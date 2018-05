4 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın hukuk ekibine yeni katılan New York eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin Çarşamba akşamı Fox Televizyonu'nda yaptığı açıklamanın etkilerini aktarmayı sürdürüyor. Gazete, Giuliani'nin, Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'e, porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi geri verdiği şeklindeki açıklamasının çok ciddi siyasi ve hukuki sonuçlar doğurabileceğini yazıyor. Giuliani, Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten sonra Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık ”sus payı” veren Cohen'e aylık 35 bin dolarlık taksitlerle ödeme yapmaya başladığını söylemişti. Trump ise dün paylaştığı bir dizi Twitter mesajında Cohen'e ödemeler yaptığını doğruladı. Gazeteye göre Giuliani'nin, Trump ve Cohen'in seçim kampanyası finansmanı yasalarını çiğnemediklerini kanıtlamak amacıyla yaptığını söylediği açıklama, Başkan'ın hukuki ve siyasi danışmanları arasında şok etkisi yarattı. New York Times'ın Başkan'ın hukuk ekibine yakın kişilerden edindiği bilgiye göre Giuliani, Fox Televizyonu'nda açıklama yapmadan önce hukuk ekibinin diğer üyeleriyle ve Beyaz Saray'daki bazı kilit yetkililerle danışmalarda bulunmadı. Habere göre avukatları, Giuliani'nin açıklamalarının nasıl bir etkisi olacağını belirlemek için adeta acil durum ilan etmiş durumda. Başkan'ın bazı avukatlarına göreyse Giuliani, açıklamayı yapmadan önce Trump'la konuşup Başkan'ın olurunu aldı. Ancak Giuliani'nin neden Trump'a yakın isimlerden biri olan televizyoncu Sean Hannity'nin programına çıkıp, Trump'a karşı nasıl bir hukuki tehdit oluşturacağının hesabını yapmadan bomba etkisi yaratan böylesi bir açıklamada bulunması, Washington'da büyük kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor.