahremiyetinin korunmasına ilişkin 2011 tarihli mutabakat kararını çiğnemiş olabileceğiyle ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getiriyor. New York Times'ın araştırmasına göre Facebook, başkalarıyla veri paylaşımında bulunmayacağını duyurmasına rağmen açık ve net onay almadan kullanıcılarının ve kullanıcılarının arkadaşlarının kişisel verilerini bu firmalarla paylaşmayı sürdürdü. Hatta gazeteye göre kullanıcıların veri paylaşımına izin vermediklerini açıkça ifade ettikleri bazı durumlarda bile paylaşım devam etti. Facebook, Nisan ayından itibaren bu anlaşmaları sonlandırmaya başlasa bile bazı ortaklıklar yürürlükte kaldı. Facebook ise cihaz üreten teknoloji firmalarıyla olan anlaşmalarının, uygulama geliştiren firmalarla olan veri paylaşımıyla kıyaslanmaması gerektiğini kaydediyor.