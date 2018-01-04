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4 Ocak Amerikan Basınından Özetler

04.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz.

Washington Post, Başkan Trump'ın, yazar Michael Wolff'un 9 Ocak'ta piyasaya çıkması beklenen ”Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ında Yaşananlar” adlı kitabına verdiği tepkiyle ilgili haberi ana sayfasından aktarıyor. Gazete, Beyaz Saray'ın merakla beklenen kitap karşısında hazırlıksız yakalandığını yazıyor. Habere göre Trump'ın danışmanları, kitabın piyasaya çıkışından önce hazırlık yapmak için yeterli zamana sahip olduklarını düşünüyordu. Ancak Guardian gazetesinin kitabın bazı bölümlerini sızdırması, Washington Post'a göre Beyaz Saray'da tam bir infial havası yarattı. Gazetenin Beyaz Saray içinden elde ettiği bilgilere göre kitabın basına sızan bölümlerini okuyup adeta deliye dönen Trump, başkanlığının ilk aylarında Beyaz Saray'a hiçbir refakatçi olmadan rahatça girip çıkan ve Bannon'un ofisine neredeyse yerleşen yazar Michael Wolff'la konuştukları için Beyaz Saray çalışanlarını da azarladı. Trump'ın bu kadar öfkelenmesinin nedeni, başkanlık seçimini kazanmasında büyük rol oynayan eski baş stratejisti Steve Bannon'un büyük oğlunun 2016 Haziran'ında New York'taki Trump Tower'da bir Rus avukatla görüşmesini ”hainlik” olarak nitelendirmesi.

New York Times ise İran'daki son protesto gösterileriyle ilgili haberleri aktarmayı sürdürüyor. Gazete, ülke genelindeki protestoların Tahran'da beklenen ivmeyi kazanmadığını ve geniş çaplı bir etki yaratmadığını bildiriyor. Habere göre Devrim Muhafızları, Hamadan, İsfahan ve Lorestan'daki ayaklanmaları bastırmak için dün harekete geçti. Düzenlenen hükümet yanlısı gösterilerse toplumsal olayları bastırmak için kullanılan bir başka yöntem olarak öne çıktı. Ancak Tahran'da ne hükümet karşıtı ne de hükümet yanlısı gösteriler beklenilen karşılığı buldu. Bu durum, 2009'da milyonlarca orta sınıf Tahranlı'nın seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle sokaklara döküldüğü gösterilerden çok farklı. Tahran'da bu son gösteriler sırasında kimi noktalarda birkaç yüz kişinin toplandığı gözlendi. Gazete, 2009 ve 2018 protestoları arasındaki farkın İran'ın köylü ve kentli ayrımından da kaynaklandığı yorumunda bulunuyor. 2009 ayaklanmalarını başlatan kentliler, kırsal olarak nitelenebilecek bölgelerde başlayan bu son ayaklanmaların aşırı derecede şiddet içerdiğini ve yeterince örgütlü olmadığını düşünüyor. Kimileriyse Suriye'nin başına gelenleri gördükten sonra benzer bir otorite boşluğu olması durumunda İran'ı nasıl bir akıbetin bekleyeceği konusunda endişeleniyor. Bazı Tahranlılar, yüksek işsizlik oranının, özgürlüklerden yoksun olmanın ve yolsuzlukların herkes gibi kendilerini de çok üzüp öfkelendirdiğini ancak tanıdıkları arasında son gösterilere katılan hiç kimse olmadığını kaydediyor.

Miami Herald ise Amerika'nın tüm doğu kıyısı eyaletlerini etkisi altına alan aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın yarattığı olumsuzlukları ana sayfasına taşımış. Gazete, soğuk hava ve kar yağışına hiç alışık olmayan Florida eyaletinin bile son soğuk hava dalgasından nasibini aldığını yazıyor. Habere göre Florida eyaletinin başkenti Tallahassee, 1989 yılından bu yana ilk kez kar gördü. Kentte çok sayıda okulda öğretime ara verildi. Buzlanma nedeniyle bazı yollar kapandı. Gazete, Florida, Georgia ve Güney Carolina gibi, kar yağışının neredeyse hiç görülmediği eyaletlerin aşırı soğuk hava ve fırtınaya karşı hazırlıksız olduklarını kaydediyor. Normalde kış aylarında ılıman iklimiyle bilinen Georgia eyaletindeki Savannah'ya 3, Güney Carolina'daki Charleston'a ise 12 santim kar yağması, son derece olağan dışı.Öte yandan Disney ve Universal, Florida eyaletindeki dev temalı parklarını buzlanma ve aşırı soğuk hava nedeniyle haftasonuna kadar kapatacaklarını duyurdu. Gazete, Florida'nın güneyindeki Miami ve West Palm Beach'e en son 19 Ocak 1977'de kar yağdığını, palmiye ağaçlarının ve otomobil camlarının üzerine düşen kar tanelerinin tutmadan kısa sürede eridiğini hatırlatıyor.

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