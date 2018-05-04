4 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın hukuk ekibine yeni katılan New York eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin Çarşamba akşamı Fox Televizyonu'nda yaptığı açıklamanın etkilerini aktarmayı sürdürüyor. Gazete, Giuliani'nin, Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'e, porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi geri verdiği şeklindeki açıklamasının çok ciddi siyasi ve hukuki sonuçlar doğurabileceğini yazıyor. Giuliani, Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten sonra Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık ”sus payı” veren Cohen'e aylık 35 bin dolarlık taksitlerle ödeme yapmaya başladığını söylemişti. Trump ise dün paylaştığı bir dizi Twitter mesajında Cohen'e ödemeler yaptığını doğruladı. Gazeteye göre Giuliani'nin, Trump ve Cohen'in seçim kampanyası finansmanı yasalarını çiğnemediklerini kanıtlamak amacıyla yaptığını söylediği açıklama, Başkan'ın hukuki ve siyasi danışmanları arasında şok etkisi yarattı. New York Times'ın Başkan'ın hukuk ekibine yakın kişilerden edindiği bilgiye göre Giuliani, Fox Televizyonu'nda açıklama yapmadan önce hukuk ekibinin diğer üyeleriyle ve Beyaz Saray'daki bazı kilit yetkililerle danışmalarda bulunmadı. Habere göre avukatları, Giuliani'nin açıklamalarının nasıl bir etkisi olacağını belirlemek için adeta acil durum ilan etmiş durumda. Başkan'ın bazı avukatlarına göreyse Giuliani, açıklamayı yapmadan önce Trump'la konuşup Başkan'ın olurunu aldı. Ancak Giuliani'nin neden Trump'a yakın isimlerden biri olan televizyoncu Sean Hannity'nin programına çıkıp, Trump'a karşı nasıl bir hukuki tehdit oluşturacağının hesabını yapmadan bomba etkisi yaratan böylesi bir açıklamada bulunması, Washington'da büyük kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor.

Washington Post da Giuliani'nin açıklamalarının ne gibi etkileri olacağını irdeleyen haberlere yer veriyor. Gazete, açıklamaların, Trump kampanyasını soruşturan savcılara, peşinden gidecekleri yeni ipuçları vereceği ve olası suçlarla ilgili yeni kanıtlar ortaya çıkaracağı öngörüsünde bulunuyor. Giuliani, Fox Televizyonu'nda çıktığı programda, porno oyuncusu Stormy Daniels'ın Trump'la ilişki yaşadığı iddiasını başkanlık seçimlerinden önce gündeme getirmesi durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacağını anlatmıştı. Giuliani, programda, ”Daniels'in tam da 15 Ekim 2016'da, Trump'ın Hillary Clinton'la çıkacağı son başkanlık tartışması programından önce ilişki iddiasını ortaya attığını bir düşünün. Avukatı Cohen böyle bir olasılığa karşı hiç düşünmeden harekete geçti ve işini yaptı” şeklinde konuşmuştu. Gazete, bu açıklamanın son derece kritik olduğu yorumunda bulunuyor. Bunun nedeni, Cohen'in Stormy Daniels'a sus payı ödemesini Trump kampanyasını koruma amacıyla yapmış olması. Bu durumda ödeme, şahsi bir harcamadan çok ”kampanya katkısı” kategorisine girebilir. Gazete, yasalar uyarınca kişisel kampanya katkılarının 2 bin 700 doları aşamayacağını ve kampanya katkılarının kamuoyuna açıklanması gerektiğini hatırlatıyor. Bu da Trump'ın ekibinin kampanya finansmanı yasalarını çiğnemiş olabileceği meselesini gündeme getiriyor.